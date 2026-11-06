Nuevo clima en la Unicameral | Manto de paz en la Legislatura: oficialismo y oposición, juntos por León XIV

Después de semanas de fuertes cruces políticos y sesiones atravesadas por las diferencias, la organización de la visita papal abrió una instancia de diálogo entre los bloques. Miguel Siciliano destacó que la participación opositora fue concreta.
Provincial06 de noviembre de 2026Gabriela YalangozianGabriela Yalangozian

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La política cordobesa encontró, al menos por estos días, un motivo para bajar el tono de sus habituales disputas dentro de la Unicameral. La próxima visita del papa León XIV parece haber tendido un manto de paz sobre la Legislatura, donde oficialismo y oposición dejaron momentáneamente de lado sus diferencias para trabajar en una agenda común: el acontecimiento histórico que colocará a Córdoba en el centro de la atención internacional.

Después de semanas de tensión y fuertes enfrentamientos parlamentarios que mantuvieron paralizada la actividad legislativa durante dos meses, este miércoles comenzó a respirarse otro clima en la Cámara. Las reuniones de coordinación convocadas por el Gobierno provincial, la participación de representantes de todos los bloques y la decisión de compartir la jornada de la misa en el predio de FAdeA fueron construyendo un nuevo clima que pudo contrastarse con las últimas escenas del recinto.

¿El Papa consiguió lo que hasta hace poco parecía difícil? Al menos por ahora, logró sentar a oficialismo y oposición en una misma mesa, sin que las diferencias partidarias aparezcan como un obstáculo para avanzar en una tarea compartida.

El legislador Dante Rossi, del bloque Construyendo Córdoba, destacó el mecanismo de diálogo que impulsó el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, quien convocó a los distintos sectores opositores para incorporarlos al esquema organizativo.

Según explicó, se realizaron tres encuentros en los que participaron legisladores de diferentes espacios. En una primera instancia hubo reuniones con representantes del radicalismo y el Frente Cívico; posteriormente, se desarrolló un encuentro más amplio en el que los responsables de las diez mesas de trabajo explicaron las tareas y responsabilidades previstas para el operativo.

"Estamos todos unidos para que la visita del Papa sea lo mejor que le pueda pasar a Córdoba", resumió Rossi, al describir el espíritu que encontró en esas conversaciones.

 

Una convocatoria que trascendió la foto

El propio Siciliano puso el acento en que la apertura hacia la oposición no fue una declaración de buenas intenciones, sino una decisión política que se tradujo en participación concreta.

"Yo convoqué a la oposición. La decisión del Gobierno fue justamente que la visita del Papa no sea un hecho del oficialismo y que pudiéramos estar todos en esta enorme mesa de organización", explicó a Alfil el ministro, quien tuvo a su cargo la coordinación de las distintas áreas de trabajo.

Según relató, la respuesta de los bloques opositores fue inmediata y, desde el primer encuentro, sus representantes participaron activamente, realizaron sugerencias y acercaron propuestas.

Siciliano también remarcó que la mesa de organización excedió ampliamente las fronteras partidarias. Allí confluyeron la Provincia, la Municipalidad de Córdoba, FAdeA, el Ejército, la Fuerza Aérea, Gendarmería, la Iglesia y distintos organismos de seguridad, además de legisladores nacionales, provinciales y concejales.

La amplitud de la convocatoria y la disposición de los distintos sectores a colaborar constituyeron, para el funcionario, uno de los principales logros de la preparación de la visita.

 

Una tregua que también se trasladó al recinto

La distensión no quedó limitada a las reuniones por la visita papal. Este miércoles, la Legislatura retomó su actividad ordinaria y avanzó con el tratamiento de una iniciativa central para la agenda económica del Gobierno provincial.

En la 19ª sesión, conducida por la vicegobernadora Myrian Prunotto, se aprobó por mayoría el proyecto que crea el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo. La propuesta establece beneficios impositivos para promover inversiones industriales, incentivos para las pequeñas y medianas empresas y herramientas de financiamiento destinadas a estimular la actividad productiva y la generación de puestos de trabajo.

La aprobación por mayoría no implica que hayan desaparecido las diferencias entre los bloques ni que exista un acuerdo político generalizado sobre la gestión de Martín Llaryora. Sin embargo, la posibilidad de avanzar con una iniciativa de peso económico se inscribe en un escenario de menor confrontación pública.

En ese contexto, algunos legisladores opositores reconocieron que las últimas sesiones transcurrieron con mayor cordialidad, en contraste con los enfrentamientos que habían marcado el funcionamiento de la Cámara.

 

Un colectivo con legisladores de todas las bancas

Las voces de los distintos espacios opositores coinciden en destacar el nivel de participación que tuvieron en la planificación para la visita papal.

Viviana Martoccia, del Frente Cívico, confirmó que estuvo presente desde las primeras reuniones y explicó que, una vez conformadas las diez comisiones temáticas, los legisladores comenzaron a recibir información sobre los avances en logística, comunicación, recepción y organización general.

También participaron de una recorrida por el predio de FAdeA, donde pudieron observar los trabajos para montar el escenario, el altar, la estructura destinada al coro y los diferentes sectores que recibirán a los peregrinos.

Desde la Unión Cívica Radical señalaron que Víctor Molina y Ariel Szpanín fueron los representantes del bloque en los encuentros organizativos. Por su parte, Gerardo Grosso, de Encuentro Vecinal, confirmó su participación y la utilización del transporte dispuesto desde la Legislatura para facilitar el acceso al predio.

El colectivo partirá durante la madrugada, alrededor de las 4.30, y permitirá que los legisladores y otras autoridades lleguen hasta los sectores especialmente dispuestos para ellos. Quienes opten por trasladarse en vehículos particulares deberán contemplar las restricciones de circulación y estacionamiento previstas por el operativo de seguridad.

La imagen de representantes de distintos partidos compartiendo un colectivo y llegando juntos a FAdeA tiene, en este escenario, un valor que trasciende lo estrictamente logístico. Es una fotografía política.

Siciliano también se refirió a los cuestionamientos que podrían haber surgido por el costo del operativo, financiado por la Provincia. Aseguró que toda la información estuvo disponible y que incluso los representantes del Tribunal de Cuentas vinculados al juecismo acompañaron el expediente correspondiente.

"No escondimos la organización, no escondimos un número, no escondimos una entrada, no escondimos una invitación", sostuvo, al defender la transparencia del procedimiento.

Sería apresurado de todas formas hablar de una reconciliación en el ámbito legislativo. Las diferencias entre el oficialismo y la oposición siguen existiendo, los cuestionamientos al Gobierno no desaparecieron y la convivencia alrededor de la visita papal no garantiza que los próximos debates legislativos transcurran sin enfrentamientos.

León XIV todavía no llegó a Córdoba y ya consiguió algo significativo: que los dirigentes políticos encuentren un espacio para sentarse juntos, dialogar y dejar las diferencias en un segundo plano. La incógnita será si ese manto de paz sobrevive cuando el Papa se retire y la agenda política vuelva a ocupar el centro de la escena.

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