"As bestas" cine español de violencia campesina profunda.

Por Gabriel Abalos

Los hilos de los conflictos

Siguen los jueves de la eternidad -y que no cesen- en el Cineclub Municipal, que hoy somete a la consideración cinéfila local el filme de Christian Petzold Cielo rojo (2023), con Thomas Schubert, Paula Beer, a la15.30 y 20.30. Unas vacaciones junto al mar Báltico: dos amigos y una chica desconocida coinciden en una casa, comparten una estadía. Uno de los jóvenes trata de escribir su segunda novela, la muchacha es atractiva e inteligente, sexualmente libre y el escritor ignora las reglas de la seducción. Están cercados por el fuego de un incendio que avanza hacia el mar. Esos son algunos de los elementos de superficie en esta historia que va por la difusa zona de la comedia a la tragedia. En las funciones de las 18 y las 23 se proyecta As bestas (2022) dirigida por Rodigo Sorogoyen, producción española ambientada en Galicia, donde un conflicto entre propietarios de emprendimientos productivos campesinos desencadena el “thriller rural” que etiqueta al filme. Una pareja de franceses se niega a vender su tierra a una empresa de energía eólica, lo que los enfrenta a sus vecinos violentos hasta atravesar una línea y ya no hay vuelta atrás.

Cita con el bel canto

El Auditorio de Radio Nacional Córdoba (Av. General Paz esquina Santa Rosa) enmarca hoy una velada lírica con entrada libre y gratuita, a las 20. Los maestros Ivanna Speranza (soprano) y Stefano Seghedoni (piano) ofrecerán un recorrido por las mejores melodías italianas del melodrama y la música de cámara que han hecho del bel canto uno de los mayores patrimonios culturales en el mundo. La soprano cordobesa se formó con el célebre tenor Arrigo Pola, destacado maestro italiano luego de una aquilatada carrera en la escena lírica del mundo, fallecido en 1999, y con la no menos distinguida y admirada Mirella Freni, fallecida en 2020, frecuente compañera de escenarios de Luciano Pavarotti. Actualmente y mientras prosigue su carrera artística, Speranza es docente en la Società dei Concerti di Milano. Por su parte, Stefano Seghedoni es director de orquesta, con una sólida carrera de conciertos frente a organismos como la Orquesta de la Ópera Italiana, Orquesta Sinfónica de la Fundación “Arturo Toscanini” de Parma, entre otros, y dirige regularmente, desde 2010, la Ópera de Seúl. Localidades por orden de llegada hasta agotar capacidad de la sala.

Cine y formas de la memoria

El Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) propone un programa doble hoy y mañana, con la exhibición a las 19 dentro de la programación Espacio INCAA, del filme Un cuerpo estalló en mil pedazos (2020) realizado en Córdoba y dirigido por Martín Sappia, que aborda la figura de Jorge Bonino a través de alusiones poéticas visuales y textos hablados que tratan de juntar los mil pedazos de una memoria apenas palpable y en buena medida oral. Entrada general $ 400, jubilados y estudiantes $ 200 disponibles en boletería.

De su propia programación, el Cine Arte pasa a las 21 Simone, la mujer del siglo (2022) filme francés dirigido por Olivier Dahan, con Elsa Zylberstein y Rebecca Marder. Recrea la vida de Simone Weil, (1927-2017) filósofa y activista política francesa que debió sobrevivir al holocausto y fue la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo. Lo hace al modo biopic, con fechas que indican pasajes de la vida de Weil a la manera de recuerdos de la propia protagonista, que escenifican la alegría de la infancia y la maternidad, así como su radical dedicación a pensar y a luchar en pos de una sociedad más justa. Entrada general $ 800, jubilados y estudiantes $ 700.

Tomando el pulso a la danza

Hoy concluye el VIII Festival Pulso Urbano, encuentro de danza contemporánea que despliega una serie de acciones en diversos espacios de la ciudad. A las 17 presenta Discurso para dos en la Plazoleta Jerónimo Luis de Cabrera, una creación del coreógrafo y bailarín Facundo Cornejo junto a la bailarina Camila Morchio, con música de Tchaikovsky. Allí mismo, a las 18, resonará La carcajada de los misteriosos por el Elenco Municipal de Danza Teatro, con coreografía y dirección de Marina Sarmiento, inspirada en la obra de Antonio Seguí. A las 17.30 en el Centro Cultural Córdoba, Parque del Faro, Carolina Pino dirige Soñadorxs de moradas, donde el bailar intensifica la acción de habitar los espacios. Y a continuación, en el mismo lugar, a las 18, se verán cuerpos boca abajo interpretando Decúbito prono, dirigidos por Pedro Rodríguez. Como cierre, a las 19 y siempre al pie del Faro, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea ofrecerá Algo inútil, dirigido por Gustavo Lesgart.

Al bailar se hace camino

En Teatro La Chacarita (Jacinto Ríos 1449), el elenco de Andanzas bajo la dirección de Silvia Vilta, celebra tres décadas de danza contemporánea. Presenta Memoria del andar, una experiencia de museo-danza, “recorrido historiográfico y sensible” de la propia historia vivificada frente al público. Todos los jueves y viernes de octubre, a las 21. Entrada general $ 3000, incluye una copa de vino para celebrar.

La guardia Troileana

A las 20, en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) sigue el ciclo Tangos en el Centro, con el Ensamble Municipal de Música Ciudadana dirigido por Gustavo Gancedo, y un repertorio de neto corte "Greliano" o "Troileano". Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de sala.

Del rock romántico

En Club Legrand (San Lorenzo 163) Guillermo Beresñak muestra canciones de su último disco Morón, con Herni Bourguet como dúo electrónico rockpop y Guido Messina compartiendo su poesía. Canciones de rock romántico, entradas en alpogo.com.