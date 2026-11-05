Passerini e intendentes apuran a legisladores: el interior o Milei

Con el recorte del Plan Remediar y la distribución de los subsidios al transporte como principales banderas, un grupo de intendentes llevó su reclamo a la Comisión de Asuntos Municipales. Piden a diputados y senadores de las provincias que tomen posición.
Municipal05 de noviembre de 2026Yanina SoriaYanina Soria

passerini

Daniel Passerini volvió a poner al federalismo en el centro de la disputa con el gobierno de Javier Milei. Esta vez, el intendente de Córdoba Capital llegó al Congreso junto a otros 80 alcaldes y representantes de distintas provincias para llevar hasta la Comisión de Asuntos Municipales que conduce la cordobesista Carolina Basualdo, un reclamo que tiene dos frentes concretos. Por un lado, la reducción del programa Remediar, y por el otro, la distribución de los subsidios al transporte público.

Considerando que la Nación cruzó un límite en sus decisiones de “profundizar el abandono al interior argentino”, los intendentes apuestan a que el conflicto deje de ser una pulseada entre los municipios y la Casa Rosada para convertirse en una discusión que involucre directamente a los representantes de las provincias en el Parlamento. En otras palabras, buscan apurar a diputados y senadores nacionales para que tomen posición y acompañen el reclamo desde el Congreso.

En el caso de Córdoba, la jugada apunta a exponer especialmente a dos de los principales opositores provinciales, el senador Luis Juez, y el presidente de la bancada de la Libertad Avanza, el diputado Gabriel Bornoroni. El cordobesismo encontró en la narrativa por el federalismo, una trinchera desde donde cascotear al gobierno Nacional y denunciar discriminación.

Esa consigna quedó plasmada en el documento que firmaron los integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), titulado “Un país desigual es un país injusto”. Allí, los jefes comunales cuestionaron lo que consideran un esquema de distribución discriminatorio de los recursos nacionales y apuntaron directamente contra la concentración de las compensaciones al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según los números consignados en el comunicado, durante este año la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares al AMBA en concepto de compensación tarifaria. Si se excluyen los fondos que reciben todas las jurisdicciones a través de la tarjeta SUBE, el interior no habría recibido transferencias por ese concepto.

La discusión tiene, además, un componente tributario. Los intendentes sostienen que el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que pagan todos los argentinos, tiene un destino específico y federal que el Gobierno nacional no estaría cumpliendo. Por eso, plantean dos alternativas: que esos recursos se distribuyan de manera equitativa para subsidiar el transporte del interior y atender el mantenimiento de las rutas o que directamente se elimine el impuesto, reduciendo así uno de los componentes del costo del boleto. De hecho, el propio Passerini no descartó la posibilidad de asistir a la Corte Suprema de Justicia frente a ese incumplimiento.

Passerini incluso puso una propuesta concreta sobre la mesa: si Nación elimina el impuesto a los combustibles, el municipio podría reducir un 35% el valor del boleto urbano.

El segundo capítulo del reclamo apunta a la salud. Los intendentes cuestionaron la reducción del Plan Remediar, que pasó de contemplar alrededor de 128 medicamentos a solamente seis. Una decisión que, advierten, traslada a provincias y municipios la responsabilidad de sostener tratamientos y garantizar medicamentos esenciales con recursos propios.

El diagnóstico de COFEIN es que las administraciones locales están absorbiendo costos que corresponden a políticas nacionales, con presupuestos cada vez más ajustados y dificultades para sostener otras prestaciones municipales. “Los municipios estamos hartos, pero no vencidos”, dijeron.

Sin embargo, esta vez, los intendentes se propusieron evitar que la visita al Congreso termine siendo solamente una exposición catártica. Quieren que los legisladores nacionales se conviertan en parte activa de la discusión.

El documento es explícito en ese sentido: los representantes de las provincias deberán decidir si defienden los intereses de sus vecinos o acompañan las decisiones del Gobierno nacional. Una interpelación directa a diputados y senadores que, por su representación territorial, quedan ahora frente a la obligación política de fijar una posición.

