2027 en Córdoba: Macri apoya a De Loredo, que busca una alianza y le ponen freno

El expresidente Mauricio Macri sorprendió este miércoles a la noche subiéndose al Delorean de Rodrigo de Loredo, en un encuentro que tuvieron en CABA.

En el paseo hablaron del presente, del futuro y del pasado. Macri contó que está terminando su casa en Córdoba (en el barrio privado de El Terrón - Mendiolaza). De Loredo pasó a buscar al Expresidente a las 8 am, por su casa. Un departamento en el Barrio de Palermo, y lo llevó hasta la oficina en Olivos.

El apoyo de Mauricio Macri al radical cordobés es explícito desde hace tiempo, en las rondas políticas. “El Expresidente siempre dice que para el, De Loredo es el mejor candidato de la oposición”, declaró una fuente cercana a Macri. La publicación de este encuentro en la que decidió participar el fundador del PRO nacional, se traduce en apoyo concreto y un espaldarazo, en tiempos digitales.

El presidente del Comité Provincia de la UCR, Matías Gvozdenovich, hizo pública una convocatoria a siete fuerzas políticas para conformar una mesa de diálogo que permita avanzar en la construcción de un frente electoral amplio. Sin embargo, detrás de la invitación comenzaron a aparecer las primeras diferencias entre los potenciales socios.

La convocatoria estuvo dirigida a La Libertad Avanza, el Frente Cívico, el PRO, Encuentro Vecinal Córdoba, el Partido Libertario, el Partido Demócrata y Primero la Gente. De Loredo, a través de Gvozdenovich planteó reunir a los principales espacios opositores al gobierno de Martín Llaryora y establecer un mecanismo para definir las candidaturas, ya sea mediante una interna abierta o a través de un sistema de encuestas consensuado.

Según confiaron desde la conducción partidaria, antes de hacer pública la invitación hubo charlas en privado con todos los frentes. Entre ellos mencionaron conversaciones con Rocca de La Libertad Avanza, Nostrala del Frente Cívico, Agustín Spaccesi del Partido Libertario, García Elorrio de Encuentro Vecinal y Tamis del PRO.

La evaluación que hicieron desde la UCR fue positiva. Aseguraron que todos los interlocutores recibieron favorablemente la propuesta y que existió predisposición para continuar las conversaciones después de la visita del Papa a Córdoba.

Sin embargo, la lectura cambia cuando se consulta a algunos de los espacios que recibieron el llamado.

La respuesta de algunos de los potenciales aliados estuvo atravesada por un dato político concreto, que son las elecciones en La Falda, donde ya hay un frente prácticamente armado, sin la participación del radicalismo.

Este jueves, los referentes de esos espacios tienen previsto reunirse en el Hotel Edén de La Falda, en una actividad que buscará mostrar públicamente el avance de las conversaciones para las elecciones municipales del próximo 14 de marzo de 2027.

Según pudo reconstruir este diario a partir de consultas con dirigentes de los espacios convocados por Gvozdenovich, algunos interlocutores le plantearon al radicalismo que primero debería resolver su situación en La Falda, donde ya existe un esquema de conversaciones avanzado.

“Primero resuelvan lo de La Falda. Acá pueden sumarse”, fue una de las respuestas que, según las fuentes consultadas, recibió la conducción radical.

Uno de los dirigentes consultados fue todavía más explícito al describir la situación.

“Nosotros ya estamos hablando y trabajando en un frente. Ya dijimos que no vengan a meterse por la ventana”, expresó un referente de uno de los espacios que mantienen conversaciones para conformar una alianza opositora.

La Falda adquiere una relevancia que excede la disputa municipal, y la experiencia de Punilla podría convertirse en un antecedente para futuras negociaciones provinciales.

Mestre se metió en la discusión y exigió internas

Como si las dificultades externas no fueran suficientes, la convocatoria de Gvozdenovich también reactivó las diferencias dentro del radicalismo.

El exintendente de Córdoba Ramón Mestre salió al cruce del presidente partidario y cuestionó tanto el procedimiento elegido para avanzar en las alianzas como la posibilidad de instalar anticipadamente una candidatura a gobernador.

A través de una respuesta pública dirigida a Gvozdenovich, Mestre reclamó el cumplimiento de la Carta Orgánica de la UCR y sostuvo que los candidatos deben definirse mediante elecciones internas abiertas.