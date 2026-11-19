La Unión Cívica Radical comienza a mover sus piezas en Córdoba Capital. Después de una interna que dejó ganadores y perdedores, pero también diferencias entre los distintos sectores partidarios, Miguel Nicolás puso en marcha una etapa que tiene como principal objetivo recomponer la unidad del radicalismo y recuperar presencia política en los barrios de la ciudad.

Uno de los movimientos más significativos de la gestión del nuevo presidente de la Capital, es el acercamiento con Pablo Farías, quien encabezó la lista que enfrentó a Nicolás en la interna de septiembre.

Ambos dirigentes comenzaron a mantener conversaciones informales y a compartir actividades, en una señal de distensión que busca dejar atrás la grieta partidaria y avanzar hacia una construcción conjunta.

El gesto no es menor. En un radicalismo atravesado por las discusiones sobre el armado opositor de 2027, la conducción capitalina intenta mostrar que es posible superar las diferencias y comenzar a trabajar sobre una agenda común. Aunque aún el gesto no se contagia en la capital.

La lectura política que empieza a instalarse en el partido es que cualquier intento de construir una alternativa competitiva frente al oficialismo provincial necesitará de una oposición unida, con una UCR que aspire a tener un papel protagónico en ese armado.

En ese contexto, Nicolás busca consolidar una conducción que no quede limitada al sector que ganó la interna, sino que integre a las distintas expresiones del radicalismo capitalino.

La unidad partidaria una parte del trabajo que comenzó a desplegar la conducción del Comité Capital. El otro eje pasa por recuperar el protagonismo de los dirigentes barriales, históricamente una de las principales estructuras políticas del radicalismo, que otorga una plataforma de construcción, para las elecciones del 2027.

La intención es jerarquizar a los referentes territoriales, aquellos que conocen de primera mano las necesidades de los vecinos y mantienen un vínculo cotidiano con los problemas de cada sector de la ciudad.

La apuesta apunta a que el partido vuelva a tener una presencia activa en los barrios, más allá de los tiempos electorales y de las discusiones entre dirigentes.

Después de la visita del papa León XIV y de las intensas lluvias que afectaron a Córdoba, Nicolás publicó una columna de opinión con fuertes cuestionamientos al gobernador Martín Llaryora y al intendente Daniel Passerini, y dijo

“La lluvia se llevó el maquillaje y dejó al descubierto la Córdoba real”, el dirigente radical cuestionó los recursos destinados a acondicionar la ciudad para la llegada del pontífice, en contraste con los problemas estructurales que, según sostuvo, continúan sin resolverse.

“Una ciudad no se gobierna para una fotografía: se gobierna para quienes la habitan, trabajan y transitan sus calles todos los días”, planteó.

En su crítica enumeró problemas de infraestructura, desagües, calles anegadas, inseguridad y deficiencias en el transporte urbano, y reclamó una mayor inversión sostenida en los barrios.

Para la capital suenan muchos candidatos a intendente de la UCR, pero aún no es un tema de discusión partidario. La mira está puesta concretamente en la elección por la provincia, que cada vez se ve más cerca.

La consolidación de la UCR como frente electoral, y la construcción que viene desplegando, se encamina hacia una confrontación que tiene grandes chances de reflotar el bipartidismo.

Si bien el frente libertario, con Juez incluido, acapara en estos días el protagonismo mediático, como frente definido para competir ante el peronismo, los boinablanca se arman para salir a jugar la partida, y a este paso, eclipsar a los violetas, si la alianza amplia no se concreta.