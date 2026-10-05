El Panal maximiza el despliegue sureño con el 2027 más cerca que nunca

El gobernador volvió al sur con una agenda territorial marcada por obras, anuncios y una construcción de intendentes. Presencia en la Rural de Adelia María con mensaje dirigido al Gobierno nacional y recorrida intensa por una región cada vez más relevante para el 2027, con las elecciones ya instaladas en las agendas locales.
Río Cuarto05 de octubre de 2026Gabriel MarcléGabriel Marclé

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El sur de Córdoba ocupa cada vez más espacio en la estrategia territorial del proyecto de reelección de Martín Llaryora. La región estuvo en el centro de la agenda del gobernador durante viernes y sábado, con una recorrida que dejó una de las postales que más busca construir el oficialismo: la de una Provincia con llegada territorial, capacidad de gestión y vínculos con municipios que no necesariamente llevan el sello de Hacemos Unidos por Córdoba.

El despliegue cobra otra dimensión cuando se lo mira desde la historia electoral reciente. En 2023, Luis Juez ganó en Río Cuarto, General Roca, Juárez Celman y Unión, cuatro de los departamentos que forman parte del núcleo político y productivo del sur provincial. Dos años después, con una elección nacionalizada y una boleta donde el nombre de Llaryora no estaba en juego, La Libertad Avanza quedó primera en esos cuatro departamentos.

La señal, entonces, no parece casual. Con cerca de una decena de giras sureñas en los últimos tres meses, Llaryora visitó siete localidades en dos días. El martes pasado ya había estado en Río Cuarto con otra agenda intensa, enfocada específicamente en la capital alterna, que visitó dos veces durante septiembre.

El objetivo político de esta presencia es recuperar terreno y consolidar a la máxima figura provincial en una región que el cordobesismo busca incorporar con mayor nitidez a su esquema de 2027, pero también aprovechar el momento de desconcierto en el frente opositor.

Siete localidades en dos días

El viernes, Llaryora pasó por Chaján, Vicuña Mackenna, Suco, Tosquita y Washington, con anuncios y actividades de gestión. En Vicuña Mackenna, una de las paradas más significativas desde lo político, compartió agenda con el radical Roberto Casari, uno de los intendentes del sur que mantiene buena sintonía con el oficialismo provincial pese a su rol como armador departamental de Rodrigo de Loredo.

El sábado, Llaryora completó el recorrido con Adelia María y Malena. En la primera, el punto de mayor exposición fue la 37ª Expo Rural, donde volvió a llevar al escenario productivo sus diferencias con el Gobierno nacional. Reclamó la eliminación de las retenciones, una ley de biocombustibles y políticas que permitan industrializar la producción agropecuaria.

La defensa del denominado modelo cordobés también apareció en su discurso, con una reivindicación de la articulación entre el Estado y el sector privado y una defensa explícita de la infraestructura como condición para el desarrollo. “No se puede crecer sin infraestructura”, planteó Llaryora en Adelia María, y recibió el acompañamiento del ruralismo presente en el acto.

En las actividades, Llaryora estuvo acompañado por dirigentes de peso regional como el legislador Juan Manuel Llamosas, principal referente del departamento Río Cuarto. Pero lo más importante para el gobernador fue mostrar a los intendentes en actividad, con una veintena de jefes municipales y dirigentes —entre peronistas y aliados— plegados a su agenda.

Brandán en Juárez Celman

Mientras el gobernador hacía territorio, Gustavo Brandán volvía a ocupar un lugar central en el armado del interior. Con la agenda provincial como contexto, el secretario General de Gobierno mantuvo en Ucacha un encuentro con intendentes del departamento Juárez Celman.

La escena tuvo un componente especialmente político. Además de jefes municipales identificados con el oficialismo provincial, participaron dirigentes de extracción radical y vecinalista como Gina Graziano, de Reducción; Aldo Etcheverry, de Alejandro Roca; y Aldo Truant, de Los Cisnes.

La definición que transmitieron los participantes fue la de una construcción lo más amplia posible. Desde el Panal buscan reforzar la idea de que el acompañamiento a Llaryora y al proyecto de Hacemos Unidos pueda trascender al Partido Justicialista y encontrar puntos de contacto con dirigentes de otro origen político. La premisa apunta a que cada localidad llegue a 2027 con una construcción de unidad y con el candidato que mejor sintetice esa realidad, sin recurrir a listas colectoras.

No es un dato menor para un gobernador que viene poniendo recursos y territorio en el interior. Entre los intendentes del sur circula la lectura de que pocas gestiones provinciales tuvieron un nivel semejante de asistencia para obras, especialmente en las localidades de menor escala.

La discusión sobre el calendario electoral apareció en las conversaciones del sur hace tiempo, pero ahora con más precisiones. Aunque todavía sin fecha oficial para los comicios provinciales, entre intendentes comentan que el 2027 está más cerca que nunca.

Mientras tanto, el gobernador acelera otra definición: cuánto territorio puede pintar con los colores de su gestión antes de que llegue la hora de contar votos. En ese mapa, el sur dejó de ser solamente una región a la que hay que visitar: la recorrida de estos dos días mostró que cada obra, cada foto con intendentes y cada encuentro transversal ya forman parte de la construcción que mira hacia la reelección.

 

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