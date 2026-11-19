Maria João, jazz con sabor mozambiqueño - Córdoba Mata, sobre masacres étnicas - “El fantasma”, cine argentino sobre arte.

Larga vida al jazz

Prosigue el Festival Internacional de Jazz y el Teatro Real (San Jerónimo 66) invita al público jazzófilo de Córdoba a dos números internacionales de este encuentro de maestros y maestras de la improvisación. A las 21 saldrá a escena la cantante portuguesa Maria João, junto a João Farinha en teclados y Texito Langa en percusión. La cantante de sangre mozambiqueña es una leyenda de la escena jazzística en Portugal y lleva cuarenta años ocupando el podio en la improvisación. Ha incluso compartido escenario con Bobby McFerrin y Mario Laginha

A las 22 se presenta en el Festival el Mateusz Smoczyński Quartet (Polonia) en el que brilla el violín de jazz, tan dúctil y con tantas identidades incorporadas, en sus dúos y contrapuntos con la audacia compacta del piano, el contrabajo y la batería. Inscrito en una distinguida tradición de jazz polaco, el lenguaje que resulta es avasallador y contemporáneo. Entrada libre y gratuita por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

Sobre masacres aborígenes

Se extiende este jueves el XIII Encuentro Internacional de Literatura y Cine Negro y Policial organizado por Córdoba Mata, la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional y la Agencia Córdoba Cultura, a través de la Biblioteca Córdoba. Se trata de la tercera jornada del encuentro, que involucra a invitados y temáticas de interés bajo el eje Encrucijadas en la literatura argentina entre pasado y presente. Soberanía, cultura y novela negra. Se realiza en la Biblioteca Córdoba, 27 de Abril 375.

A las 17, se realizará la charla Conversando con un exconvicto, en la que intervienen Oscar Salcito, Eduardo Acevedo y Raúl Lelli.

Y a partir de las 19, el abogado constitucionalista y ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe abordará episodios de violencia contra comunidades indígenas en la conferencia Masacres aborígenes de Napalpí y de El Zapallar (Chaco, 1924 y 1933) y Rincón Bomba (Formosa, 1947), con la coordinación de Fernando López.

De fantasmas y pertenencias

En el Cineclub Municipal los estrenos de este jueves ofrecen una película argentina y una polaca a la cartelera hasta el miércoles próximo, en horarios diversos. A las 15.30 y a las 20.30 se estrena hoy El fantasma (Argentina, 2026) dirigida por Ignacio Masllorens, David Lamelas. Con David Lamelas. En una historia que hace pie en el documental, el falso documental y la ficción, dos jóvenes productoras aceptan realizar un documental sobre un artista referente del arte conceptual de los años sesenta argentinos. Se trata de una figura desleída en la memoria de esa época, aunque se prepara una exposición de sus obras: el artista Rubén Santantonín.

Por su parte, a las 18 y a las 22.30 la propuesta es un filme dirigido por Pawel Pawlikowski, Tierra de mi padre (Polonia, 2026). Actúan Sandra Hüller, Hanns Zischler. El escritor Thomas Mann regresa de su exilio en los Estados Unidos a Alemania, “la tierra de su padre” en 1959, junto a su hija Erika, en quien Mann había depositado su vida misma y su obra; o bien ella le había entregado su vida, mientras ambos lloraban a Klaus, otro hijo de Mann, que se había suicidado.

Entrada general $8500. Jubilados $7500. Abonados $800.

Spinoza, expulsado y maldito

En la Sala Mayor del Teatro Ciudad de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1955) se pone hoy a las 21 la obra Spinoza, la herejía sin fin, dirigida por Cheté Cavagliatto, con actuaciones de Marcelo Arbach, Andrés Malakkian, Hernán Sevilla y Raúl Venturini (músico en escena). Esta pieza teatral ubica su acción en 1656, en el seno de la comunidad sefardita de Ámsterdam, la que comunicó al filósofo Baruch Spinoza su expulsión, debido al cuestionamiento de la autoridad de las Escrituras proponiendo la identificación de Dios con la naturaleza. También fue objeto Spinoza de una maldición contra sus ideas y su persona. ¿A quién sacrificamos hoy para evitar confrontar nuestras contradicciones como sociedad? Entradas: $25000 por autoentrada o en boletería.

Nueve mujeres rotas

Abre hoy a las 18 la exposición Glitch Histórico, de Magdalena Huarte Carboni, en Espacio 220 CC- Costanera esq. Mendoza. La artista trae a la luz historias de nueve mujeres atravesadas por luchas, amores, miedos, deseos, pasiones, éxitos y fracasos. Mujeres destacadas que debieron enfrentar, a determinada altura de sus vidas, una alteración, una rotura que afectó sus destinos de manera permanente. Huarte Carboni narra esas historias valiéndose de palabras, imágenes, sonidos, pantallas, textiles y recuerdos.

Cine del Perú en el CCC

En el Cine Club del Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) se presenta el primer Ciclo de Cine de Perú, una propuesta del Consulado General del Perú en Córdoba junto al espacio cultural anfitrión. Hoy a las 20 se proyecta El canto de las mariposas (Perú, 2020), dirigida por Nuria Frigola Torrent. En ella se puede conocer la historia de Rember Yahuarcani, artista indígena de una nación casi extinguida, quien regresa a la tierra de su abuela en busca de inspiración y descubre por qué las historias de sus antepasados no deben olvidarse. La entrada es gratuita.

Mujercitas en la pampa húmeda

En el Centro Cultural María Castaña (Tucumán 260) se presenta hoy a las 21 una adaptación local de la novela de Louise May Alcott Mujercitas, una puesta ambientada en este caso en la provincia de Santa Fe en 1861, que toma a las protagonistas en su juventud y en su vida adulta, reflexionando sobre las aspiraciones, el sacrificio, el matrimonio, el rol de la mujer. Veinte actores y actrices en escena dan vida a esta famosa historia de crecimiento, situada en una realidad histórica particular y diferente de la original. Coordinan Sonia Daniel y Mailen Escuredo, dirigen Candela Lecler y Antonella Molina. Entrada general $20000.