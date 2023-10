De Loredo reconoció sus dudas después de perder la elección

Por Alejandro Moreno

Rodrigo de Loredo reconoció ayer en una entrevista en el canal porteño A24 que evaluó dejar la política después de perder la elección a intendente de la ciudad de Córdoba contra Daniel Passerini, el 23 de julio pasado.

En el radicalismo, en particular, pero en la clase política en general, se ha venido hablando de cuánto le afectó al ex candidato a intendente de Juntos por el Cambio un resultado que, apenas unos días antes de la elección, parecía que sería una victoria. Los cálculos, hasta los del peronismo, auguraban una ventaja opositora de unos tres puntos, pero el domingo a la noche el triunfo oficialista fue de siete puntos.

Incluso, el lunes siguiente a la elección De Loredo grabó un video en el que planteó que pensaría muy bien cuánta energía pondría en la política de allí en más. La campaña sucia lo había afectado personalmente.

Las PASO, primero, en las que apoyó a Horacio Rodríguez Larreta, y mucho más ahora las elecciones generales en las que forma un comité de apoyo a Patricia Bullrich en Córdoba junto a Luis Juez y Mario Negri, lo sacaron del pozo en el se había metido.

En el programa de la noche del miércoles, De Loredo fue preguntado por la motivación de un político para dedicarse a esa actividad. En ese momento de la entrevista, el tema era el escándalo de Martín Insaurralde.

El radical explicó que, en su caso, hace política “para cambiar las cosas”. Y admitió: “Me frustro, cada dos por tres la quiero dejar”. “Perdí una elección y casi me vuelvo a mi casa”, agregó, en referencia a las dudas que lo asaltaron sobre su futuro político tras la derrota con el peronista Passerini. ¿La catarsis indica un cambio?

“Me frustra pensar que la Argentina no tenga solución, y me recupero porque hay que hacer algo, porque si no esto puede ser un proyecto fallido”, continuó.

Respecto de Insaurralde, para completar la pregunta inicial, acusó que “estos tipos se meten en la política para hacerse ricos, para disfrutar del poder”.

Por otro lado, analizó que el rival de Juntos por el Cambio en las elecciones del domingo 22 es “el populismo”, en las dos “expresiones” que presenta: Sergio Massa y Javier Milei.

“El populismo necesita simplificar todos los problemas en la construcción de un antipueblo. En el kirchnerismo era el periodismo, el campo, los yankees. En Milei es la casta. Después construyen vacíos comunicantes. Adentro de esos vacíos comunicantes va la solución de todas las demandas de la sociedad”, razonó.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza estuvo en el centro de las críticas de De Loredo. “Para Milei –afirmó- la casta es cada vez más reducida. Para Milei la única casta es Juntos por el Cambio: el gremialismo no es casta, el Poder Judicial no es casta, el peronismo no es casta. Lo que yo pienso es que la casta en la República Argentina es el Partido Justicialista. Lo que vemos, los Insaurraldes, el 80 por ciento de los jueces que tenemos en la Argentina han sido designados todos por el Senado peronista. El 100 por cien de los gremialistas, todos ricos con empleados pobres. Seis palos de laburantes en blanco, ocho millones de laburantes en negro”.

Y continuó: “¿Quién se está frotando las manos para gobernar con Javier Milei? El peronismo. Le financiaron la campaña y le armaron las listas”. Pero, para De Loredo, lo más importante es que los kirchneristas “le construyeron la razón de ser argumental a Milei, es decir, la extremización de los discursos en todas las esferas construyó una reaccion social en un discurso como el de Javier Milei”.

Finalmente, elogió a la candidata de la alianza opositora. “Patricia Bullrich tiene dos atributos que complementan lo que fue Juntos por el Cambio. Nosotros somos la esperanza de lo aprendido, no somos los que más sabemos. Tuvimos muchos aciertos: pusimos la Argentina en la senda que correspondía, nos alineamos bien internacionalmente, sabíamos que el problema central de la Argentina es la fiscalidad, pero cometimos muchos errores, fuimos lentos”, dijo.