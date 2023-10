Schiaretti busca sostener el voto con expectativa de balotaje

Por Bettina Marengo

Las últimas encuestas de tendencias electorales conocidas post debates presidenciales entonaron al peronismo cordobesista que ahora dice que el gobernador Juan Schiaretti puede estar en “segunda vuelta electoral” y de ahí, instalarse casi como presidente en noviembre. Una reversión del voto al mandatario como “el verdadero voto útil” para Córdoba, con el objetivo de que no se caiga en este tramo crítico de la campaña, cuando los electores sellan sus decisiones, y una forma de ubicar a Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, como fuera de juego y con muy mal pronóstico en la provincia.

La estrategia del Schiaretti en ascenso fue expuesta por el propio gobernador electo Martín Llaryora, quien ayer acompañó al candidato presidencial al estadio Kempes, donde el gobierno provincial anunció el inicio de las obras de remodelación del predio con vistas a que Córdoba sea subsede del Mundial de Fútbol 2030. En esa actividad, y en algunas notas periodísticas, el sanfrancisqueño sostuvo que los sondeos de intención de voto colocan al postulante de Hacemos por Nuestro País en la segunda vuelta electoral, y que a partir de allí, llegar a la presidencia sería “pan comido” para Schiaretti. “Depende de los argentinos pero sobre todo de los cordobeses”, señaló Llaryora, en una admisión de que este nuevo eje previo a la veda electoral apunta a retener el voto del gobernador en la provincia, para asegurarse fuerza parlamentaria de cara al nuevo Congreso que será sin mayorías. Nada nuevo bajo el sol: ese fue el objetivo primario del armado nacional del cordobesismo. “Los cordobeses somos actores fundamentales en esta elección”, remarcó Llaryora en la breve contacto con la prensa que mantuvo en el Kempes, donde estuvieron también el vicegobernador Manuel Calvo, el viceintendente e intendente electo Daniel Passerini y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana, entre otros funcionarios provinciales que rodearon al presidenciable.

Para que la hipótesis de que el jefe del Panal puede llegar a la segunda vuelta se confirme, la lista Schiaretti-Florencio Randazzo debería trepar de 3,7 puntos nacionales que obtuvo en las PASO a cerca o arriba de treinta, una proeza que ningún estudio está registrando, aunque los más recientes marcan que llegó a los diez puntos. Sin embargo, la verdadera preocupación del PJ es qué pasará con el 27,5% que Schiaretti sacó en Córdoba en las PASO, que son unos tres puntos nacionales, sabiendo que en Córdoba, a diferencia del resto del país, la torta se divide no entre tres sino entre cuatro candidatos presidenciales. ¿Se mantiene el efecto entusiasmo producido tras los debates presidenciales y el incremento de la visibilidad, o se diluye antes de llegar al domingo? En cualquier caso, aunque al gobernador lo votaran la totalidad de los electores cordobeses, tendría 8,9 puntos nacionales, lejos de lo necesario para un balotaje.

La instalación de que Schiaretti creció electoralmente hasta disputar en las ligas mayores ya venía sonando off the record en boca funcionarios tanto schiarettistas como llaryoristas, como un antídoto a la definición sobre qué hará el PJ provincial y en especial el futuro gobernador de Córdoba si Massa pasa a la segunda vuelta electoral frente al diputado ultraderechista Javier Milei. En el massismo no tienen dudas de que si fuera por Schiaretti, jugaría con Patricia Bullrich, quien sumó a Horacio Rodríguez Larreta al equipo, con el que el cordobés quiso hacer aquel famoso y malogrado “frente de frentes” previo a las PASO. Con respecto a Llaryora, en cambio, hay expectativas de apoyo que el peronismo cordobesista no desconoce, pero patea sin promesas hasta después de la primera vuelta.