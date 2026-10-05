A un año de la Ley de Financiamiento, UNRC adhiere a nueva marcha

El próximo 15 de octubre, Río Cuarto será una de las ciudades del interior del país que marchará en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El pasado 2 de octubre se cumplió un año desde que el Congreso rechazó el veto y la ley quedó firme. Mientras los gremios profundizan su esquema de acciones hasta la fecha de la movilización, comienzan a plantearse algunos interrogantes que dejó la última marcha y que exhibió algunas fisuras en la modalidad de reclamo por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Aunque las autoridades de la UNRC y las cinco facultades adhieren de manera unánime al reclamo por mayor financiamiento, habría matices en la forma de manifestarlo. Esta situación quedó expuesta en la previa a la marcha del pasado 12 de mayo. La fisura quedó expuesta en la conferencia de prensa en la que las autoridades (la rectora Marisa Rovera, los decanos de las cinco facultades y representantes del gremio docente, no docente y la Federación Universitaria) convocaron a la ciudadanía a participar de la movilización. En ese memento, Guillermo Mana (decano de Ciencias Económicas) se distanció de algunas cuestiones.

“Que el gobierno debe cumplir la ley, no se discute. Pero si creemos que el problema es ese financiamiento, no estamos entendiendo los desafíos de la Universidad en el siglo XXI” dijo el economista, quien aseguró “no estar de ningún lado”. “Me interesa defender la Universidad y no creo que esta sea la única manera. ¿Podemos mencionar lo que pasa con la continuidad académica? ¿Cómo hacemos para visibilizar la universidad? La mejor manera es dando clases”, consideró Mana en aquella conferencia que suscitó respuestas de dirigentes gremiales como Rodrigo Tello (ATURC). “Los docentes y no docentes están haciendo algo legal al reclamar. Quien sí está incumpliendo una ley es el gobierno nacional”, señaló Tello.

La posterior ausencia del decano en la marcha fue notable y sus declaraciones a la prensa, luego de la movilización, le valieron el acercamiento de agrupaciones estudiantiles liberales (como Nuevas Bases), que luego se reunieron con el economista e incluso le pidieron que sea candidato a rector en el 2027.

En la previa a la quinta Marcha Federal Universitaria, volvieron a advertirse algunos matices en las autoridades de la casa de altos estudios. Por ejemplo, Rosendo Liboá, decano de Agronomía y Veterinaria, planteó a Puntal AM que “en Río Cuarto hubo más paros que la media nacional y eso nos afecta el doble”. No obstante, Liboá mantuvo cierta mesura en sus expresiones al reconocer que “el dirigente gremial tiene la función de pelear por el salario” pero consideró que “si todo el país hace un día de paro y nuestra Universidad le agrega otro día más, ese día extra no tiene impacto”. “Si de por sí tenemos dificultad para que el reclamo impacte en el gobierno nacional, un día de paro extra en la UNRC tiene impacto cero”, consideró.

El escenario local llega, además, con un plan de lucha ya desplegado. La Asociación Gremial Docente viene acompañando las medidas definidas por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, mientras que ATURC aprobó un cronograma de paros y actividades de visibilización hasta el 15 de octubre.

En septiembre, desde la UNRC se advirtió que la situación financiera de las universidades es “alarmante” y el Consejo Interuniversitario Nacional advirtió sobre las dificultades que podría generar el presupuesto proyectado para el 2027. Cabe remarcar que, además del efectivo cumplimiento de la ley, otra de las exigencias de la próxima marcha es que el presupuesto 2027 contemple lo pedido por el CIN. Los rectores de las Universidades Nacionales plantearon que el sistema necesitará $11 billones para funcionar de manera adecuada, mientras que el Ejecutivo Nacional contempla apenas $3,7 billones para el sistema universitario nacional.

FIT 2026: Río Cuarto fortalece perfil como destino de grandes eventos

La comitiva local, encabezada por la subsecretaria de Turismo, Araceli Isla, presentó en la FIT 2026 la agenda de grandes eventos en Río Cuarto y la propuesta productiva de Origen Río Cuarto, además de generar nuevos espacios de articulación con distintos actores del sector turístico.

“La participación del Gobierno de Río Cuarto en la Feria Internacional de Turismo 2026 dejó un balance positivo y permitió posicionar la propuesta de la ciudad ante visitantes y profesionales”, señalaron desde la gestión municipal y resaltaron que la 30ª edición de la FIT reunió a más de 143 mil visitantes, 64 países y 1.697 expositores en La Rural de Buenos Aires.

“Fueron jornadas intensas y muy positivas, donde pudimos mostrar nuestra ciudad y sus propuestas turísticas y gastronómicas, y al mismo tiempo seguir generando vínculos con distintos actores del sector. Pudimos llevar a cabo encuentros y reuniones con distintas regiones de nuestra provincia y provincias vecinas. Además, logramos encontrarnos con agencias y prestadores de distintos lugares del país que ven en Río Cuarto buenas oportunidades”, señaló Isla.

La agenda de promoción tuvo como uno de sus principales ejes el turismo de eventos. En los espacios del Gobierno de Córdoba y de la Secretaría de Turismo de la Nación se presentó el regreso del Turismo Carretera a Río Cuarto, uno de los acontecimientos deportivos más importantes que tendrá la ciudad durante el mes de noviembre, junto con la participación de Estudiantes de Río Cuarto en la Primera División y una amplia agenda de propuestas deportivas.

También se presentó la edición 2027 del Festival Provincial Otoño Polifónico, una propuesta que forma parte de la identidad cultural de la ciudad y que permite proyectar a Río Cuarto como destino de eventos culturales de alcance regional y nacional. A esto se sumó la promoción de diferentes fiestas y eventos gastronómicos que formarán parte de la agenda local durante los próximos 12 meses.

“Presentamos nuestro Festival Provincial Otoño Polifónico y con respecto al turismo deportivo presentamos la vuelta del TC y distintos festivales gastronómicos que se van a presentar en nuestra ciudad”, destacó la subsecretaria.

La participación en la FIT también permitió avanzar en cuestiones vinculadas con la conectividad aérea y la articulación con el sector privado. En ese sentido, la delegación mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de Aerolíneas Argentinas para continuar fortaleciendo el vínculo y las posibilidades de conexión entre Río Cuarto y Buenos Aires, además de encuentros con referentes del sector hotelero y gastronómico.

“Continuamos fortaleciendo nuestra conectividad aérea luego de una reunión con Aerolíneas Argentinas, y también mantuvimos encuentros con referentes de la Federación Gastronómica Hotelera y de la Asociación Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad”, indicó Isla.

Otro de los ejes centrales de la presencia riocuartense fue Origen Río Cuarto, que “permitió llevar a la FIT una muestra concreta del desarrollo productivo de la ciudad y la región”, consideraron desde la Municipalidad.