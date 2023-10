J.C. Maraddón



Luego del lanzamiento del álbum debut de The Beatles, “Please Please Me” en marzo de 1963, el cuarteto de Liverpool puso manos a la obra para componer las canciones que formarían parte de su segundo disco, que debía salir antes de finales de ese mismo año. En ese entonces, las discográficas buscaban que sus artistas de moda publicasen al menos dos LPs cada doce meses, además de los consabidos singles que a veces ni siquiera eran incluidos en esos larga duración. El escaso tiempo disponible obligó a que la dupla Lennon & McCartney redoblara esfuerzos autorales para contar con material propio, sumado a los covers.

Entre las piezas que empezaban a bosquejarse, Paul McCartney tenía en mente una que estaba destinada a que la cantara Ringo Starr, aunque todavía faltaba pulirla bastante. En eso estaba cuando el manager de Los Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, invitó a la dupla beatle a un ensayo de la banda londinense que se iba a realizar el 10 de septiembre en el club de jazz Studio 51. Ellos accedieron al convite y quedaron deslumbrados con esos colegas que hasta ese momento sólo habían editado un single, “Carol”, que correspondía a una canción perteneciente a Chuck Berry.

Tan amena fue esa velada que, frente a todos, John Lennon le ayudó a Paul a terminar de dar forma a un tema que fue bautizado como “I Wanna Be Your Man” y que de inmediato fue ofrecido para que fuese grabado por los Rolling Stones como su segundo single. Esta versión aparecería el 1 de noviembre de 1963, en tanto que la de los Beatles, con vocalización a cargo de Ringo, sería incluida en el álbum “With The Beatles”, que salió a la venta apenas tres semanas después. La experiencia conjunta fue el disparador para que Mick Jagger y Keith Richards comenzasen a confeccionar sus creaciones.

Si bien la prensa se esforzó en presentar a estas dos formaciones como antagónicas, hubo numerosos puntos de contacto luego de que “I Wanna Be Your Man” llevase a que se cruzaran sus caminos. Y aunque no faltaron chisporroteos en la relación, supieron diferenciar sus estilos para apropiarse cada uno de un segmento particular del público; y para, entre los dos nombres, acaparar la atención del universo musical a lo largo de esa década del sesenta que los tuvo a ambos como estandartes de una emancipación juvenil que fue mucho más allá de lo sonoro.

A la vuelta de los años, cuando han transcurrido seis décadas desde aquel mítico encuentro de un club de Londres, otra vez fue Paul McCartney quien les dio un empujoncito a Los Rolling Stones, al recomendarles a Andrew Watt como productor de su disco “Hackney Diamonds”, que fue subido a las plataformas el 20 de octubre. Como agradecimiento, los Stones y Watt invitaron a Paul a tocar en una canción del álbum y para convencerlo del todo, le regalaron un bajo Hofner como el que él tocaba en los Beatles, pero con un efecto de distorsión demoledor.

Ese es el instrumento que se escucha en “Bite My Head Off”, el track donde interviene McCartney, que es un rocanrol furioso cuya sonoridad es muy distinta a la que envuelve al resto de esa producción discográfica. A una edad en la que se podría pensar que ya están en paz con su propia historia, estos sobrevivientes de los sesenta vuelven a juntarse para dar testimonio de una conjunción artística que data de mediados del siglo pasado y que, con altibajos, ha marcado los últimos sesenta años con una impronta de la que será muy difícil despegarse en el futuro inmediato.