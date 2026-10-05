Córdobers | Caras y Caretas Cordobesas

La figura de Octavio de Rochefort, un noble francés que residía en Córdoba en los primeros años del siglo veinte, es resaltada por las páginas de nuestro semanario de cabecera para esta sección.
Cultura05 de octubre de 2026Víctor RamésVíctor Ramés
ilustra-octave-de-rochefort-lucay
El marqués Octave de Rochefort-Luçay, ingeniero e inventor.

El brillo tenue de Octavio de Rochefort 

(Primera parte)

Los hijos de los grandes hombres suelen nacer eclipsados por la fama paterna y, sin embargo, ese reflejo patriarcal puede ejercer en sus figuras una luz digámosle benéfica, que puede rescatarlos del olvido. Tal fue el caso de Octave de Rochefort-Luçay, un ingeniero que vino a la Argentina a fines del siglo pasado y permaneció varios años en la ciudad de Córdoba. Octave, llamémosle Octavio, más en criollo, era hijo de un héroe nacional francés, el Marqués Henri de Rochefort-Luçay. La vida de Henri, el padre, se nutre de un anecdotario variado, una sinopsis diría que fue un hombre de letras, periodista, perteneciente a la antigua nobleza de Bourgignon. En su carrera inicial en los diarios, escribió en los años treinta en París, en el periódico Le Charivari, que contenía caricaturas, viñetas políticas y ensayos críticos, cuyo maestro ilustrador fue Honoré de Daumier, para cuyos dibujos Henri solía escribir los textos. Tuvo mucha cercanía con Alejandro Dumas y con Víctor Hugo y avanzados los años sesenta, Henri fundó el semanario La Lanterne, desde donde sus dardos agudos molestaron al régimen conservador y bonapartista del Segundo Imperio francés de Napoleón III, y luego al de la Tercera República. Motivo por el cual fue condenado y encarcelado varias veces, cosa que le dio una gran popularidad y acabó situándolo como jefe de la oposición democrática. En París, Henri de Rochefort llegó a ser considerado un verdadero rey de Francia.

Lejos de esos tiempos y recuerdos luminosos, la porción de gloria que nos roza a los argentinos tiene que ver con un retoño de Henri, su hijo Octavio, quien hacia fines del siglo diecinueve decidió venirse al Plata. Una nota de “Caras y Caretas” publicada el 5 de mayo de 1923, lo presentaba de la siguiente forma, en sus propias palabras:

“«La familia de Rochefort tiene algo de romántico que fue común a todos sus varones y que alcanzó a todos los que se acercaron a ella. Somos una fuerza dramática, como el torrente. Ya me ve usted a mí: ingeniero, hombre de trabajo aplicado, emergiendo de una familia de artistas, de hombres de estado y de guerreros. Tal vez por eso, por esa herencia, no pude tener en mi patria el sitio a que me hacía acreedor por mi título. Mi carrera fue interrumpida al dejar la Escuela Central de París. El gobierno no quiso que se me diera la dirección del ferrocarril que se construía de Boni a Guelma, por ser hijo de un deportado. La política entorpecía la carrera de un hombre de trabajo, inocente de las ideas políticas de su padre. El doctor Dardo Rocha fue quien me habló de la Argentina y me dijo, en 1887, el porvenir que podía esperarme en ella. Y me decidí a venir a Buenos Aires».”

Octavio se presentaba como ingeniero, inventor y profesor francés. Había dejado Francia por Argentina junto a un fiel amigo de la escuela superior, apellidado Bressac, quien tomó la repentina decisión de acompañarlo a América.

“«Así vine a la Argentina con mi amigo Bressac, donde nos ocuparon inmediatamente en el departamento de ingenieros. Mi camarada de colegio Casaffousth, que estudiaba el proyecto del dique San Roque, nos pidió fuéramos a Córdoba como profesores de la Facultad. Así fue que ayudé a Casaffousth en la gran obra, haciendo los estudios de ella sobre el terreno.»”

Aunque no vivió permanentemente en Córdoba e hizo varios y largos viajes en medio, volvió siempre a la Argentina y a La Docta, donde, en 1918, año de la Reforma Universitaria, era titular de la cátedra de Física en la Universidad.

