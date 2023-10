La mentira del poder

Aristóbulo González

El kirchnerismo ha hecho de la mentira un arte: miente las biografías de sus líderes, miente las estadísticas públicas, miente en sus intenciones y en sus hechos. Pero en rigor de verdad, el kirchnerismo es un gran simulador, quien a diferencia del mentiroso, la verdad lo tiene sin cuidado. Se dice la verdad de una sola manera, pero se miente de muchas. La capacidad infinita del ministro de Economía y candidato a Presidente Sergio Massa para generar expectativas que nunca se cumplen y luego generar nuevas expectativas que tampoco se cumplen y así ganar tiempo es una rutina en su vida política. Si uno recorre su trayectoria podrá percibir que lo que dice casi nunca es lo que ocurre. Hay tantas declaraciones suyas categóricas, taxativas, enfáticas, que luego son desmentidas en conductas posteriores: “voy a limpiar a los ñoquis de la Cámpora, “los voy a meter presos”, “los que creen que voy a ser candidato no conocen lo que ocurre en mi familia”, “no hay espacio para que el ministro de Economía sea candidato a Presidente”, que cualquiera tiene derecho a desconfiar del ministro-candidato. No va a ser nada fácil convencer a la sociedad de que el futuro va a ser distinto de este presente si es conducido por la misma gente. Al simulador no le interesa mentir respecto de algo en particular (las cifras de la inflación, por ejemplo, o su heroico pasado militante). Le interesa satisfacer sus objetivos y, para eso aspira a manipular las opiniones y actitudes de su público, sin poner ninguna atención a la relación entre su discurso y la verdad. Así el problema de Sergio Massa no es informar la verdad ni ocultarla. Este perfil del actual candidato a Presidente nos remite al trabajo actoral. La escena del drama y de la comedia es el espacio en el que un individuo se muestra como si fuera otro para alguien que hace como si le creyera. Digo esto porque el juego político nacional se ha poblado de estos actores que mienten sin engañar a nadie. Solo se trata de un gran simulador. Dias pasados Massa dijo que lo de Isaurralde fué “un error grave que tuvo que pagar con la renuncia”. Un error? Lo mejor para la sociedad sería que el ministro de Economía y candidato presidencial explicara cuál considera que fue el error de Insaurralde. Porque, para Massa, el error parece ser que se haya descubierto. Pero para la sociedad, el horror es ver la impunidad con la que un dirigente político se mueve en el exterior, gastando fortunas indecorosas que motivaron al menos seis denuncias penales, entre ellas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Lo que para Sergio Massa es un error, para la gente es un delito de corrupción. Para él existe la certeza de que todos engañan y que hay una verdad y una justicia por las que vale la pena mentir. En cualquier caso Sergio Massa será un renegado, al haber abjurado de la verdad. Aunque para él sean valores en desuso que no cotizan en unas urnas que suelen premiar el ruido y el espectáculo. El problema es que hemos confundido los términos. No se trata de la verdad sino de la mentira. Es la mentira del poder. Política y mentira suelen ser buenas compañeras. Pero la crisis de la política, como descreimiento de la ciudadanía, está estrechamente vinculada a las promesas incumplidas de nuestros dirigentes y los fracasos de nuestros gobernantes. Y en eso, Massa se destaca como un excelente alumno.