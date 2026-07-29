Fabre, ¿candidato a presidente de la UCR?

La interna de la UCR sumó un nuevo condimento, y crecen los trascendidos en los que afirman que el concejal capitalino, Javier Fabre, se subiría a la candidatura para presidir el Comité Provincia en representación de Viva Córdoba, el espacio integrado por Javier Bee Sellares, Juan Balastegui, Juan Negri y Fabre, parte o afín al esquema de Generación X, alianza conducida por Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer.

Aunque desde ambos sectores aseguran que no hay una ruptura política y que continúan compartiendo afinidades, la falta de definiciones sobre el armado en la ciudad de Córdoba llevó a Viva Córdoba a comenzar a consolidar un perfil propio dentro del radicalismo. La posibilidad de que Fabre se suba a la candidatura por el Comité provincia empieza a sonar, mientras concretamente la pelea por la conducción de este espacio, en la capital, se sostiene firme.

En el espacio sostienen que la Capital debe tener un rol más determinante en la futura conducción partidaria y reclaman garantías para la representación de este distrito.

Entre los objetivos políticos, y en concreto, de Viva Córdoba, también aparece la intención de disputar la conducción del Comité Capital, hoy en manos del mestrismo, que mantiene el control de esa estructura partidaria. Espacio que entra en disputa también con el legislador Miguel Nicolás, y su entramado. La potencial candidatura de Fabre incorpora un nuevo actor a una interna, elección que parecía tener una alternativa radicalmente aceptada por un gran volumen de correligionarios, en la figura del legislador Matías Gvozdenovich.

En el marco de la interna, este martes por la mañana el Comité Provincia redefinió el cronograma electoral de la interna radical, sin dejar cabos sueltos para hipótesis interventoras.

La conducción ratificó el 20 de septiembre como fecha de las elecciones, pero modificó los plazos previos del proceso. El 10 de agosto vencerá el plazo para la aceptación de nuevos núcleos; el 13 de agosto será el cierre para la conformación de alianzas entre núcleos, y el 18 de agosto deberán presentarse las listas que competirán en la elección partidaria.

Con ese calendario ya definido, la cuenta regresiva para la renovación de autoridades radicales entró formalmente en marcha y los distintos espacios aceleran las conversaciones para definir candidaturas, alianzas y la estrategia con la que buscarán disputar el control del partido.