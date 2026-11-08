Repercusiones en Córdoba tras el desembarco del Papa León XIV al país

El gobernador Martín Llaryora y varios de los principales referentes provinciales celebraron el primer mensaje del Sumo Pontífice en el país y destacaron sus llamados a la concordia, el diálogo y el bien común, en la previa de su histórica llegada a suelo cordobés.
 
Provincial08 de noviembre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

La llegada del Papa León XIV a la Argentina y su primer discurso institucional en el Palacio Libertad de Buenos Aires —marcado por llamados a defender la democracia, "convivir en las diferencias" y poner límites al ejercicio del poder— generaron mensajes en el arco político de Córdoba, principalmente en el oficialismo. El Gobernador, legisladores y referentes provinciales expresaron su entusiasmo por la visita y destacaron los ejes centrales planteados por el Pontífice.

El gobernador Martín Llaryora, quien viajó a Buenos Aires para participar del acto institucional junto al presidente Javier Milei y autoridades nacionales, celebró la llegada en sus redes sociales: "Hoy es un día de enorme alegría y esperanza para todos los argentinos. Le damos la bienvenida al Papa León XIV, que comienza su viaje apostólico por nuestro país, con un mensaje de fe, paz, fraternidad y encuentro. Ya está en suelo argentino, y su presencia nos llena de emoción. Falta muy poco para que tengamos el inmenso honor de recibirlo en nuestra querida Córdoba. Lo esperamos con los brazos abiertos y el corazón lleno de júbilo... ¡Bienvenido! En el interior del país, Córdoba te espera".

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En sintonía, la vicegobernadora Myrian Prunotto puso el foco en la visión social y educativa proyectada por el Santo Padre: "El Papa León XIV nos dejó palabras que hablan mucho del presente y también del futuro que queremos y debemos construir. Una sociedad se mide por las oportunidades que genera para que sus jóvenes puedan estudiar, trabajar y proyectar su vida en su propia tierra. Ahí la educación tiene un lugar central. También el diálogo y la capacidad de construir acuerdos que permitan que esas oportunidades lleguen a cada comunidad. En tiempos de tantas diferencias, volver a encontrarnos alrededor de la dignidad de las personas y del bien común es también una forma de cuidar el futuro".

Por su parte, el exgobernador Juan Schiaretti manifestó: "¡Bienvenido a la Argentina Papa León XIV! Gracias por instar al diálogo y la concordia en la sociedad para una buena convivencia. Y por impulsar la inclusión y la justicia social. Una alegría participar del acto con las instituciones".

En tanto que Miguel Siciliano, Ministro de Vinculación Comunitaria apuntó a lo que será el desembarco en la provincia: "¡Córdoba con el corazón y los brazos abiertos! A horas de vivir un momento histórico".

Bornoroni reposteó a Milei

En el plano legislativo nacional, el jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, el cordobés Gabriel Bornoroni, uno de los posibles candidatos opositores en la provincia, se hizo eco de las palabras del Sumo Pontífice en el Palacio Libertad compartiendo el mensaje: "Cuando ser justo y honrado tenga un precio, paguenlon".

El paso de León XIV por el país continuará en las próximas horas con su agenda oficial, y en Córdoba se espera al martes como el día del gran desembarco.

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