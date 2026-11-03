Empieza a hacer ruido: 67 comunas con ejecutivos limitados para otra elección

El gobierno provincial tiene computados 67 comunas de todo el interior con inhabilitación de los miembros de sus comisiones comunales para presentarse a un nuevo período como jefe comunal, secretario o tesorero, por impedimento de la ley 10.406 sancionada a fines del 2016 durante la gestión de Juan Schiaretti. La normativa se ubicó a la vanguardia de la “anti casta” que luego popularizaría Javier Milei y buscó limitar la reelecciones indefinidas de intendentes, jefes comunales, legisladores, concejales y tribunos de cuentas, pero en vísperas de un nuevo año electoral, en los pasillos de la política empiezan a escucharse reclamos porque el tope de los dos mandatos consecutivos impacta distinto en las comunas cuyo departamento ejecutivo está integrado por la triada de la “comisión comunal”. Eso, más allá de la cantidad de dirigentes que ya han averiguado tanto en la Justicia electoral como en las ventanillas políticas si un mandato y medio, cortado por licencia, corta el efecto de la ley 10.406. Spoiler: si a los cargos o bancas se llegó por dos elecciones, ninguna renuncia o licencia lo corta. Varios legisladores que trocan bancas o que dejaron su lugar para ir al Ejecutivo u a otras funciones ya fueron avisados de que no podrán presentarse en 2027. Entre los intendentes, el caso de los fueron a elecciones para completar el mandato de un antecesor fallecido, y luego ganaron otro periodo de cuatro años, también están game over el próximo periodo.

En el caso de las comisiones comunales, donde se eligen al mismo tiempo jefe comunal, secretario y tesorero de una comuna, los dos primeros por el partido que más votos gana y el tercero por el que sale segundo, la modificación de la ley Orgánica Municipal 8201 no diferencias cargos ni partidos, y quien ha sido elegido dos veces secretario, por caso, no puede presentarse en forma consecutivos para ser jefe comunal. Y viceversa. La ley díselo siguiente:

“Término de los mandatos. Artículo 195.- Los miembros de la Comisión duran cuatro años en sus funciones. Pueden ser reelegidos en forma consecutiva sólo por un período. Si han sido reelectos pueden ser nuevamente candidatos mediando un intervalo mínimo de un período.”

Un alto funcionario de la Provincia, que lidia a menudo con planteos de caciques del interior, criticó el texto que lleva la firma del ex hombre fuerte del PJ provincial y entonces presidente provisorio de la Legislatura, Oscar Gonzalez. “Deberían haber distinguido cada función dentro de la comisión comunal: uno que fue tesorero por un partido A no puede presentarse para ser jefe comunal de un partido B. No tiene sentido”. En la propia Justicia Electoral entienden que ese límite no está en el espíritu de la ley y resaltan la situación que se plantea a nivel de comunas muy chicas, donde además no hay muchos ciudadanos con intenciones de ser candidatos. Llegado el caso, si una comuna no logra armar una lista para la renovación de la comisión comunal, el Ejecutivo provincial debería intervenir y designar autoridades.

Los inhabilitados pertenecen tanto al oficialismo como a la oposición, y están distribuidos en todos los departamentos de la provincia. Si bien hay algunos proyectos de ley para modificar estas limitaciones puntuales, en el oficialismo aseguran que es muy difícil hablar de reelecciones en vísperas de un año crucial en lo electoral para el gobierno de Martín Llaryora y deslizan que solo con consenso completo de todos los bloques de la Legislatura podría iniciarse un planteo sobre este punto particular de la “Ley Schiaretti”.

En el Panal manejan el siguiente listado donde uno o más de los miembros de la comisión están impedidos, actualizado a febrero de este año: