No todo es León XIV en San Francisco: Bernarte profundiza el vínculo con evangélicos y le dona un terreno para la construcción de su sede

En San Francisco como en todo el país, la agenda mediática espiritual se centra en la histórica visita del Papa León XIV, sin embargo, no podemos dejar de mencionar el gesto político y social del intendente Damián Bernarte, fiel mandato del gobernador Martín Llaryora (que tiene a su enviado especial de la Secretaria de Culto, Mariano Almada), de acercarse también a la comunidad evangélica, la cual no para de crecer en la ciudad y zona. De hecho, los templos evangélicos ya duplicarían la cantidad a los de la religión católica.

Días atrás, en el marco del Día de las Iglesias Evangélicas, se desarrolló un multitudinario acto en el Superdomo de San Francisco, donde el intendente concretó la donación de un predio de más de dos hectáreas al Consejo Pastoral San Francisco (que agrupa a las iglesias evangélicas locales) para la construcción de su sede oficial y el desarrollo del denominado Complejo Selah.

Se trata de un predio muy bien ubicado en la ciudad, donde había terrenos municipales que fueron recuperados recientemente. Los mismos están delimitados por la Avenida 9 de Septiembre, Avenida Chile y las vías del Ferrocarril Belgrano.

En el lugar, el compromiso es que la congregación de iglesias evangélicas construya un edificio que sirva para potenciar el deporte, la recreación, la educación, la cultura y el desarrollo de la fe evangélica, además de constituirse como la futura sede oficial del Consejo Pastoral.

También descubrieron la piedra basal que marca el comienzo de este proyecto, como reconocimiento y agradecimiento a una comunidad que desde hace muchos años trabaja, acompaña y tiene una presencia muy importante en la ciudad, sobre todo en sectores vulnerables.

“Me pone muy contento que San Francisco pueda dar este paso. Porque también habla de una ciudad que reconoce a sus instituciones, que respeta la diversidad de expresiones de fe y que genera condiciones para que puedan seguir creciendo y aportando a la comunidad”, destacó Bernarte en sus redes.

Crecimiento exponencial

Sin dudas, el que marca el camino de acercarse a las iglesias evangélicas y abrir el acompañamiento a los diferentes cultos es el gobernador Martín Llaryora. Es que, con marcado argumento, el mandatario provincial dispuso de la creación de la Secretaría de Coordinación Institucional y Culto del Gobierno de Córdoba, a cargo de Mariano Almada, con el fin de reconocer y acompañar a estos espacios que además de llegar con la fe a miles de familias, se destacan por asistencia a personas vulnerables y un trabajo profundo en la recuperación de personas con adicciones.

En esta línea, no se puede dejar de marcar el crecimiento exponencial de estas comunidades. Como para reflejarlo, podemos decir que solo el Consejo Pastoral de San Francisco tendría registradas unos 35 templos evangélicos, y a estos habría que sumarle unos 15 que por ahora no están siendo parte de la congregación oficial. Esto significa, que las iglesias evangélicas duplican largamente la cantidad de iglesias católicas en San Francisco, algo similar que ocurría en la zona.

Esto marca que el crecimiento de la comunidad evangélica crece sustancialmente en este cordobés y el Gobierno provincial y local no puede (y no quiere) estar ajeno a ello.

“Son organizaciones que realizan una tarea social y contención familiar encomiable, con una llegada al núcleo familiar muy especial, por lo que también tienen que recibir el apoyo del Estado y ser destacadas por su labor”, comentó una fuente allegada al Panal.

Cada vez menos católicos en la Argentina

Días atrás se dio a conocer un relevamiento del CONICET que registró una caída de la identificación católica del 76,5% al 62,9% entre 2008 y 2019. El sociólogo Fortunato Mallimaci destaca el avance evangélico y resalta los vínculos entre religión y política.

Los datos de la encuesta del CONICET muestran un retroceso de la identificación católica y una mayor diversidad de posiciones frente a la religión. Para Mallimaci, el fenómeno debe entenderse en el marco de cambios sociales y culturales más amplios.

“Vivimos en otro mundo, en el mundo del siglo XXI, en el cual las creencias se van transformando y mucho”, afirmó durante una entrevista a Infobae. El investigador señaló que los estudios sobre religión permitieron identificar distintas formas de vivir el catolicismo, alejadas de una pertenencia uniforme. “Mostraban diversidad de catolicismos y empezamos a usar el plural y cada vez más, catolicismos”, explicó. Esa heterogeneidad también se observa en las comunidades evangélicas y en otras tradiciones religiosas.