Córdoba espera al Papa

La expectativa crece en Córdoba ante la histórica visita del papa León XIV, los primeros peregrinos comienzan a llegar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde desde este lunes por la tarde se desarrollará una vigilia previa a la misa prevista para este martes 10 de noviembre a las 10.

El acontecimiento tiene un significado especial para la provincia: después de casi 40 años un Pontífice vuelve a Córdoba. Por ello, fieles de distintos lugares se preparan para vivir una jornada de encuentro y celebración que tendrá como escenario central las instalaciones de FAdeA.

Transmisión

Para que todos puedan ser parte de esta celebración, el Gobierno de Córdoba transmitirá en vivo la vigilia a partir de las 17, a través de su canal oficial de YouTube. La cobertura permitirá seguir desde cualquier lugar los espectáculos y las distintas actividades que se desarrollarán en el predio.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=Or6fJDhrVBE

Grilla artística

La programación musical reunirá a destacados referentes de la música popular, el folclore, el cuarteto y expresiones corales y religiosas.

Jairo y Jorge Rojas serán los artistas destacados de la velada, que estarán acompañados por José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

La grilla se completa con Magui Olave, ⁠Q' Lokura, ⁠Iceberg Del Sur, ⁠Grupo de Baile BAfolse, ⁠Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, ⁠Cuatro Rumbos, ⁠Hilario y la Niña del Monte.

Amplio despliegue sanitario

Uno de los ejes centrales de la organización es el operativo de salud. En FAdeA funcionarán dos carpas móviles de alta complejidad, equipadas con tecnología de soporte vital, monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos, tubos de oxígeno y medicación para atender distintas situaciones de emergencia.

A este dispositivo se suman siete ambulancias 4x4 destinadas a facilitar las evacuaciones dentro del predio y otras 29 unidades para el traslado de pacientes hacia centros de mayor complejidad. Más de 1.500 profesionales y voluntarios participan del operativo de asistencia y contención.

La red de emergencia está articulada con hospitales públicos y privados de la ciudad y contará con corredores sanitarios exclusivos para agilizar la circulación de ambulancias y los eventuales traslados.