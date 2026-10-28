El bipartidismo revive en las redes y deja a los libertarios fuera de la conversación digital

En Córdoba, radicales y peronistas recuperan la confrontación bipartidista en el territorio digital. Se responden y disputan la centralidad de la agenda política, en las redes sociales, anticipando ello que se viene para el 2027.

En las redes sociales, donde buena parte de la dirigencia construye posicionamientos e instala discusiones, en Córdoba, el bipartidismo encuentra una nueva expresión. Radicales y peronistas se responden, se provocan e intercambian acusaciones, sumando likes, haters,

Número de reproducciones, impresiones y popularidad.

En paralelo, expresiones como La Libertad Avanza, conducida provincialmente por Gabriel Bornoroni, y el Frente Cívico de Luis Juez, aparecen en medios convencionales, dan declaraciones picantes, se viralizan en sus entornos pero los adversarios no acusan recibo.

No se trata de falta de actividad política ni de protagonismo electoral. Por el contrario, tanto Bornoroni como Juez ocupan posiciones centrales en las negociaciones que definirán el mapa opositor de 2027. Sin embargo, una cosa es integrar el tablero electoral y otra, muy distinta, conseguir que los adversarios reconozcan a un dirigente como el principal destinatario de sus ataques. Por ahora, la oposición no acusa recibo.

En política, elegir con quién confrontar también constituye una forma de construir poder.

La renovación de autoridades de la UCR cordobesa contribuyó a profundizar esta dinámica. Con Matías Gvozdenovich al frente del Comité Provincia y Rodrigo de Loredo como principal referencia electoral, el radicalismo comenzó a recuperar una identidad de confrontación directa con el peronismo.

El intercambio entre Gvozdenovich y Facundo Torres, presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, es una muestra de esa dinámica. Las diferencias por la conducción partidaria, las alianzas y el funcionamiento institucional alimentaron una sucesión de cuestionamientos que encontraron en las redes sociales un escenario de amplificación.

El cruce dejó algo más que una sucesión de chicanas. Expuso una dinámica de reconocimiento político, donde el peronismo identifica al radicalismo como adversario y el radicalismo vuelve a colocar al peronismo en el centro de su estrategia discursiva.

La confrontación también se trasladó al conflicto institucional de la Legislatura. Las acusaciones cruzadas por la falta de sesiones y las responsabilidades sobre el funcionamiento parlamentario volvieron a enfrentar a dirigentes de ambos espacios.

Bornoroni y Juez avanzan en la construcción de un espacio opositor que pretende disputar el poder provincial, pero quedan afuera, al menos por ahora, de este ida y vuelta.

En definitiva, radicales y peronistas vuelven a elegirse para pelear en las redes. Se critican, se responden y, de paso, se dan protagonismo entre ellos. Porque en política, contestarle a alguien también es una forma de levantarlo. Mientras tanto, los libertarios y el Frente Cívico buscan hacerse un lugar en la disputa electoral, pero quedan afuera de esa conversación. Al menos en las redes, el bipartidismo cordobés vuelve a ganar terreno.