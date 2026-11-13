Feria de día, museos de noche y más

La Feria, Daniel Moyano, duplicidad de Borges, Noche de Museos y Babilonia Literaria.

Palabras y músicas para Daniel

Una propuesta que aúna música y literatura trae un homenaje a un artista y autor como fue Daniel Moyano, quien supo conquistar un territorio narrativo donde el mundo sonoro se proyecta y la lengua escrita toma cuenta de una musicalidad original. Moyano, violinista, periodista y escritor, es celebrado hoy en sus diversas expresiones humanas, en un diálogo de sus mundos tan personales como fuertemente regionales. La música popular en vivo y la palabra, la literatura y registros audiovisuales del archivo del autor, tendrán un contrapunto para definir a un referente y a una época de la cultura del interior argentino.

Se presenta a las 20 en Platz Espacio Cultural (Maipú 350) y convoca desde la talla de figuras como el guitarrista y compositor Juan Falú, la cantante Mery Murúa, la escritora María Teresa Andruetto, el investigador y escritor Marcelo Casarín “y otros invitados sorpresa”, según prometen los organizadores Marcelo Casarín y Diego Vigna. Invitan, ambos, a esta celebración músico literaria que confunde en un abrazo a docentes, escritores, músicos e investigadores. Entradas $20000.

Escritura y lectura de mujeres

Esta tarde y mañana, Babilonia Literaria despliega ciclo en la Carpa Juan Filloy: Mujeres que leen, es una propuesta que se realizará ambos días a las 18. Hoy la apertura está a cargo de las escritoras Fernanda Pérez y Florencia Vercellone (responsables del sitio Babilonia Literaria) a quienes se sumará como invitada Filomena Trivellone. Y el sábado leerán páginas de sus obras más recientes Sol Aliverti, Guillermina Delupi, Laura Castellanos y Beatriz Grinberg. También ofrece hoy Babilonia el ciclo Mujeres que narran, Mujeres narradas. A las 18.30 se hará la mesa debate La novela histórica: El límite entre lo público y lo privado. ¿Qué rol ocupaban las mujeres?, con las invitadas Gabriela Exilart y María Laura Lerma. Y a las 19.30 Nuestras históricas, un recital de lectura con fragmentos de novelas de Cristina Bajo, Cristina Loza, Reyna Carranza y Florencia Bonelli. Mañana, siempre en la Carpa Azul, a las 18.30 se da la Mesa debate Narrativas femeninas contemporáneas: ¿De qué escribimos las mujeres hoy? Invitadas: Valeria Naya, Ludmila Ramis, María Laura Gambero y Marianela Jiménez. Y a las 19.30, el sábado, habrá un conversatorio del ciclo Literatura en Escena con la actriz Maura Sajeva, un recorrido teatral por la obra Bilis negra.

Brindis con Borges y sus opuestos

Desde las 19, en el Centro Cultural UNC (Duarte Quirós 107) se presenta Borges y la coincidencia de los opuestos. Ofrece un recorrido por la vida de Borges en múltiples formatos: el espectáculo visual, la muestra, la disertación, la música y la intervención digital. Son cuatro microcharlas que representan cuatro pares de opuestos en la temática borgiana, y se dan entre buenos tragos: seis cocktails inspirados en la obra de Borges. A cargo de docentes y egresados de distintas disciplinas de la UNC. Las temáticas y sus participantes son: fe / herejía, por Soledad Bentolila y Diego Fonti; civilización / barbarie (o centro / periferia), por Pablo Oshiro e Ivana Piccardo; original / copia, por Guido Coll y Juan Pablo Torres; e infinito / límite, a cargo de Javier Blanco y Silvia Cattoni. Moderan. Marcos Carmignani y Gustavo Giovannini. La velada se completa con proyecciones de MIDI en la explanada y con dos sets de Alapar Jazz, justo en el break entre las dos primeras charlas y el cierre de la noche.

Dos momentos en una multitud

La actividad de la Noche de los Museos es laberíntica e imposible de reflejar. La organizan la UNC, la Agencia Córdoba Cultura y Municipalidad de Córdoba. Aconsejamos acudir a la grilla de propuestas, y aquí va solo un par de botones de muestra. El Museo Genaro Pérez (General Paz 33) ofrece, desde las 20, Malanca - Territorios de Encuentros, una experiencia de mapping inspirada en la obra de José Malanca, por el Laboratorio de Comunicación y Diseño de la Universidad Blas Pascal. A las 20.30 actuarán el Coral Meridiano, dirigido por Gustavo Maldino, con música popular argentina y latinoamericana, y desde las 22 un DJ set de Maresía, a cargo de Luciana Gutiérrez y Santi López.

El Centro Cultural Casona Municipal (Gral. Paz 395), invita desde las 20 a visitar Brevísima historia del dibujo en seis momentos, una selección de 28 obras de la colección Adolfo Sequeira, con trabajos de Lino Spilimbergo, Carlos Alonso, Egidio Cerrito y Juan Carlos Castagnino, entre otros. La música acompañará con una performance de a violinista Florencia Tangenti Margosian, de la Compañía Fabulera y la presentación del Coro Voces de la Memoria. Para cerrar con una intervención teatral de Leo Tangenti y Nash Coll, en el papel de Ismael Galíndez y su hijo, personajes y leyendas de la Casona.

SÁBADO

• Mañana a las 19.30, en la carpa Lilia Lardone, la cantante y compositora Guadalupe Gómez presenta su primer libro de poesía: Cuando no sé qué hacer, canto, editado por El Espejo Libros y Viento de Fondo. La recepción de esta novedad contará con la participación de María Teresa Andruetto, Claudia Masín, Eva Bianco y Mónica Lungo, acompañando a la autora en este debut desde la palabra. La publicación inaugura Lalalá, una colección dedicada a los libros de poetas vinculados con la canción.

• En el Museo Genaro Pérez de Av. General Paz 33, la Fundación Takian Cay celebra este sábado sus 35 años con un concierto aniversario, a las 18. El Estudio Coral Takian Cay, dirigido por Elizabeth Burba, Pablo Behm y Mariano López, entregará obras del Romanticismo Alemán, del repertorio Lorquiano y de autores y compositores Latinoamericanos. Como invitado actuará el Coro de Cámara de la Municipalidad de La Falda, dirigido por Sergio Hernández. La entrada es libre y gratuita.