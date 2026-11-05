El massimo reúne al antiborettismo y a Natalia para debatir sobre Presupuesto

En pleno debate por el Presupuesto nacional 2027 y el financiamiento educativo, y con Córdoba como centro importante de la cuestión universitaria, el massismo convocó para este viernes al decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la UNC y ex candidato al Rectorado, Pedro Pérez, a debatir sobre el tema con la diputada nacional Natalia de la Sota, peronista desidente del cordobesismo y con buena relación con el excandidato presidencial Sergio Massa.

Es un debate de posiciones parejas: Perez hablará del impacto del desfinanciamiento en la ciencia, y la diputada sobre la cuestión presupuestaria y su posición en el recinto. Se descuenta que reclamará a sus pares del PJ provincial que rechacen la oferta de 7 billones de pesos para todo el sistema que ofrece la Nación, pese a que el Consejo Interuniversitario nacional (CIN) reclama 11 billones. El encuentro lleva el sello de la Fundación Encuentro que en Córdoba lidera la referente del Frente Renovador local, Tania Kishakevich, y se realizará en el Pabellón Residencial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, casa donde Pérez le ganó al actual rector Jhon Boretto en las últimas elecciones universitarias.

El decano viene de disputar la conducción de la Casa de Trejo a Boretto, economista de origen radical y que tuvo el apoyo del cordobesismo para su reelección. Contra todo pronóstico, Péez obtuvo el 43% de los votos con una fórmula progre peronista que integró junto a Liliana Cordoba, vicedecana de Ciencias Sociales, y construyó el espacio opositor Vamos sobre la base de lo que consideran límites políticos del borettismo, donde abrevan deloredistas como Brenda Austin o el sanfrancisqueño Marco Puricelli. “No rechazan el modelo Milei, rechazan el desfinanciamiento universitario y nosotros no solo queremos discutir la universidad, sino todo el Presupuesto”, remarcaron en el massismo, que se piensa como un espacio anti Milei pero sin chocar directamente con el esquema de Martín Llaryora. Con todo, Boretto encabezó todas las marchas universitarias por el financiamiento educativo junto a su estructura, y en varias ocasiones coincidió con Pérez.

En el entorno de Natalia de la Sota aclararon que la diputada por Defendamos Córdoba no integra ningún espacio universitario y que no jugó en las recientes elecciones de la UNC, y subrayaron su posición pública en defensa del financiamiento universitario y de todo lo que sea modelo Milei. La estrategia de la diputada es endurecer su discurso para con Llaryora, cuya gente suele relativizar la posibilidad de que la dirigente decida jugar en contra del sanfrancisqueño en los próximos comicios provinciales. De la Sota, por ahora, reclama al cordobesismo el haber apoyado leyes impulsadas por la Casa Rosada que impactaron directamente en la gente y la economía familiar. “Desfinanciaron universidades, ciencia y tecnología, provincias y obra pública. Maltrataron a las personas con discapacidad y sus familias. Pusieron en crisis a la industria y a las economías regionales, y deterioraron la relación con Brasil (...) En este tiempo, con la complicidad de aliados y “amigables”, desaparecieron más de 32.000 empresas y 437.000 empleos registrado”, posteó la dirigente en X y cerró: “El daño no lo hicieron solos. También son responsables quienes les dieron las herramientas para hacerlo”.

El axelismo en la UTN

El ministro de Salud de provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, será uno de los sanitaristas que se presentarán el 28 de noviembre al 13° encuentro de salud pública que se realizará en la Regional Córdoba de la UTN con el rector Federico Olivo como anfitrión. Hasta el momento, no está en agenda la presencia del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hizo sede en esa Casa en primer desembarco en Córdoba, el pasado mes de mayo. También sin confirmación, hay expectativa por la presencia del intendente de Córdoba, Daniel Passerini, de profesión médico. Además de Kreplak, vendrá el diputado y ex ministro bonaerense de Salud Daniel Gollan. Los organizadores esperan representantes de colegios y consejos médicos, agrupaciones sanitarias, universidades, y comunidades.