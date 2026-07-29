Subidos a la Región Centro, los gobernadores reeditaron reclamos a Milei

Desde el ya repetido “eliminen las malditas retenciones”, hasta el “venimos a demostrar que hay una forma diferente de sacar el país adelante”, los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, Santa Fe, Maximiliano Pullaro y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dieron un mensaje conjunto, reforzando la mirada federal y poniendo en valor la importancia de la Región Centro al inaugurar la nueva sede en la ciudad de San Francisco.

Las tres gestiones provinciales vienen mostrando en las últimas semanas otro vínculo con el Gobierno Nacional que conduce Javier Milei, con diferentes acuerdos y niveles de acercamiento. Frigerio siempre fue el más cercano a la Casa Rosada, Pullaro acaba de recibir la ruta AO12 de la Nación para hacerse cargo de su reparación y Llaryora está debutando como beneficiario de adelantos de coparticipación y entrega de ATN. Pero ayer en el acto institucional y protocolar de ayer los mandatarios provinciales se volvieron a calzar el traje de Región Centro (O Provincias Unidas), y plasmaron una batería de planteos conjuntos al Estado Nacional, como así también destacaron la importancia del trabajo alineado entre “las tres provincias más productivas del país”.

Todo esto se dio en un multitudinario acto desarrollado en el Superdomo de San Francisco, donde decenas de funcionarios acompañaron a los gobernadores y luego pasaron a la habilitación de las nuevas oficinas ubicadas en el centro de la ciudad cabecera del departamento San Justo. Allí el gobernador de Córdoba le entregó el mando de la presidencia pro témpore a su parte de Entre Ríos.

En ese contexto, Llaryora, gritó: “Viva la Región Centro, viva el federalismo”, a modo de cierre de su discurso y acto protocolar, donde minutos antes había destacado la decisión de firmar en conjunto una agenda de propuestas sobre distintos ejes productivos, comerciales y de infraestructura del bloque, que incluyeron el reiterado reclamo al Gobierno nacional de eliminar las retenciones al campo, un pedido de participación de las provincias en las operaciones de la llamada Hidrovía (el canal navegable de río Paraná), un sistema de vigilancia alimentaria, una ley federal de biocombustibles, cambios en la importación de productos, como así también el trabajo alineado para dar batalla al narcotráfico.

Anteriormente, y cada uno a su estilo, los otros dos gobernadores, Frigerio y Pullaro, también valoraron la premisa de trabajo coordinado entre los distritos más allá de las distinciones políticas, ideológicas y religiosas que puedan existir. Siempre levantando la bandera del federalismo y la preponderancia de esta zona central del país.

“Hemos dado peleas en común, entre ellas cuando le dijimos en conjunto no a las malditas retenciones de nuestro país. Entendemos que no es proceso fácil, que no se puede resolver de un día para el otro, pero sí exigimos un cronograma para reducir ese impuesto que perjudica tanto en nuestro país. Esto tenemos que hacerlo de manera conjunto y definir cómo vamos hacer en el corto y mediano plazo para terminar con todos los impuestos distorsivos en todos los niveles de gobierno. Lo necesitan los empresarios y nuestros trabajadores. Imagínense la riqueza que tendríamos en nuestras provincias si no se cobraran más retenciones”, sostuvo el entrerriano Frigerio.

A la vez, le volvió a mandar otro mensaje a Milei, referido a la infraestructura: “Si el Gobierno Nacional no va arreglar las rutas pásenla a nosotros, porque lo vamos hacer. No porque tengamos plata sino porque no tenemos otra opción para que los transportes puedan salir de las fábricas, los campos, nuestros alumnos ingresen a las escuelas y entren las ambulancias”, enfatizó.

En esta línea, planteó: “Exigimos que tenemos que tener un lugar las tres provincias en la mesa de las decisiones porque se definen las cuestiones más importantes para un país. Nos enfrentamos como región que es el fenómeno del “Niño” para que las políticas públicas aminoren el impacto climático sobre las familias. Estamos trabajando las tres provincias para afrontar ese fenómeno que nos va hacer daño”.

Pullaro no se quedó atrás y dejó un mensaje claro hacia el resto del país. “No venimos a reclamar al Gobierno Nacional, venimos a demostrar lo que somos estas tres provincias cuando trabajos juntos. Somos el 25% del producto bruto interno, el 35% de las importaciones nacionales, aportamos más de lo devuelve el tesoro nacional, somos el motor productivo que tiene la República Argentina”, sostuvo el gobernador santafesino en su discurso brindado en el Superdomo de San Francisco.

A la vez, indicó: “28 años después de la creación de la Región Centro, tres gobernadores de diferentes partidos venimos a ratificar el trabajo que se viene llevando a cabo. Y vamos a tener una casa donde vamos a poder trabajar, guardar documentación y desarrollar políticas públicas con las instituciones intermedias y el sector privado”.

“Nos sentimos orgullosos de participar de esta región porque tiene que ver con el ADN que tiene nuestro sistema productivo de la Provincia de Santa Fe. La Región centro es el campo, es la industria, es el comercio y son los puestos que apuestan a llevar nuestros productos al mundo y a dar empleo. No venimos a demandar, venimos a decirle a todo el país que hay una manera diferente de salir adelante y de mirar lo público. Lo que hace la Región Centro es lograr que esta región empuje a toda la República Argentina para salir adelante”.

De esta manera, tal vez en la previa de una campaña que será más que vertiginosa para los tres gobernadores, se tomaron el compromiso de volver a mostrarse alineados, al menos en el marco del proyecto de Región Centro, ese que también tiene como prima hermana al proyecto Provincias Unidas.