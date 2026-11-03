Avilés y Punilla Sur, unidos por la emergencia negocian por viejas disputas

El pronóstico climático consiguió lo que durante meses no había logrado la política: sentar a Esteban Avilés y a los intendentes y presidentes comunales de Punilla Sur en una misma mesa de trabajo. La amenaza de lluvias intensas y posibles crecientes durante la próxima temporada de verano funcionó como catalizador de un acercamiento institucional que, hasta hace poco, parecía condicionado por las diferencias en torno a los servicios públicos y la administración de los recursos compartidos.

La reunión en la Municipalidad de Villa Carlos Paz formalizó ese primer paso. Avilés recibió a los integrantes del Ente Intermunicipal del Sur de Punilla y acordaron abrir una agenda de trabajo común sobre prevención de inundaciones, infraestructura, turismo y prestación de servicios. El encuentro tuvo un antecedente inmediato: Fabián Flores, presidente comunal de Mayu Sumaj y titular de la Comunidad Regional Punilla, había propuesto incorporar a Carlos Paz a la mesa de coordinación que impulsaban las localidades del sur.

No se trataba de un movimiento menor. Carlos Paz nunca integró formalmente la Comunidad Regional Punilla desde su creación, en 2004, y tuvo críticas hacia los integrantes del Ente Regional Punilla Sur, aún cuando mantuvo históricamente una relación institucional con las comunas vecinas. Sin embargo, la geografía, los servicios y la dinámica económica terminaron imponiendo una realidad que los límites administrativos no pueden modificar: lo que sucede en una localidad repercute directamente en las demás.

La prevención de posibles inundaciones aparece como el primer punto de coincidencia. La cuenca del río San Antonio conecta a las localidades del corredor con Carlos Paz y desemboca en el lago San Roque. Una creciente importante producto del fenómeno de El Niño puede comprometer viviendas, balnearios, infraestructura y sectores turísticos, con consecuencias que exceden la capacidad de respuesta de un solo municipio.

Flores reconoció que las localidades del sur ya venían trabajando con Bomberos, Policía y otros organismos, pero consideraban necesario sumar a Carlos Paz por su infraestructura y capacidad operativa.

"El tema de El Niño nos va a unir", expresó el dirigente, al advertir sobre la posibilidad de lluvias intensas durante diciembre y enero.

En el encuentro, los gobiernos anunciaron que pondrán a disposición sus capacidades técnicas, operativas y humanas, aunque aún resta definir responsabilidades, mecanismos de comunicación, recursos y procedimientos concretos.

Una tregua después de la disputa por el agua

El acercamiento tiene un contexto político e institucional que explica su relevancia. A comienzos de 2026, la crisis hídrica provocada por una creciente que obstruyó la captación de agua en Cuesta Blanca expuso las diferencias entre Villa Carlos Paz y las localidades abastecidas por el sistema regional.

El episodio, que afectó a vecinos y turistas en plena temporada, derivó en cuestionamientos sobre las inversiones, los convenios vigentes, la facturación y las responsabilidades de cada jurisdicción.

Desde el Ente Intermunicipal Punilla Sur, los representantes de las localidades reclamaron revisar los mecanismos de funcionamiento del sistema e incluso buscaron la intervención provincial para abrir una instancia de arbitraje.

La respuesta de Avilés fue defender las inversiones realizadas por el municipio y cuestionar la falta de obras por parte de las comunas usuarias. El intendente reclamó infraestructura, reservorios, redes cloacales y cumplimiento de los acuerdos existentes.

Detrás de aquella discusión había una cuestión estructural: quién invierte, quién paga y quién administra servicios que funcionan de manera integrada, pero dependen de gobiernos con capacidades económicas y operativas diferentes.

Por eso, la reunión de octubre puede leerse como una tregua ya que ninguno de los asuntos que generaron la disputa quedó resuelto por el solo hecho de conformar una mesa de trabajo, pero el acercamiento de las partes fue un gesto político importante para la región.

Cloacas, residuos y turismo: los temas pendientes

La agenda acordada excede la contingencia climática. El tratamiento de líquidos cloacales, la disposición de residuos, el abastecimiento de agua potable y la promoción turística aparecen entre los temas que necesitan una respuesta regional.

La integración de los servicios es uno de los argumentos más concretos para sostener el acercamiento. La planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada en Carlos Paz recibe efluentes de localidades del sur, mientras que el sistema regional de residuos sólidos urbanos también tiene a la ciudad como referencia.

En materia de agua, la captación se realiza en la zona de Cuesta Blanca y el tratamiento y la potabilización involucran infraestructura vinculada a Villa Carlos Paz. A su vez, las obras de cloacas proyectadas para el sur de Punilla, con asistencia provincial, demandarán acuerdos locales para su ejecución, funcionamiento y mantenimiento.

No son discusiones nuevas, pero sí cuestiones que adquieren otra dimensión cuando se analizan desde una perspectiva regional. La expansión urbana, el crecimiento demográfico y el movimiento turístico incrementan la presión sobre servicios que no siempre evolucionan al mismo ritmo que la demanda.

El acercamiento no supone ni por asomo la incorporación formal de Carlos Paz al Ente de Punilla Sur ni mucho menos a la Comunidad Regional Punilla. Flores aclaró que esa posibilidad no formó parte de las conversaciones con Avilés y que la reunión tuvo como objetivo avanzar en una coordinación institucional, sin motivaciones partidarias.

La intención es sostener encuentros periódicos y ampliar la agenda de proyectos compartidos. Sin embargo, el verdadero alcance de esta nueva etapa dependerá de lo que ocurra después de las primeras reuniones.

El desafío inmediato es llegar al verano con mecanismos de prevención definidos, responsabilidades distribuidas y canales de comunicación capaces de funcionar ante una contingencia. Pero también será necesario comprobar si el diálogo puede trasladarse a los asuntos más sensibles: las inversiones, el financiamiento y la administración de los servicios regionales.

El Niño aceleró los contactos, aunque las necesidades de coordinación no dependen exclusivamente de ese fenómeno climático. La paradoja es que una amenaza natural terminó abriendo una puerta que la política no había conseguido mantener abierta. El agua, que a comienzos de año había expuesto las diferencias entre Carlos Paz y Punilla Sur, ahora aparece como el principal motivo para acercar posiciones.