Te puede interesar
ilustra-Ricardo-Soulé

Un cantante bajo la lluvia

J.C. Maraddón
Cultura06 de octubre de 2026
Ricardo Soulé, aquel músico y compositor que supo brillar en la formación más recordada del grupo Vox Dei, falleció el viernes pasado a los 76 años en Quilmes, provincia de Buenos Aires, esa ciudad desde donde inventó un estilo legendario de rock barrial.
Ilustración-Abalos-Martes-6-de-Octubre

Palabras para un mañana mejor

Gabriel Ábalos
Cultura06 de octubre de 2026
El sábado pasado presentó en el espacio Un mundo feliz su nuevo libro, “El sonido final”, el escritor y poeta Adrián Savino, editado por Triángulo Editorial. Charlamos con él sobre la ocasión y sobre el contenido de esta novedad.
Ilustración-Abalos-Viernes-2-de-Octubre-def

Teatros, cine corto y canciones

Gabriel Ábalos
Cultura02 de octubre de 2026
El viernes que hoy pisa el mes de octubre da una nueva vuelta de tuerca al Festival de Teatro para la infancia y la juventud, echa a rodar cortometrajes en el Cineclub y sirve bocadillos musicales, con postres de tango y bandas tributo. 
ilustra-u2-punk

La vida después del punk

J.C. Maraddón
Cultura02 de octubre de 2026
U2 está celebrando su cincuentenario y, para conmemorarlo, anuncia que el próximo 13 de noviembre saldrá su nuevo disco, “Carnaval de luz”, con un nombre en español que homenajea a México y que trasluce una apropiación de la cultura iberoamericana.
ilustra-musicos

Como un signo del alma

J.C. Maraddón
Cultura01 de octubre de 2026
El sábado pasado, en un segmento del concierto que compartió con Esteban Gutiérrez y Gustavo Aiziczon, Juan Carlos Tolosa se sentó en soledad al piano en la Sala Luis de Tejeda para un abordaje tan sutil como emotivo de “Nada”, aquel tango de Basterra (Sanguinetti) y Dames.
Ilustración-Abalos-Jueves-1°-de-Octubre

Una marea de artes abre octubre

Gabriel Ábalos
Cultura01 de octubre de 2026
Días de teatro, cortos de cine, ballet y concierto, rompen el cascarón del décimo mes y lo muestran a pleno, repartido en diversos espacios culturales. 
Lo más visto
ilustra-llaryora-marca-fichero-al-sur

El Panal maximiza el despliegue sureño con el 2027 más cerca que nunca

Gabriel Marclé
Río Cuarto05 de octubre de 2026
El gobernador volvió al sur con una agenda territorial marcada por obras, anuncios y una construcción de intendentes. Presencia en la Rural de Adelia María con mensaje dirigido al Gobierno nacional y recorrida intensa por una región cada vez más relevante para el 2027, con las elecciones ya instaladas en las agendas locales.
LEGISLADORES

Tres nombres se anotan para reemplazar a Gvozdenovich en la conducción del bloque UCR

Carolina Biedermann
Provincial05 de octubre de 2026
El nuevo presidente de la UCR tenía previsto dejar la conducción de la bancada radical en la Legislatura a fin de año, pero adelantó los tiempos y se irá a finales de octubre. Le quedan apenas dos sesiones al frente del bloque antes de abocarse de lleno al partido. Alejandra Ferrero, Fernando Luna y Mauricio Jaimes, los nombres para la sucesión.
 
ilustra-camusso-medico-con-camilla

El PD se rearma en Río Cuarto y sale al rescate de liberales díscolos

Julieta Fernandez
Río Cuarto06 de octubre de 2026
Maximiliano Camusso profundiza en la Capital Alterna una estrategia que el Partido Demócrata viene desarrollando hace tiempo: reunir bajo su sello a dirigentes que se identifican con el ideario libertario pero que, por distintas razones, no adhieren a la construcción cordobesa de LLA. Con una nueva pata juvenil en la ciudad y la idea de volver a las bases, el PD busca ganar presencia en el territorio de cara al 2027. 
mauricio-jaimes

La UCR arma el Congreso y Mauricio Jaimes suena para presidirlo

Carolina Biedermann
Provincial06 de octubre de 2026
El jueves, Matías Gvozdenovich encabezará la primera reunión del Comité Provincia. Entre los temas está poner en marcha el Congreso Partidario, órgano clave para definir las alianzas de 2027. Mauricio Jaimes suena para presidirlo. Pero el plan de Rodrigo de Loredo va más allá de un eventual acuerdo con La Libertad Avanza. Los operadores ya tejen conversaciones con distintos partidos de centroderecha para llegar a esa mesa con un paquete político propio y una suerte de “UCR ampliada”.