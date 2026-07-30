La foto de Anisacate tiene destinatarios: Juez, De Loredo y Bornoroni

Natalia Contini, Federico Zárate, Pablo Cornet y Fernando Rambaldi.

Aquel grupo de intendentes no peronistas conocido como el G6, que nucleaba a los alcaldes de las ciudades más importantes del departamento Colón, amplió sus fronteras sumando nuevas representaciones.

El espacio ampliado se encontrará hoy en la localidad de Anisacate, donde la intendenta Natalia Contini será la anfitriona. Y aunque el núcleo duro de esa liga sigue siendo Pablo Cornet, de Villa Allende; Federico Zárate de Jesús María; Fernando Rambaldi de La Calera; Ezequiel Lemos de Río Ceballos y Adela Arning de Mendiolaza, el espacio abrazó a nuevos jefes comunales que provienen de otros departamentos y que encontraron cierta referencia en lo que propone el bloque. Si bien el eje formal de cada convocatoria sigue siendo el intercambio de experiencias de gestión, subyace también un interés político.

Estos jefes comunales no sólo comparten aspectos y desafíos inherentes a la función que cumplen en sus respectivos distritos, también encuentran coincidencias desde lo político. Por empezar, son todos no peronistas y de primer mandato.

Eso marca una diferencia con aquellos alcaldes de mayor recorrido, ya que muestran una forma de ejercer el poder local distinto, con mayor autonomía y menos predisposición a alienarse automáticamente con el poder central, como venía ocurriendo quizá en periodos anteriores.

En todo caso, buscan construir para ganar peso colectivo, pero sin resignar identidad; representan una generación que quiere discutir poder más allá de administrar municipios. Y a eso lo hacen saber.

Y justamente, en un escenario donde el oficialismo provincial concentra la mayor parte de la representación territorial, los jefes comunales no oficialistas buscan mostrarse coordinados, fortalecer vínculos y enviar una señal de que existe una alternativa con capacidad de construcción política.

Un mensaje que no va sólo para ese cordobesismo acostumbrado a prender la aspiradora y chupar dirigentes del interior; pues, sobre todo, va apuntado al propio frente opositor.

Porque, tal como se dijo desde éstas mismas páginas, este grupo de intendentes le está pidiendo a Luis Juez, Rodrigo De Loredo y Gabriel Bornoroni que dejen de lado las vanidades, se ordenen y muestren la madurez política suficiente como para acordar un único frente opositor. Elevando así considerablemente la competitividad de una oferta electoral que tendría a todos adentro. Es significaría, mayor orden y claridad en los territorios.

De lo contrario, avisan, poco podrán pedirles/exigirles a los jefes comunales que, ante un escenario de caos y división, priorizarán sin dudas el pago chico. Experiencias como la fractura opositora del 2019 hizo retraer la representación, por ejemplo, del radicalismo en el mapa municipal, son límites que no quieren volver a cruzar.

Por eso la foto de hoy importa tanto como la propia agenda que los convoca.

Por otro lado, del encuentro saldrá también la convocatoria para los equipos ejecutivos de cada municipio miembro, para compartir buenas prácticas de gobierno en la ciudad de Jesús María. Una experiencia que ya tuvo su primer capítulo, que dejó muy conformes a los gobiernos locales destacaron las experiencias intercambiadas. Incluso, se está pensando en la posibilidad de hacer compulsas entre los municipios para buscar proveedores a precios mayoristas.