Frente al terraplanismo y el pensamiento mágico que impregnan a grandes capas de la población en la actualidad, cómo se extraña la palabra sensata y esclarecedora de Carl Sagan, aquel divulgador científico que con la serie “Cosmos” y el libro de igual nombre alimentó la curiosidad de varias generaciones por saber acerca del universo. Fallecido en 1996 a los 62 años, el astrónomo estadounidense no alcanzó a ver cómo la humanidad atravesaba el umbral del tercer milenio y se balanceaba entre el avasallante empuje de lo virtual y la debacle ambiental que alimentaba profecías apocalípticas y frenaba cualquier sueño de un mundo mejor.

Y es que cuando Carl Sagan arrullaba multitudes con el saber que transmitía su discurso, todavía estaban vigentes las esperanzas de un progreso infinito, que solo podía deparar mejoras para las condiciones de la existencia en la Tierra. A pesar de que la Crisis del Petróleo había sacudido el crecimiento sostenido de la economía capitalista y de que la Guerra Fría dibujaba la sombra del holocausto nuclear, aún era audible el canto de sirena de aquellos que auguraban un desarrollo tecnológico capaz de garantizar la recuperación del bienestar general que las políticas neoliberales empezaban a retacear en los países de Occidente.

En sus intervenciones públicas, Sagan se aferraba entonces a ese método propio de la ciencia que no avala hipótesis tremendistas si no han atravesado pruebas y contrapruebas antes de su formulación. Es recordada su postura con respecto a la posibilidad de que exista vida extraterrestre, cuando afirmaba que por más que hubiera seres en otras galaxias, eran casi nulas las chances de que esos alienígenas entraran en contacto con la raza humana, debido a la vastedad universal y a la dificultad de recorrer distancias siderales sin la ayuda de un proceso civilizatorio muy superior al que se había alcanzado aquí hasta ese momento.

Aunque han pasado varias décadas desde que él proclamó sus verdades, la situación con respecto a los viajes interestelares no ha cambiado de modo radical y el objetivo de ir cada vez más allá se ralentiza por razones lógicas y evoluciona según los parámetros de lo posible. Pero, además, es la naturaleza humana la que se encuentra en crisis, con una sobreexplotación de recursos naturales y laborales que dibuja un destino catastrófico para millones de congéneres. Y las expectativas cifradas en la consolidación de la campaña espacial representan para unos pocos multimillonarios el recurso de una puerta de escape cuando todo colapse.

En 1985, Carl Sagan jugó con la fantasía mediante su novela “Contacto”, que si bien contaba con fundamentos teóricos acompañados por el físico Kip Thorne, incursionaba en la ciencia ficción para narrar la historia de una mujer que logra desplazarse en el espacio y en el tiempo. Para hacerlo, ella aplica el llamado puente de Einstein-Rosen, más conocido como agujero de gusano, un hipotético atajo que encuentra su fundamento en la relatividad general einsteiniana y que luego ha servido de disparador para una gran cantidad de relatos audiovisuales y literarios cuya calidad fluctúa entre lo excelso y lo barato.

Más cerca de esto último que de lo primero se puede ubicar el largometraje “The End of Oak Street”, flamante estreno de HBO que a tres meses de su debut en salas llega al streaming bajo la dirección de David Robert Mitchell, quien cuenta con antecedentes en el género del cine negro y el terror sobrenatural. Sobre un guion de una obviedad manifiesta, el realizador compone una narración de casi 100 minutos en la que una familia tipo, cuya figura materna es encarnada por Anne Hathaway, sufre un vuelco extremo en su rutina a partir de un fenómeno insólito.

Ambientada en 1982, la trama procura edificar su sostén académico en las lecturas sobre astronomía de Audrey, la hija mayor del matrimonio en cuestión, quien con la avidez de los adolescentes de aquella época se entrega a la lectura de Carl Sagan. Y desde esa perspectiva el filme procura en vano hacer creíble el salto de los protagonistas hacia una realidad paralela en la que se ven obligados a convivir con animales prehistóricos de cuyas fauces tratarán de huir una y otra vez, en la búsqueda de un portal que conjure esos peligros y los devuelva a su hogar.

Mezcla bizarra de sagas exitosas como las de “Jurassic Park” y “Stranger Things”, “The End of Oak Street” apenas si puede aspirar a la categoría de un entretenimiento no muy exigente para soportar la abulia de un fin de semana lluvioso. Ni siquiera acierta en su apelación a esa nostalgia ochentosa que ha reportado un enorme suceso a otras producciones, cuando se la ve a Audrey escuchando en un casete la canción “Valerie” de Steve Winwood, en una secuencia lo suficientemente extensa como para que no queden dudas de que está puesta ahí para que nos dejemos trasladar hacia un pasado vigente.