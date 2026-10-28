TableroAbierto | Casari abrió la puerta a las alianzas, pero reclamó un gobierno radical para Córdoba

Redacción Alfil

De cara a la construcción de alternativas electorales de cara al 2027, el intendente de Vicuña Mackenna y vicepresidente del Foro de Intendentes Radicales, Roberto Casari, defendió la posibilidad de ampliar acuerdos electorales entre el centenario partido y otras opciones opositoras al Gobierno provincial, pero fue explícito sobre el objetivo que, a su entender, debe ordenar esa estrategia: que la UCR llegue al Gobierno provincial con un candidato propio.

“Si vos me preguntás si quiero ser gobierno, sí, quiero ser. Ahora quiero ser gobierno radical”, sostuvo Casari en su paso por #TableroAbierto, en una jornada en la que participó del acto de asunción de las nuevas autoridades del Comité Departamental Río Cuarto de la UCR, con la presencia de Rodrigo de Loredo.

El dirigente respaldó al diputado nacional como la figura que puede encabezar ese proyecto. “Vamos por la Gobernación de Córdoba con Rodrigo”, afirmó, al destacar que el partido comenzó a recuperar una discusión que durante los últimos meses había quedado atravesada por las dudas sobre su lugar en una eventual alianza opositora. El valor, según Casari, está en el peso territorial de sus intendentes y dirigentes del interior.

La condición es que ese despliegue no vuelva a funcionar exclusivamente como plataforma para una candidatura ajena. “Acompáñennos, que tenemos la posibilidad. Hagamos las alianzas que tengamos que hacer y, si no, iremos como radicalismo”, planteó sobre las charlas con La Libertad Avanza y la posibilidad de que el frente que lidera Gabriel Bornoroni en Córdoba acceda a trabajar junto a De Loredo.

En ese sentido, el planteo del intendente mackennense no supone un rechazo a los acuerdos, sino una discusión sobre quién los conduce y qué lugar ocupa la UCR en ellos. Para el intendente, la territorialidad que aportan los gobiernos locales debe traducirse en protagonismo político y no limitarse al acompañamiento de otros candidatos.

Las diferencias con Milei y el peso de la economía cotidiana

Casari también se refirió a la gestión nacional y distinguió entre la necesidad de corregir los desequilibrios macroeconómicos y las dificultades que persisten en la actividad diaria. Aunque consideró necesario un cambio de rumbo respecto de la situación económica previa, sostuvo que el ordenamiento general debe complementarse con respuestas para los sectores productivos, los comercios y los trabajadores.

“Hay cuestiones macroeconómicas que hay que acomodar, pero nos empieza a faltar la micro, la diaria”, resumió. En su análisis, cuando se frena el consumo y se paraliza la actividad, el impacto alcanza a los talleres, los comercios y la construcción, con consecuencias directas sobre las posibilidades de desarrollo de las localidades del interior.

Las críticas al Gobierno nacional también alcanzaron las formas del presidente Javier Milei y su relación con la prensa. Casari dijo no compartir la manera en que el mandatario se dirige a los periodistas y defendió la necesidad de escuchar posiciones diferentes. “Si yo no te puedo escuchar, si no acepto que pensamos diferente, estamos mal”, sostuvo.

En el plano partidario, el mensaje de Casari volvió al punto de partida: la UCR debe construir alianzas, pero también recuperar la iniciativa y la capacidad de disputar el poder. Con De Loredo como candidato respaldado por el dirigente, Casari planteó una aspiración que busca ordenar el debate radical hacia 2027: que la próxima alianza no vuelva a relegar al partido y que el objetivo final sea un gobierno encabezado por la propia UCR.