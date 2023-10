Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

En busca de fiscales

La periodista dialogaba con el analista político sobre “barajar y dar de nuevo” hacia el balotaje del 19 de noviembre.

Analista: ¿Cómo ve el día post “hecatombe”? Por más que algunos renieguen, el tiempo pasa y van a tener que acomodarse rápido para algunas cosas.

Periodista: Me da la impresión que algunos se vieron apurados por todo lo del miércoles (por la ruptura de Juntos por el Cambio). Incluso desde el peronismo parecía que buscaban sumar apoyo para Massa, como para no ser menos.

A: Puede ser. No sé como viene la mano con los libertarios de Río Cuarto. Quizás haya algunos “rebeldes” que se abrieron después del pacto entre Milei y Bullrich. Ya pasó en varios puntos del país. Le digo algo positivo para la LLA: quizás puedan fortalecer la fiscalización con esto.

P: ¿Le consta?

A: No solo ahora en noviembre. Habrá escuchado que en algunos pueblos habría gente de otros partidos que supuestamente fiscalizaron para La Libertad Avanza. Si eso se dio en las generales, imagínese en el balotaje. Yo creo que van a estar bastante cubiertos para entonces.

P: Aún así, imagino que no debe ser tan simple para el PRO. Digo, si tenemos en cuenta lo que planteó (Horacio) Rodríguez Larreta en su conferencia…

A: No se crea. Hay gente dentro del espacio que adhiere mucho a esta idea de “sacar a los K, cueste lo que cueste”. Aunque hasta hace muy poco hayan aplaudido cada cosa que dijo Patricia en contra de Milei. Sin ir más lejos, en la Sociedad Rural para el cierre de campaña. Ojo, no creo que salgan a colgarse las banderas de LLA como si nada pero yo doy por hecho que varios amarillos les van a fiscalizar.





Jure y la “decepción” de Macri

El dirigente radical se acercaba al periodista para comentarle sobre unas declaraciones que hicieron ruido hacia dentro del centenario partido.

Dirigente: ¿Lo escuchó al “turco” (Juan) Jure? Habló hoy en radio Gospel sobre el tema de Macri mandando a Bullrich para que milite a Milei. Esperadas palabras las suyas, pero polémicas.

Periodista: No escuché nada. Cuénteme, ¿por qué polémicas?

D: Muy fuerte lo que dijo. En serio. Dijo que Mauricio Macri lo decepcionó y que se arrepiente de haberse aliado con él. ¿Entiende la magnitud de esas palabras?

P: Veo por donde va.

D: Es raro encontrar este tipo de autocrítica en días así. El tema es que me parece que no se tiene que soslayar el hecho de que las consecuencias han sido tremendamente graves. ¿Vio que en un crimen se juzga a autores materiales e intelectuales? A veces esto hace que la gente se olvide de los encubridores, que también tienen pena. Bueno, Jure es un autor secundario, pero a él también le va a pesar la culpa de que el radicalismo hoy se encuentre en este momento.

P: ¡Ufff! Qué duro lo suyo.

D: No hay verdades blandas. Me quedo por lo menos en que confiesa su responsabilidad en haberle creado en Río Cuarto el caldo de cultivo para que el macrismo creciera tanto en Córdoba. Si no hubiera habido dirigentes como él, no había Córdoba definiendo la del 2015 y dándole la presidencia a Mauricio.

P: ¿Dijo algo de Javier Milei?

D: Ahí si estuvo bien. Dijo que por ser radical lógicamente piensa todo lo contrario al muchacho este. Como suele ocurrir, nos damos cuenta de nuestros errores cuando ya hicieron todo el daño que podían. Hoy por hoy, al radicalismo le cuesta recuperar su identidad porque construyó electores alejados de los valores que defendemos. Si me pregunta a mí, falta mucho para que volvamos en serio.

La agenda de los “auténticos”

En medio de una semana de sumo impacto político a nivel nacional, el informante llegaba con un dato que revolvía en los armados que el año próximo competirán por la Municipalidad riocuartense.

Informante: Sé que debe estar muy atento a los acontecimientos nacionales, pero le traigo algo local. Recién charlaba con un dirigente cercano al intendente (Juan Manuel Llamosas) y me contó que les están sonando mucho los teléfonos por estos días. Parece que hay gente sondeando para ver cómo se pueden acomodar.

P: ¿Qué gente?

I: ¡De Juntos por el Cambio! ¿Quiénes van a hacer? La oficina de los radicales auténticos que armó Myrian Prunotto y su gente parece que está tomando las llamadas. Dicen que ya tienen una listita.

P: ¿Cómo es eso?

I: Así como escucha. Los que llaman van a la lista. Cuando se abra la convocatoria, los van a llamar uno por uno. Parece que se está activando todo, pero va a ser más fuerte en unos días.

P: ¿Cuándo?

I: Espere más cerca del día de la ciudad. Me dicen que la semana que viene estará Myrian Prunotto en la ciudad y que Martín Llaryora podría llegar por la Feria del Libro. Tal vez se empiecen a ver caritas conocidas, pero que no estaban en el oficialismo. Algunos están ansiosos por salir a jugársela, pero les piden que esperen el momento correcto. Para ellos, ya está todo definido a nivel nacional y necesitan subsistir en lo local. Gente del PRO, ¿entiende?

P: Algo se viene diciendo de un nombre en concreto.

I: Bueno. Se viene eso. Se viene, se viene.

“Se subieron al triunfo”

El militante sindical llegaba a la periodista para hacerle un comentario sobre la CGT local, que celebró la “remontada” de Sergio Massa a nivel nacional y en la ciudad.

Militante sindical: Le cuento que hay algunos sectores que no coinciden con que la CGT haya tenido tanto peso dentro de la remontada de Sergio Massa. Y no me refiero a que el sindicalismo no lo haya tenido sino la CGT local en particular. Me acordé porque hubo una nota de ustedes esta semana que hablaba un poco de eso.

Periodista: ¿Qué se anda diciendo?

M S: Que hubo varios dirigentes que se “subieron al triunfo”. Algunos sindicatos más afines al campo nacional y popular no están contentos de que los que coquetean un poco con el PJ provincial hayan sido los voceros de la remontada de Massa. Pero igual, el reproche es porque aseguran que no todos le pusieron la misma energía a la campaña.

P: ¿Me está hablando de gremios ajenos a la CGT? ¿O de dónde vienen los reproches?

M S: No, están dentro. O al menos suelen participar de muchas acciones conjuntas. Se dará cuenta de quienes son porque es gente que hace mucho tiempo que pertenece al campo nacional y popular. Piénselo así: en los trabajos prácticos grupales, siempre hay algunos que laburan más que el resto y cuando los felicitan a todos por igual, no suele caer muy bien.