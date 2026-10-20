MesaChica | Raúl La Cava: "vamos a buscar que el candidato a la Capital sea del PJ"

El concejal y presidente alterno del PJ Capital, Raúl La Cava, visitó #MesaChica en la previa a lo que será un movido año electoral. El dirigente peronista habló sobre el ambiente dentro del Concejo Deliberante y la situación de la gestión provincial y municipal.

"En el Concejo yo creo que hay una convivencia sana, más alla de todo", destacó La Cava refiriéndose a la relación que existe entre los distintos bloques del recinto.

Otro de los temas claves en la reunión fue sobre su opinión al respecto de la gestión del intendente, Daniel Paserinni. Según el concejal, "Martín Llaryora dejó una vara muy alta en la intedencia, ahora Daniel Passerini va a dejar también una vara alta".

Bajo la misma línea, La Cava aseguró que desde el PJ aún no han definido el candidato para la Capital del próximo año, aunque dejó en claro que buscarán a alguien que sea representativo del PJ. "También tenemos que ver quién puede ser intendente", resaltó el concejal asegurando que la tarea de la intendencia no es nada fácil.

Sobre la relación del cordobesismo con Natalia de la Sota, el dirigente descartó que haya una rivalidad y reafirmó que: "Natalia de la Sota es una compañera para nosotros, porque todos fuimos alumnos de José Manuel".

A nivel nacional, La Cava fue firme al definir que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, podría llegar a ser el constructor de un PJ Federal. Pero insitió en que, el actual diputado Juan Schiaretti, hubiera sido el mejor presidente para los argentinos.