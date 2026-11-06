La idea de cambio sigue con fuerza

El progresismo vernáculo está exultante. Después de meses de lamentarse por las derrotas de sus camaradas a manos de distintas formas de derecha, la victoria demócrata del martes pasado les dió una segunda alegría tras el triunfo que consiguió Lula diez días atrás, lo que les permite ilusionarse con una vuelta al poder en nuestro país.

Lo primero que deberían hacer, quizás, es concentrarse en qué estuvo detrás de ambos triunfos. No se trató de discursos identitarios de nicho, sino que lo que caló más hondo en los electorado fue que hubo candidatos (antes que partidos) que decidieron volver a hablarle a las personas comunes sobre sus problemas cotidianos.

En Estados Unidos se celebra la diversidad de muchos de los candidatos elegidos, pero se pasa por alto algo que no resulta tan obvio: no ganaron sus elecciones subidos a ninguna marea woke, sino recuperando el corazón de lo que afecta a la clase media norteamericana. La inflación -por el aumento de la nafta o las sanciones y aranceles de la política económica de Trump- o la sensación de inseguridad por los raids de la ICE despertaron a una mayoría silenciosa que padece las consecuencias del trumpismo.

Lo verdaderamente extraño es que los que quieren representar la misma ola de cambio creen que todo se puede copiar a través de herramientas técnicas o prácticas de comunicación, a pesar de que buena parte del éxito de los demócratas norteamericanos tuvo que ver con la renovación en la dirigencia. Nuevos candidatos, con nuevos mensajes y propuestas, capturó la atención de los votantes, los únicos que al final del recorrido van a decidir si acompañan o castigan a los que quieren gobernar.

En Argentina seguimos hablando prácticamente de la misma gente desde hace 15 años. Esto se nota principalmente en la oposición, porque Milei y buena parte de sus candidatos y dirigentes son caras relativamente nuevas para el electorado. Algo de eso le facturó la gente a Juan Schiaretti el año pasado, cuando todo el mundo descontaba que iba a salir primero.

Si el progresismo local quiere tratar de hacer algo parecido a lo que lograron sus pares de Brasil y Estados Unidos quizás debería dejar de hablarle a las minorías ruidosas. Hay gente a la que no le molesta el discurso que tuvo el kirchnerismo durante años, siempre que la economía se mueva y sienta bienestar. Si esto último no pasa, llega el castigo.

Eso nos lleva a otra cuestión: la agenda económica de nuestros progresistas no se parece en nada a la que ganó en Estados Unidos, donde la gente votó mejor capitalismo para bajar los precios. Incluso la defensa del crecimiento económico por encima del ecologismo bobo que se ve en el caso brasileño es distinto al nuestro. Todos saben que hay que hacer crecer la economía con más inversión en el sector primario y más comercio con el mundo, menos nuestros iluminados dirigentes del arco progresista que creen que todo eso se consigue con un canal de WhatsApp o un par de videos hechos con IA.

La demanda electoral argentina sigue siendo de cambio, a partir de una insatisfacción generalizada que no termina de resolverse. Si los partidos no piensan en mejorar su oferta y quieren seguir ofreciendo lo mismo que hasta ahora, probablemente no puedan conseguir resultados distintos.