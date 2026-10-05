Enroque corto en Rio Cuarto | Zona Fría y vía libertaria paralela

De Rivas se sumó al reclamo por Zona Fría | Vía libertaria paralela
Río Cuarto05 de octubre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
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Guillermo De Rivas

De Rivas se sumó al reclamo por Zona Fría

El informante del peronismo llegaba a la cronista para hablar sobre los dichos del intendente, Guillermo De Rivas, tras la eliminación de más de una decena de departamentos de Córdoba del régimen de Zona Fría.

Informante: ¿Escuchó al intendente hablar de la Zona Fría? Usted me había dicho que le llamaba la atención que, después de que se aprobaron los cambios en el Senado, había mucho peronista guardado (risas).

Periodista: No me lo puede negar. Pero la semana pasada vi que salieron algunos pronunciamientos. El bloque de concejales, por ejemplo.

Informante: Así es. Y está claro que el intendente sostiene firme su posición al respecto, tal como lo hizo cuando el tema se trató en Diputados. Además, ha sido una semana en donde el tema estuvo super presente. Recuerde que en el encuentro nacional de defensores del Pueblo, que se hizo en la ciudad, también se planteó esta preocupación. De Rivas dijo que había un criterio objetivo en el anterior esquema de Zona Fría: a mayor frío, mayor consumo y que “no es una cuestión política de que me guste o no el subsidio”. Tiró la cifra fuerte: los riocuartenses y vecinos de la región van a tener que pagar entre un 50% y un 100% más de lo que venían pagando por el servicio.

Periodista: Por lo que estuve leyendo, también volvió a reclamar por el tema de la distribución de los recursos entre Nación y Municipios.

I: Nuevamente, apuntó a Nación con algunas preguntas que, aunque a los libertarios les pese, ninguno ha sabido contestar qué pasa con el dinero del impuesto al combustible o de las retenciones, entre tantos otros impuestos que siguen. No vemos ni una sola obra pública o beneficio. ¿A dónde se va todo eso?

 

 

 

Vía libertaria paralela

El informante dentro del universo libertario del sur provincial le comentaba al periodista sobre un encuentro que se llevará a cabo en unos días.

Informante: No le puedo explicar lo picado que está el tema del armado territorial en La Libertad Avanza. Al menos en el sur, la cosa está muy pero muy tensa.

Periodista: Ah, pero es difícil aburrirse entonces. ¿Qué pasó ahora?

I: ¿Vio que este fin de semana estuvo la Expo Rural de Adelia María? Bueno, la gente que responde a Laura Soldano y dirige el departamento quiso armar un encuentro entre dirigentes para organizar una movida en el marco de la muestra. Resulta que tiraron para armar esa reunión y al final no podía ninguno.

P: Deben haber estado complicados de agenda.

I: Puede ser que alguno tenía otro compromiso, pero me niego a creer que de los veintitantos que son ninguno haya querido ir. Por lo que sé, siguen enojados con las movidas que hizo la diputada al desoír los pedidos que hicieron.

P: Entonces, ¿es un enojo momentáneo o está al borde de la ruptura total?

I: Yo me inclino más por lo segundo. Es más, tengo el dato de que en unos días se producirá un encuentro entre varios dirigentes de La Libertad Avanza en el departamento. Tengo entendido que será en Bulnes o Carolina El Potosí.

P: ¿Con qué motivo se juntan?

I: No sé si es tanto el qué como sí el quiénes. Dicen que la intención es convocar a empresarios y militantes que están dispuestos a trabajar con La Libertad Avanza. Que ya estuvieron en su momento, pero se alejaron por los modos de Soldano. La idea es militarlo a Milei, no a Bornoroni.

P: Epa. Me suena a un armado paralelo.

I: Habrá que ver qué termina pasando esta semana.

 

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