El PJ Punilla se abrazó al lema oficial: unidad, organización y elecciones pegadas

Con un encuentro que dejó un fuerte mensaje político, funcionarios provinciales se reunieron este lunes con jefes comunales e intendentes del departamento de Punilla para ordenar el tablero político con miras al 2027. La reunión se realizó en un hotel de La Falda y allí, el peronismo de Punilla comenzó a mostrar los primeros movimientos de un armado cuyo objetivo inmediato es sostener el liderazgo de Martín Llaryora cuatro años más frente a la Provincia. Para el Panal, el lema del momento es unidad y organización para la reelección del gobernador, y elecciones pegadas sin margen de disidencia.

La convocatoria tuvo la presencia del secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán junto a Augusto Pastorel, secretario de Gobierno. Participaron además el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Fabricio Díaz, y la vicepresidenta del Ersep y presidenta del PJ Punilla, Mariana Caserio, referentes que vienen desempeñando un rol clave en la articulación política del departamento.

El encuentro reunió además a 14 intendentes y jefes comunales del departamento. Participaron Santiago Arenas, intendente de Capilla del Monte; Juan Guevara, intendente de San Esteban; Maricel Sánchez, presidenta comunal de Charbonnier; Pablo Alicio, intendente de La Cumbre; Miguel Moreno, presidente comunal de Casa Grande; Mario Sarago, presidente comunal de Villa Parque Siquiman; Carla Bruno, presidenta comunal de Cabalango; Laura Suárez, presidenta comunal de Estancia Vieja; "Tito" Bustamante, presidente comunal de San Roque; Ariel Moyano, intendente de San Antonio de Arredondo; Andrea Romanutti, intendenta interina de Villa Santa Cruz del Lago; Fabián Flores, intendente de Mayú Sumaj; y Raúl Cardinali, intendente de Cosquín. La única ausente con aviso fue la presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, por cuestiones de salud.

El objetivo desde el inicio fue comenzar a organizar el territorio para trabajar por la reelección del Gobernador y construir una estrategia que permita a cordobesismo recuperar el legislador departamental por Punilla, que hoy está en manos del juecista Walter Gispert.

Primer objetivo: unificar las elecciones

Uno de los aspectos más relevantes del encuentro fue la primera “bajada de línea” electoral que recibieron los intendentes y jefes comunales. Aunque todavía el Gobierno provincial no definió oficialmente cuándo se realizarán las elecciones provinciales en el 2027, el mensaje a los municipios alineados con el oficialismo fue que acompañen a la fecha que finalmente establezca el Gobernador. La intención es evitar la dispersión de calendarios electorales y que las administraciones locales "peguen" sus comicios municipales al provincial, fortaleciendo el proyecto político encabezado por Llaryora.

La reunión también sirvió para realizar una presentación formal del esquema de trabajo territorial que se pondrá en marcha en los próximos meses y acordar un cronograma de futuras reuniones con los mandatarios locales. Como este diario señaló la semana pasada, el Panal da por hecho que no hay ningún margen para que los intendentes despeguen sus elecciones de la fecha provincial. “Eso ni se discute”, pronunció un alto mando llaryorista.

No hubo discusión sobre candidaturas. La prioridad, según coincidieron los presentes, es garantizar la continuidad del proyecto provincial.

Además de la agenda institucional, hubo un amplio repaso del mapa político de Punilla.

Los dirigentes analizaron la situación de cada localidad, el grado de organización del oficialismo y el escenario que plantea la oposición con una fragmentación que involucra distintos liderazgos territoriales: desde el liderazgo radical ejercido por el intendente de La Falda, Javier Dieminger, hasta las incógnitas que persisten respecto del armado que pueda consolidar en el departamento el diputado libertario Gabriel Bornoroni.

La conclusión fue que el oficialismo debe llegar ordenado para aprovechar esa dispersión opositora.

Cardinali y Flores, una foto con lectura política

Más allá de las definiciones estratégicas, hubo una imagen que concentró buena parte de los comentarios. El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, participó del encuentro pese a que meses atrás se había ausentado de la elección de autoridades de la Comunidad Regional Punilla, que finalmente quedó en manos de Fabián Flores, intendente de Mayú Sumaj.

Ambos mandatarios coincidieron en la reunión que se desarrolló en un clima distendido, dejando en claro que las diferencias que pudieron generarse por la conducción del ente regional no condicionarán el proyecto peronista provincial y regional..

De hecho, dentro del oficialismo calificaron lo ocurrido como una cuestión anecdótica frente al objetivo superior de preservar la unidad del departamento.

La fotografía terminó convirtiéndose en uno de los mensajes políticos más fuertes de los últimos meses: mostrar que el oficialismo llegará cohesionado al próximo proceso electoral.

Gran parte de esa responsabilidad la tendrán Fabricio Díaz y Mariana Caserio, que vienen encabezando el trabajo territorial del Gobierno provincial en Punilla.

Según trascendió, en el caso de Díaz su tarea es profundizar la coordinación entre la Provincia y los gobiernos locales, en un esquema que prevé una presencia permanente del gabinete provincial en el departamento. Y, en ese marco, ya se trabaja en la agenda de visitas del gobernador Martín Llaryora que se concretará en los próximos días.

Según trascendió, está previsto que durante la primera quincena de agosto, el mandatario provincial visite Cabalango, Estancia Vieja, Villa Santa Cruz del Lago y San Roque, donde encabezará anuncios y actividades de gestión como parte del fortalecimiento territorial en la región.