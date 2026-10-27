MesaChica | Marco Puricelli: "Los héroes de este proceso van a ser los que acepten ser dos"

El concejal radical de San Francisco, Marco Puricelli, estuvo presente en #MesaChica, donde analizó el escenario político de cara a 2027 y la posibilidad de construir una alternativa al peronismo, que gobierna la ciudad desde hace dos décadas. El dirigente planteó la necesidad de alcanzar la unidad opositora y sostuvo que el objetivo electoral debe estar por encima de las aspiraciones individuales.

Sobre el armado provincial, Puricelli valoró los diálogos con Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo, y expresó su confianza en que el radicalismo pueda integrar una alianza opositora. "Rodrigo es un candidatazo y tenemos que lograr en eso apelar al diálogo", sostuvo, al defender el lugar del diputado radical en las negociaciones. También destacó el trabajo territorial de La Libertad Avanza en San Francisco y la importancia de que los acuerdos contemplen las necesidades de cada localidad.

En el plano local, el concejal apuntó contra la continuidad del peronismo en el municipio y planteó que San Francisco necesita discutir cuestiones como la presión impositiva, la infraestructura y la falta de viviendas. Según explicó, la ciudad atraviesa un déficit habitacional que dificulta el acceso a la casa propia, especialmente para los jóvenes y las familias de ingresos medios.

Además, cuestionó el sistema de elección municipal y la falta de una carta orgánica propia. Para Puricelli, la oposición también tiene responsabilidades en los resultados electorales anteriores: "Hubo un déficit de la oposición". En esa línea, sostuvo que es necesario construir una propuesta que vuelva a instalar las demandas de los vecinos en el centro de la discusión política.

Finalmente, el dirigente se refirió a su participación en la marcha en defensa del financiamiento universitario y defendió la educación pública como una prioridad. "En términos de ciencia y educación es innegociable", remarcó, al cuestionar las dificultades que atraviesan los docentes universitarios y la falta de reconocimiento a quienes se forman en el país.