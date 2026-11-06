Intendentes UCR piden fondos y habrá adelantos de coparticipación

Con la llegada de fin de año, el Foro de Intendentes Radicales se reunió con la Provincia, de cara al pago de aguinaldos que deberán enfrentar los municipios, y el reclamo de los fondos que les corresponden. Unos 50 jefes municipales de la UCR participaron de una reunión, y conocer qué alternativas ofrecerá la Provincia para llegar a diciembre.

Desde la UCR, el encuentro fue encabezado por Rubén Dagum, presidente del Foro, y Gustavo Brandán y Augusto Pastore, por parte de la Provincia.

El principal reclamo fue por la necesidad de contar con fondos para afrontar las obligaciones de fin de año, especialmente el pago de los aguinaldos, con los fondos que la Provincia debe transferir a los municipios.

La respuesta del Panal, fue avanzar en la habilitación de adelantos de coparticipación, que les permitirá a los municipios anticipar ingresos, aunque con la obligación de devolverlos.

Según pudo reconstruir Alfil a partir de fuentes que participaron del encuentro, la alternativa fue recibida como una solución transitoria, para los municipios, frente a las dificultades económicas que atraviesan las administraciones locales.

Uno de los radicales presentes dijo que los adelantos permitirán atender compromisos inmediatos, pero también implicarán una reducción de los recursos disponibles en los próximos meses.

Uno de los datos que surgió de la reunión fue el origen de los fondos que permitirían instrumentar esta asistencia.

De acuerdo con lo señalado por fuentes presentes en el encuentro, el mecanismo estaría vinculado a una parte de los recursos que la Nación transfirió recientemente a Córdoba, bajo un esquema de financiamiento que también contempla su devolución por parte de la Provincia.

Es decir, el Gobierno provincial utilizaría una porción de esos fondos para asistir a los municipios mediante adelantos que posteriormente serán descontados de sus ingresos de coparticipación.

Mientras el Panal mantiene sus reclamos hacia la administración nacional por la distribución de recursos, parte de la asistencia financiera que ofrecerá a los municipios estaría respaldada por fondos provenientes de la Nación.

Más allá del pedido de fondos, los intendentes radicales también plantearon la necesidad de contar con una hoja de ruta que permita conocer cómo continuará la relación financiera e institucional con la Provincia durante los próximos meses.

El reclamo apuntó a obtener precisiones sobre los compromisos pendientes, los programas en marcha y las herramientas disponibles para sostener las gestiones municipales, aunque no precisaron los intendentes, a que compromisos apuntan, dado que cada distrito tiene reclamos particulares.

En ese marco, los funcionarios provinciales se comprometieron a evaluar los planteos y dar respuestas sobre las distintas cuestiones expuestas durante la reunión.

Desde el Foro valoraron positivamente el encuentro y destacaron la importancia de mantener abierto un canal de diálogo con el Gobierno provincial, especialmente en un contexto en el que las dificultades económicas afectan a municipios de distinto tamaño y capacidad de recaudación.

El Gobierno de Martín Llaryora mantiene una estrategia de diálogo con intendentes de distintos signos partidarios, una relación que adquiere particular relevancia en la antesala del año electoral. El Foro de Intendentes Radicales legitima su institucionalidad, planteando reclamos en conjunto, en el marco de los diálogos individuales que empiezan a gestarse, y como respuesta también, ante las reuniones que se dieron entre otros intendentes radicales, que fortalecieron puentes de diálogo con la provincia, por medio de otros esquemas, como fue con UNINCO, hace unos días, en Córdoba capital.

Desde la provincia, Brandán aparece como uno de los interlocutores del oficialismo provincial con los gobiernos locales, mientras el radicalismo atraviesa su propio proceso de reordenamiento político de cara a 2027.