La estrategia busca aprovechar el ámbito parlamentario para traducir el reclamo municipal en iniciativas concretas, modificaciones presupuestarias y gestiones legislativas que permitan revisar las decisiones nacionales.

El mensaje de los jefes comunales apunta a instalar una contradicción: mientras la Nación exige equilibrio fiscal y ordenamiento de las cuentas públicas, son los municipios los que aseguran que terminan absorbiendo el costo de los recortes en servicios esenciales.

Además del intendente cordobés, participaron de manera virtual y presencial jefes comunales y representantes de distintas localidades del país: Pablo Javkin (Rosario, Santa Fe); Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán, Tucumán); Pablo Corsalini (Pérez, Santa Fe); Rosario Romero (Paraná, Entre Ríos); Juan Manuel García (Machagai, Chaco); Isa Castagnino (Victoria, Entre Ríos); Emiliano Paredes (Tanti, Córdoba); Claudia Alejandra Godoy (San Marcos Sud, Córdoba); Silvio Miguel Sotero (San Bernardo, Chaco); Alejandro Santiago Arenas Diez (Capilla del Monte, Córdoba); Francisco Iser (General Roca, Córdoba); Franco Villar (La Playosa, Córdoba); y Juan Pablo Vazzia (Idiazábal, Córdoba), entre otros.

Te puede interesar
ilustra-passerini-y-javkin-con-patillas

Passerini suma gira nacional y respaldo federal para blindar recursos

Felipe Osman
Municipal28 de octubre de 2026
El intendente reunirá a su par rosarino Pablo Javkin y a especialistas en la materia para poner en agenda la defensa del financiamiento municipal, mientras busca blindar el cobro de Comercio e Industria. La convocatoria llega tras renovadas críticas a Milei y en medio de la disputa con la oposición por las tasas y el gasto.
concejo

El blindaje tributario de Passerini, en la probeta de la oposición

Felipe Osman
Municipal27 de octubre de 2026
La Comisión de Economía y Finanzas empezará a tratar hoy las modificaciones “de urgencia” que el Ejecutivo busca introducir al Código Tributario para asegurar el cobro de Comercio e Industria. Radicalismo y juecismo darán a conocer su posición recién en el recinto, pero no dejarán pasar la oportunidad de cuestionar el gasto.   
Lo más visto
adela-arning

Revocatoria: Adela Arning va a la Corte y busca extender tiempos

Bettina Marengo
Provincial04 de noviembre de 2026
Con el aval del estudio Gentile-Saravia, la intendenta de Mendiolaza quiere recurrir las decisiones del TSJ cordobés que allanaron el camino a la revocatoria de su mandato con el uso del padrón vigente en la actualidad. Objeciones a la junta electoral local que ya puso fecha al referéndum, el 29 de noviembre.
uepc

Paritarias: el Gobierno recibió a la UEPC y pidió prudencia ante el reclamo salarial

Carolina Biedermann
Provincial04 de noviembre de 2026
La Provincia no desconoció la pérdida del poder adquisitivo, producto del contexto económico Nacional, pero recordó que existe un acuerdo vigente y advirtió sobre la caída de la recaudación provincial. El gremio docente pide reapertura de paritarias y prepara una jornada de protesta para el jueves, con actividad garantizada en las escuelas. El SEP se suma a la presión sindical.
ilustra-llaryora-subido-al-obelisco-protesta-obrero

El cordobesismo ajusta reclamos a Milei: industria, impuestos y Remediar

Bettina Marengo
Provincial04 de noviembre de 2026
Llaryora pidió que la Nación “no mire para otro lado” con el cierre de pymes y la caída de puestos de trabajo y reclamó que se quite el impuesto a los Combustibles y al Cheque. Hoy Passerini encabeza una movida de intendentes en Diputados por la dramático recorte del programa nacional de medicamentos. El oficialismo recrea la bandera de la “defensa de Córdoba” frente a un gobierno que tiene votos en la provincia.