Tres nombres se anotan para reemplazar a Gvozdenovich en la conducción del bloque UCR

El nuevo presidente de la UCR tenía previsto dejar la conducción de la bancada radical en la Legislatura a fin de año, pero adelantó los tiempos y se irá a finales de octubre. Le quedan apenas dos sesiones al frente del bloque antes de abocarse de lleno al partido. Alejandra Ferrero, Fernando Luna y Mauricio Jaimes, los nombres para la sucesión.
 
Provincial05 de octubre de 2026Carolina BiedermannCarolina Biedermann

LEGISLADORES

Matías Gvozdenovich acelera su salida de la presidencia del bloque radical en la Legislatura. Aunque inicialmente tenía previsto completar el año al frente de la bancada, confirmó que dejará ese lugar a finales de octubre para concentrarse de lleno en la conducción de la UCR provincial. Al nuevo presidente del partido le quedan dos sesiones al frente del bloque y, al mismo tiempo, abre formalmente la carrera por su sucesión. Por estas horas aparecen tres nombres para reemplazarlo: Alejandra Ferrero, Fernando Luna y Mauricio Jaimes.

Ferrero pica en punta. Su nombre habría encontrado algunas resistencias, principalmente entre legisladores del interior que preferirían que la conducción no vuelva a quedar en manos de una dirigente de Capital. Pero es quien tiene mayores adhesiones y, sobre todo, tiene dos respaldos que pesan en la discusión. Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer sostienen que debe ser ella.

La segunda alternativa es Fernando Luna. El legislador cuenta con muy buena consideración dentro del bloque y con un respaldo importante entre sus pares del interior. Consideran su perfil como el más parecido al del propio Gvozdenovich, con capacidad para administrar las diferencias internas y sostener el funcionamiento del bloque, y con un entendimiento particular a las lógicas del interior.

El tercer nombre es Mauricio Jaimes. El legislador por Calamuchita también aparece anotado en la sucesión. Tiene un perfil similar al de Luna, pero habrían aparecido algunas dificultades en el vínculo con intendentes de su departamento durante los últimos meses, que ponen en la balanza a la hora de decidir.

La definición deberá acelerarse al mismo ritmo que la salida de Gvozdenovich. El titular del Comité Provincia entiende que la nueva responsabilidad partidaria exige dedicación exclusiva. “No se pueden ocupar dos sillas al mismo tiempo”, explicando por qué la urgencia de salir de la Unicameral.

Gvozdenovich quiere poner en marcha una serie de modificaciones de fondo antes de que la UCR ingrese definitivamente en la carrera electoral del 2027. Entre sus prioridades aparecen la reforma de la Carta Orgánica, cambios en el Tribunal de Conducta y la reactivación de los distintos órganos partidarios. Confirmó que tendrá su oficina en la Casa Radical. La decisión forma parte de la voluntad de darle vida al partido. La sede central, ubicada en la esquina de Bv San Juan y Vélez Sarsfield, viene de años de abandono, reflejado en su estructura edilicia, y de vacío institucional. El nuevo presidente quiere revertir esa situación con su impronta.

Con oficina en la Casa Radical, pretende convertir a la sede en un punto de referencia para recibir y atender a la militancia. Sin embargo, buena parte de su agenda estará fuera de allí, el plan incluye una fuerte presencia territorial y recorridas por el interior provincial. Por lo pronto, esta semana se llevará a cabo la primera reunión del Comité Provincia, y esta vez, será de manera presencial en la sede central. Los tiempos son ajustados. La intención de la nueva conducción es avanzar con el reordenamiento interno antes de que la carrera electoral termine de absorber al partido.

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