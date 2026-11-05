Enroque corto | Movimientos clave en la política cordobesa

Movida por Llaryora

Nueva reunión de la junta promotora Llaryora ´27 que promueven Marcelo Rodio, Leonardo Limia, Laura Labat, Gustavo Pedroca, Gabriel Bermúdez, Juan Manuel Rufeil, Mariano Lorenzo, entre otros.

Informante: Estuvimos en la seccional 11, en el Club Sportivo Barrio Obrero, muy buena convocatoria.

Periodista: ¿Cómo le fue a la mesa “blue” del PJ Capital? (risas)

I.: No hay ninguna mesa blue. Casualmente, eso aclararon anoche, lo dijo Rodio: “Somos parte del PJ Capital. No somos una mesa paralela. Trabajamos para que el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini hagan la mejor gestión posible. Queremos seguir ampliando para llegar a cada barrio, a cada institución”.

P.: Explíquenselo al intendente…

I.: No hace falta. El objetivo es fortalecer el trabajo territorial y consolidar justamente un armado de construcción horizontal. Limia se refirió a eso también…

P.: ¿Qué dijo?

I.: Que no quieren armar una mesa de dirigentes para dirigentes. “Queremos una mesa abierta a la sociedad, que escuche, que convoque y que construya desde abajo hacia arriba”. Y déjeme decirle que se sigue sumando gente, en esa oportunidad, se sumó a la mesa de trabajo el histórico dirigente Lalo Barrionuevo.

Montero con canal propio

Liliana Montero se inspiró en Lula Da Silva y abrió un canal propio de whatsapp para comunicarse de manera directa con la gente. ¿La imitarán otros funcionarios de Llaryora?

Informante: Hay dirigentes tuiteros, hay quienes tienen streaming propio, hay varios activos en videos y ahora tambien los hay con canal en whatsapp propio. Le cuento que la secretaria general del Ministerio de Salud, Liliana Montero, presentó su canal "Diciendo y Haciendo". Se la veía feliz. Ella misma admitió que se inspiró en la experiencia de Lula en Brasil, que logró dar vuelta un balotaje adverso con el uso del viejo whatsapp y mucha comunicación persona a persona.

Alfil: ¿Una herramienta para una candidatura futura?

I: Ya sabe cómo es esto. Está todo abierto en el oficialismo provincial. Por ahora, un lugar para contar de su gestión y de otras cosas.

Pía Felpeto pide explicaciones

La concejal de Juntos por Carlos Paz, Pía Felpeto, presentó un pedido de informes en el Concejo de Representantes para que el Ejecutivo detalle cómo se prepara Villa Carlos Paz para la temporada de dengue 2026-2027. La iniciativa apunta a conocer el plan de prevención, los recursos disponibles, el monitoreo del mosquito y la capacidad de respuesta del sistema municipal de salud.

Informante: Felpeto quiere saber si el Municipio ya tiene definido un cronograma de descacharreo y recolección por barrios, qué intervenciones se realizan después de las lluvias y cuáles son los sectores considerados de mayor riesgo. También pidió información sobre el presupuesto, el personal y los insumos destinados a la campaña, además de los casos registrados y las acciones de vacunación.

Alfil: ¿La preocupación pasa solamente por la prevención o también por la respuesta sanitaria?

I: Por las dos cosas. La concejal pidió que se informe cómo están preparados el Hospital Municipal y los centros de salud para atender posibles casos, qué capacidad de diagnóstico tienen y qué protocolos se aplican ante situaciones sospechosas o confirmadas. También reclamó precisiones sobre la coordinación con la Provincia y los canales disponibles para que los vecinos puedan denunciar criaderos. El proyecto establece un plazo de diez días hábiles para que el Ejecutivo responda con documentación respaldatoria.

A: ¿Y cuál es el planteo político detrás del pedido?

I: Felpeto sostiene que la prevención no puede activarse cuando empiezan a multiplicarse las consultas. Con las lluvias y las condiciones climáticas favorables para la reproducción del mosquito exacerbadas por el fenómeno de El Niño, busca que el Gobierno de Esteban Avilés muestre qué planificación tiene para llegar a los barrios antes de que aparezcan los brotes. La concejal puso el foco en la detección de huevos y larvas, y en la necesidad de contar con recursos y resultados verificables antes de que empiecen a surgir los primeros casos.

Gvozdenovich armó equipo

El presidente de la UCR presentará a su equipo técnico en Río de los Sauces.

Alfil: Dicen que Matías Gvozdenovich estará Río de los Sauces, es así?

Informante: Así es. Va a estar presentando al equipo técnico que armó, integrado por abogados, economistas y otros profesionales que lo van a asesorar en su gestión al frente del partido.

A: ¿Un equipo para la conducción radical o para la campaña de 2027?

I: Por ahora, para fortalecer su gestión partidaria. Pero no pierda de vista que Gvozdenovich es uno de los dirigentes que trabaja en el armado de Rodrigo de Loredo. La idea es que ese equipo técnico también pueda aportar propuestas y herramientas para lo que viene.