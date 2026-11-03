MesaChica | Verónica Navarro Alegre: "Me encantaría ser vicegobernadora"

La legisladora provincial Verónica Navarro Alegre estuvo presente en #MesaChica, donde analizó el escenario político de Córdoba y las definiciones del peronismo de cara a las elecciones de 2027. Durante la entrevista, defendió la gestión de Martín Llaryora y planteó la necesidad de incorporar dirigentes del interior a la discusión nacional del justicialismo. "Creo que hace falta una nueva generación en el peronismo", sostuvo, al reclamar una mayor apertura hacia referentes con experiencia de gestión en sus territorios.

En relación con el armado provincial, Navarro Alegre respaldó la posibilidad de que Llaryora busque la reelección y señaló que la decisión sobre el posicionamiento del peronismo cordobés frente a las elecciones nacionales le corresponderá al gobernador. También cuestionó el rumbo del peronismo nacional después de la muerte de Néstor Kirchner y consideró que hacen falta nuevos dirigentes y propuestas. Consultada por Axel Kicillof, reconoció que no la convence como posible candidato presidencial.

En el plano local, la legisladora se refirió a la situación política de Villa María y confirmó que Eduardo Accastello buscaría un nuevo mandato como intendente. "Mientras él se postule, no voy por ahí", afirmó al ser consultada sobre una eventual candidatura propia. Además, habló sobre el acercamiento partidario con Martín Gill y aclaró que el acuerdo para ordenar el peronismo de General San Martín no implica una reconciliación política. Por otra parte, destacó la gestión municipal y señaló que la ciudad mantiene equilibrio fiscal y cuenta con recursos propios.

Finalmente, Navarro Alegre se refirió a su futuro político y, ante la consulta sobre la posibilidad de ocupar una candidatura a vicegobernadora, respondió: "La verdad, sí, me encantaría". La legisladora también defendió la apertura del oficialismo provincial hacia dirigentes de otros espacios políticos y sostuvo que los partidos deben escuchar nuevas demandas sociales. "Tengo que abrir, tengo que ser plural, tengo que mostrar apertura", expresó.