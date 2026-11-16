CORDOBERS | Caras y Caretas Cordobesas

A poco de partir el tren de Retiro llevando al ex presidente Yrigoyen hacia Córdoba, el fotógrafo Sr. Arroyo comenzó a registrar actitudes del líder radical en diversos momentos del trayecto. 
Cultura16 de noviembre de 2026Víctor RamésVíctor Ramés
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Yrigoyen iba en tren con la “expresión plácida de serenidad que le es característica cuando el ambiente que le rodea es íntimo.”

Fotos de viaje del caudillo radical (Segunda parte) 

Nadie tenía la posta en lo relativo a las elecciones venideras. Era enero de 1925 y Alvear e Yrigoyen se limitaban cada uno a representar su papel, mientras ambos esperaban en Retiro el tren a Córdoba al que se subiría don Hipólito. El primero actuaba de presidente; el segundo de caudillo cuidando sus votos para una elección próxima de un distrito importante como era Córdoba. No se podía prever que la sonrisa del presidente Marcelo T. de Alvear, contrastada con el gesto parco, un poco de perro que mira sin menear su cola, del ex mandatario Yrigoyen, hiciera que la foto en Retiro se pareciese bastante más a una foto poselectoral. Ya con el diario del lunes, en marzo del año 1925, se develaría hasta qué punto el alvearismo era capaz de provocar, al dividir el partido, la derrota del radicalismo yrigoyenista en Córdoba.

Tal vez todo se viese venir, o no; pero aun desconociendo ese resultado, hacía rato que Yrigoyen ya no compartía vereda con Alvear.

En el panorama que se iba cocinando en aquellos días, don Hipólito no podía hacer otra cosa que predicar como el caudillo que seguía siendo, testimoniar con su presencia y juntar las majadas como cualquier pastor laico, en el interior del país, frente a unos comicios que se presentaban difíciles. Partió el tren, Yrigoyen iba acompañado por el vicepresidente de la República, doctor Elpidio González, entre otras varias personas que componían su comitiva. Junto a todos ellos viajaba el Sr. Arroyo, el fotógrafo enviado por “Caras”, encargado de inmortalizar escenas de aquel viaje. No se sabe cuál sería el trato, si el Sr. Arroyo contaría con la iniciativa de las fotos, o si debía acatar las órdenes de los jefes de campaña. Mostrando una primera pieza fotográfica cuando el tren acababa de partir, el Sr. Arroyo obtenía un primer plano del líder radical. Se leía en el pie de foto:

“Nuestro fotógrafo señor Arroyo enfoca al doctor Irigoyen a dos metros de distancia, en el vagón especial en que viajaba y le sorprende en la expresión plácida de serenidad que le es característica cuando el ambiente que le rodea es íntimo.”

El texto era seguramente agregado bajo la foto en la redacción de Caras y Caretas, en Buenos Aires, a partir de material que enviaba el fotógrafo. Podemos considerar al Sr. Arroyo como un simple chasirete que registraba algunas escenas del viaje. Ha de haber anotado al dorso de cada fotografía los datos mínimos necesarios para identificar cosas como el lugar, o el nombre de algunas personas. Para el relato, era un personaje que solo se expresaba a través de las fotos que tomaba. 

Como para agilizar la duración del viaje, la nota que citamos de Caras y Caretas proponía un símil, al plantear su propuesta narrativa, evocando el impacto del cine en el imaginario, aun cuando se trataba de una breve crónica general del viaje, a la que acompañaba una serie fotográfica que pretendía dar la idea del movimiento mediante pequeñas secuencias visuales.

“Como en una película cinematográfica, Caras y Caretas presenta a sus lectores diversas fases del recibimiento hecho por el pueblo de Córdoba al doctor Irigoyen. En todas partes donde se encontró el ex presidente de la república fue agasajado clamorosamente por sus partidarios políticos. Las poblaciones comprendidas en el itinerario del viaje, se engalanaron en su honor y miles de ciudadanos se reunieron en las estaciones para rendir su homenaje al jefe del partido. Como puede verse, el elemento femenino prestó su gentil y entusiasta concurso para el mejor lucimiento del programa desarrollado.”

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