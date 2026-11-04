La “tercera vía” radical comienza a caminar Punilla y posicionar dirigentes

La tercera vía radical cordobesa empieza a mostrar sus cartas y Villa Carlos Paz aparece como una de las estaciones de una construcción política que busca ganar volumen territorial.

Este jueves 5, el dirigente local Rodrigo Serna recibirá a los legisladores provinciales Carlos Briner y Dante Rossi, al exintendente de Río Cuarto Juan Jure y al tribuno de Cuentas de San Francisco Cristian Canalis, referentes de un sector que pretende diferenciarse tanto del oficialismo provincial como de La Libertad Avanza.

La consigna que sintetiza su posicionamiento es contundente: “No somos ni cordobesistas ni mileístas”. Detrás de esa definición hay una discusión de fondo sobre el futuro de la Unión Cívica Radical (UCR), su identidad política, la estrategia de alianzas y, fundamentalmente, el mecanismo para elegir a quienes representarán al partido en las próximas elecciones.

El encuentro en Carlos Paz no constituye solamente una reunión de dirigentes. Se inscribe en una recorrida que el espacio viene desarrollando por el interior provincial y que continuará durante esa misma tarde en Capilla del Monte y Cruz del Eje. La intención, según explicó Serna, es conversar sobre la posibilidad de construir un proyecto político de mayor alcance en el corto plazo.

La agenda también tiene una lectura local: no es ajeno al círculo rojo político de Carlos Paz el protagonismo que Serna tiene dentro de esta estructura radical con una trascendencia que no se limita solo a la perla de Punilla.

Aspiraciones provinciales y municipales

Uno de los datos políticos más relevantes de esta construcción es el posicionamiento de Carlos Briner que comienza a emerger como precandidato a Gobernador. El legislador provincial no descarta ingresar en la discusión por la candidatura radical y reclama que estas aspiraciones se resuelva mediante una interna partidaria.

La postura coincide con el planteo de Dante Rossi, quien ya había lanzado su proyecto para competir por la intendencia de Córdoba capital y considera que el radicalismo debe garantizar un proceso democrático para definir sus postulantes.

“Yo quiero competir dentro del radicalismo, que me abran la urna y, si gano, sumo a todos y, si pierdo, acompaño al que me ganó”, asegura Rossi. Ese mismo criterio se proyecta a la disputa provincial con un fuerte respaldo a Briner de presentarse en la competencia por la Gobernación.

El reclamo no es menor. En el partido conviven sectores que consideran necesario ampliar acuerdos electorales y otros que rechazan cualquier entendimiento con La Libertad Avanza.

El sector de la denominada “tercera vía” sostiene que las alianzas son necesarias, pero deben establecerse con fuerzas políticas con las que existan coincidencias programáticas. Su límite es un acuerdo con el espacio de Javier Milei y la posibilidad de que el radicalismo termine acompañando una candidatura a Gobernador ajena a sus propias filas.

Impulsados por la experiencia electoral interna, vinculada al armado de Más Radicalismo, donde el sector obtuvo triunfos en algunas seccionales de Córdoba, en el departamento Colón y en otras localidades del interior provincial, ahora la recorrida por Punilla busca consolidar una identidad propia, ya sin el sector del mestrismo.

Reconstrucción radical

La presencia de Serna como anfitrión tampoco es un dato secundario. El exlegislador ya había colaborado con el proyecto político de Rossi, incluso con aportes vinculados al desarrollo turístico en la presentación de su plataforma política como candidato a intendente de la capital cordobesa, que lo llevó a recorrer 250 barrios de la ciudad.

En ese contexto, Rossi fue explícito al destacar el potencial político del dirigente carlospacense: “Es uno de los dirigentes más valiosos que tiene Carlos Paz y Punilla. Tiene mucha experiencia y puede aportar mucho”, afirmó.

El legislador confirmó, además, que Serna viene colaborando con ideas dentro de sus equipos técnicos y dejó abierta la puerta a una eventual candidatura. “Lo voy a estar acompañando en la decisión que tome, ya sea de ser candidato a intendente de Carlos Paz, a legislador departamental o en el rol en el que finalmente decida participar”, señaló.

Por ahora, el dirigente evita anticipar decisiones. Asegura que viene manteniendo conversaciones con distintos referentes políticos, incluso de otros espacios, pero que el eje de esos encuentros no está puesto en los sellos partidarios ni en las candidaturas, sino en discutir un proyecto de ciudad.

La visita de los dirigentes radicales también debe leerse en el contexto de otros movimientos políticos que empiezan a tomar forma en Punilla. Mientras distintos sectores exploran acuerdos y posibles frentes electorales, la “tercera vía” intenta consolidar una alternativa que tenga presencia territorial y no quede limitada a una discusión entre dirigentes de la capital provincial.

En definitiva, el encuentro de este jueves tendrá varias lecturas. Para Briner, será una oportunidad para fortalecer su instalación como aspirante a la Gobernación. Para Rossi, una nueva instancia para reclamar internas y defender una estrategia de alianzas sin La Libertad Avanza. Para Serna, puede representar el regreso a una primera línea de articulación política, con interlocutores provinciales que ya expresaron su respaldo a una eventual candidatura en Carlos Paz o el Valle de Punilla.