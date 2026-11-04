Paritarias: el Gobierno recibió a la UEPC y pidió prudencia ante el reclamo salarial

Este martes, el secretario General de la Gobernación, recibió a las autoridades de la UEPC, quienes llegaron al Centro Cívico con un planteo concreto después de las reuniones con los delegados provinciales, centrado en la reapertura de las paritarias para recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes. La Provincia reconoció el deterioro salarial, en el marco de la caída de ese factor a nivel Nacional, aunque pidió prudencia frente a un escenario económico marcado por la caída de la recaudación y recordó que existe un acuerdo vigente firmado en abril.

La secretaria General recibió los planteos del sindicato en medio de una creciente presión gremial que comienza a extenderse hacia otros sectores de la administración pública provincial.

Según trascendió, en la reunión, el Gobierno habría admitido que el contexto económico nacional provocó una pérdida del valor real de los salarios. Sin embargo, insistieron en que la Provincia nunca dejó de cumplir con sus compromisos salariales y que cualquier discusión sobre una eventual recomposición debe contemplar las posibilidades financieras del Estado.

En ese sentido, desde el Centro Cívico le habrían recordado el acuerdo alcanzado con la UEPC en abril permitió una actualización salarial por encima de la inflación. Además, el Ejecutivo otorgó dos bonos adicionales a los docentes, que no estaban contemplados en el convenio original y que fueron presentados como un gesto hacia el sector.

En la Provincia observan con preocupación los indicadores de la Secretaría de Trabajo, que reflejan las dificultades que atraviesan distintas empresas del sector privado para sostener sus plantillas laborales y cumplir con el pago de salarios. Entre los ejemplos mencionados aparece la situación de Pauny, en un contexto de retracción económica que también impacta sobre los ingresos provinciales.

La UEPC mantiene como principal exigencia la reapertura de la discusión salarial.

Tras el encuentro con Consalvi, desde la organización sindical confirmaron que el Gobierno recibió los planteos, sin respuesta concreta, y que la agenda gremial sigue en pie ante la negativa de este martes.

Más allá de la reunión con las autoridades provinciales, la UEPC ratificó para este jueves una jornada de acción sindical en toda Córdoba, con participación de sus cuerpos orgánicos. La medida no contempla la suspensión de clases ni un paro docente, sino actividades de protesta y organización gremial.

La decisión mantiene abierto un frente de tensión con el Ejecutivo, aunque por el momento sin afectar el normal funcionamiento de las escuelas.

El SEP se suma y crece la presión estatal

El movimiento de la UEPC comenzó a generar repercusiones entre los restantes gremios de la administración pública provincial. El primero en alzar la voz fue el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), conducido por Sergio Castro, que declaró el estado de alerta y reclamó la urgente reapertura de las paritarias.

El sindicato exigió una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales y sumó otros planteos vinculados con las condiciones laborales y previsionales.

En un comunicado, el SEP cuestionó el incremento de los aportes a APROSS para afiliados voluntarios, advirtió sobre la situación de los jubilados afectados por el diferimiento de haberes y el artículo 58, y reclamó cubrir las vacantes existentes en áreas críticas del sistema de salud.

Además, solicitó la firma del decreto que permita concretar la unificación definitiva de los equipos sanitarios.

“Los trabajadores estatales no pueden seguir siendo la variable de ajuste”, advirtió la organización sindical.

La intervención del SEP amplía el alcance de una discusión que, hasta ahora, tenía a la UEPC como principal protagonista. En el Gobierno saben que detrás del reclamo docente aparecen las demandas de otros gremios estatales que también buscan revisar sus acuerdos salariales.

El escenario plantea una dificultad adicional para la administración provincial, por que, cualquier concesión que se otorgue a un sector podría alimentar pedidos similares en el resto de la estructura estatal.