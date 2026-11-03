Federalismo, trinchera del cordobesismo frente a Milei

El reclamo por un reparto más equitativo de los recursos nacionales tendrá mañana un nuevo capítulo en el Congreso. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, desembarcará en la Cámara de Diputados junto a otros jefes municipales de la provincia y del interior del país para llevar el planteo por la discriminación federal a la comisión de Asuntos Municipales, que conduce la cordobesista Carolina Basualdo.

La agenda tiene dos demandas concretas: la decisión del Gobierno nacional de recortar fuertemente el programa Remediar y el esquema de subsidios al transporte, justo cuando Nación decidió incrementar los aportes destinados al sistema del área metropolitana. Dos puntos que, para el cordobesismo, enfrentan directamente a la gestión libertaria con los ciudadanos del interior del país.

Sin desaprovechar ese terreno político, el oficialismo provincial puso nuevamente el tema en agenda y ordena desde allí su discurso opositor a Javier Milei que replicaron todas las cuentas de funcionarios y militantes. La inequidad en el reparto de los recursos nacionales aparece como una demanda genuina, concreta y con impacto directo en la vida cotidiana de los cordobeses. Una causa que le permite al peronismo salir a desmarcarse en coro, reunir a intendentes de distintos signos políticos y volver a embanderarse con el federalismo.

La estrategia no es nueva, pero recupera potencia cada vez que una decisión nacional vuelve a poner en evidencia las diferencias entre el AMBA y el interior. Para el gobernador Martín Llaryora y el intendente Passerini, la discusión excede una disputa por partidas presupuestarias: es una oportunidad para confrontar con Milei desde una agenda que interpela a los gobiernos locales y que, además, permite correr el eje de la grieta política hacia una discusión territorial.

En la previa a la presentación en Diputados, el intendente no ahorró críticas y apuntó directamente contra la gestión libertaria. Incluso, apeló a una comparación incómoda para el oficialismo nacional que ya había instalado el propio gobernador horas atrás: acusó al mileísmo de reproducir las mismas prácticas que tanto le cuestionaba al kirchnerismo, particularmente en materia de distribución de recursos. Según esa lectura, cambian los nombres y los discursos, pero se repite la lógica de beneficiar al AMBA en detrimento del interior.

“Ojalá logremos torcer el brazo del Gobierno y revierta esta mala decisión de cortar el Remediar. Y vamos a ir por los subsidios al transporte para que los eliminen en todo el país y bajen el impuesto a los combustibles”, planteó el intendente capitalino en diálogo con La Voz En Vivo ayer. Llaryora, en cambio, no había pedido la eliminación de los subsidios al AMBA sino un mismo trato para las jurisdicciones del interior.

“Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo. Esta desigualdad castiga el bolsillo de nuestras familias y encarece la producción y el trabajo en el interior. No cuestionamos que se cuide a los pasajeros del AMBA. Exigimos el mismo trato para los cordobeses y para todos los argentinos”, había expresado el gobernador.

Por su lado, Passerini desafío a la administración nacional: si baja el impuesto a los combustibles, el municipio reducirá un 35 por ciento el valor del boleto en la ciudad. El intendente explicó que, aproximadamente, el 35% del precio del litro de gasoil corresponde a tributos nacionales que no retornan a las provincias y al interior del país en forma de obras o subsidios.

Con esta nueva movida en Buenos Aires, el oficialismo provincial le apunta también a los diputados y senadores por Córdoba no peronistas. Los apura pidiéndoles que se definan si se suman a una demanda que atraviesa transversalmente a los municipios del interior y, por ende, a sus vecinos, o si mantienen su alineamiento con la Casa Rosada.

Pedido de informes en Senado

La senadora por Córdoba Alejandra Vigo se sumó al reclamo de los intendentes del interior y presentó un proyecto para que el Ejecutivo explique por qué se excluye al interior del reparto.

La iniciativa de la parlamentaria de Provincias Unidas apunta a que se informe sobre los subsidios destinados al transporte automotor público de pasajeros que serán otorgados exclusivamente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Vigo argumenta que la política de subsidios al transporte es clave por su impacto presupuestario y por operar sobre un esquema territorial que puede tensionar la equidad federal.

“El Gobierno nacional destina más recursos de todos los argentinos para congelar las tarifas del transporte sólo en el AMBA, mientras los municipios y las provincias deben afrontar el sostenimiento de sus sistemas de transporte”, dijo la senadora que consiguió que otros parlamentarios de Provincias Unidas acompañaran con su firma el proyecto.

A su turno, el bloque de diputados cordobesistas también impulsaron una iniciativa en similar sentido, rechazando los subsidios al AMBA y solicitando la presencia del secretario de Transporte de la Nación al recinto.