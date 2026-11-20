Patricia Bullrich empezó a mover sus propias fichas. Mientras en Buenos Aires crecen las diferencias entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y algunos sectores del Gobierno nacional, la exministra de Seguridad comenzó a tender puentes políticos en el interior del país. Córdoba aparece en ese mapa y Rodrigo de Loredo es una de sus alternativas en Córdoba.

El presunto acercamiento abre una vía de diálogo que no pasa por la conducción provincial de La Libertad Avanza ni por los dirigentes que hoy administran el armado electoral del oficialismo nacional en Córdoba. Tampoco tiene como articuladora a Laura Rodríguez Machado, históricamente vinculada a Bullrich y hoy integrada a la estructura libertaria.

La voluntad de la UCR sigue siendo sentarse en la mesa del gran frente opositor, pero el movimiento de Bullrich no es menor. La senadora conserva volumen político propio, mantiene niveles de conocimiento elevados y, en distintas mediciones locales, consigue una valoración superior a la del propio Javier Milei.

Esa fortaleza empieza a traducirse en movimientos políticos que, sin romper con el Gobierno, muestran una autonomía cada vez más visible, y una voluntad de mostrar aliados, de peso, en el interior nacional.

La última encuesta nacional de D’Alessio IROL y Berensztein, realizada en octubre, ubicó a Bullrich con un 45% de imagen positiva, diez puntos por encima del 35% registrado por Milei. En tanto, el relevamiento de Zuban Córdoba, también de octubre y de alcance nacional, le otorgó a la senadora un 43% de valoración favorable frente al 34,9% del Presidente.

El movimiento territorial de Bullrich coincide con un momento de tensión política en la Casa Rosada.

La discusión por la reforma electoral y la eliminación de las PASO volvió a exponer diferencias entre la senadora y el núcleo más cercano a Javier Milei. Bullrich planteó reparos sobre la oportunidad política de avanzar con esa discusión y advirtió sobre la necesidad de concentrar los esfuerzos del Gobierno en la economía y en la construcción de una mayoría electoral para 2027.

El martes 17 de noviembre, después de tres semanas sin reunirse, la mesa política nacional volvió a sentar a Bullrich junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli y los principales operadores del oficialismo. El encuentro fue interpretado como una tregua, aunque las diferencias de criterio quedaron lejos de desaparecer.

Desde el entorno de la senadora señalaron que Bullrich asumiría un papel central en la discusión de la reforma electoral.

La discusión excede la cuestión técnica de las primarias. Lo que está en juego es también quién conduce la estrategia política y electoral del oficialismo y cuánto margen tendrán los dirigentes que llegaron a La Libertad Avanza desde otras estructuras partidarias.

Del otro lado aparece Rodrigo de Loredo, que atraviesa una etapa de reconfiguración de su estrategia política.

El radical mantiene sus aspiraciones de competir por la Gobernación en 2027, pero hasta ahora no consiguió ingresar a la mesa que comenzó a construir el frente opositor cordobés. El acercamiento a Bullrich abre una vida de llegada a esa mesa libertaria, con ella adentro de LLA, o por fuera.

Gabriel Bornoroni y Luis Juez avanzan en un esquema de acuerdos que busca reunir a La Libertad Avanza, el Frente Cívico y el PRO. El encuentro de La Falda fue una demostración de esa construcción y también de sus límites, porque De Loredo no estuvo sentado en esa mesa.

La incorporación del intendente radical de Pilar, Leopoldo Grumstrup, al armado que impulsan ambos fue otra señal de que los libertarios están dispuestos a sumar dirigentes de la UCR, aunque sin necesariamente reconocer a De Loredo como articulador de ese sector. Para De Loredo, el problema no es solamente electoral. También es político. Su incorporación a un eventual frente opositor dependerá de condiciones que todavía no están resueltas, mientras los principales actores del espacio avanzan con acuerdos propios.