MesaChica | Aurelio García Elorrio: “Córdoba necesita una alternancia sana, basada en un programa”

El referente de Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio, analizó el complejo escenario electoral de la provincia y marcó las condiciones para cualquier posible alianza opositora. Con la mirada puesta en el futuro institucional de la provincia, el dirigente fue tajante al afirmar que la prioridad absoluta debe ser desplazar al oficialismo tras casi tres décadas en el poder.

García Elorrio evitó hacerse cargo de las críticas que señalan a su espacio como responsable de la derrota de la oposición en las últimas elecciones, asegurando que volvería a presentarse solo si no hay una propuesta seria. Para el dirigente, el error del pasado fue la falta de un plan concreto: “Nosotros adherimos a un programa, no adherimos a un hombre, no adherimos a un mesías”, sentenció, subrayando que Córdoba necesita un cambio urgente porque “el sistema democrático agoniza por falta de alternancia”.

Respecto a la estructura del peronismo cordobés, el exlegislador no ahorró calificativos punzantes. Comparó la estrategia del oficialismo con una escena de la película Gladiador, donde se traiciona al rival antes de la batalla, y definió al actual gobierno de Martín Llaryora como “la yarará de las siete cabezas”, acusándolos de ser expertos en romper a la oposición desde adentro. En este sentido, denunció que el oficialismo utiliza herramientas judiciales para presionar a intendentes radicales y así debilitar cualquier frente alternativo.

Sobre la posibilidad de confluir en un gran frente con el radicalismo, Luis Juez o los libertarios, García Elorrio se mostró abierto pero cauteloso. Si bien reconoció su amistad personal con Rodrigo de Loredo, aclaró que los acuerdos deben ser institucionales y no por afecto. Además, puso un freno ante ciertas políticas nacionales, mencionando su preocupación por la extranjerización de la tierra en la Ley Ómnibus, tema por el cual viajará a Buenos Aires para dialogar con senadores.

Finalmente, el líder de Encuentro Vecinal adelantó que su partido se mantendrá expectante hasta principios del próximo año. “En febrero se va a saber todo... ahí vamos a saber realmente qué plan hay para Córdoba”, concluyó, asegurando que hasta entonces se enfocará en temas judiciales como la causa del Neonatal y su agenda legislativa nacional.