“Prefiero darle la oportunidad a un tipo que no conozco que al que ya conozco”, definió Luis Juez. Así terminó de blanquear lo que venía insinuando desde que Patricia Bullrich quedó afuera del balotaje del 19 de noviembre.

Juez apoya, entonces, al libertario Javier Milei para el duelo final en las urnas contra el kirchnerista Sergio Massa. La semana pasada, la alianza Juntos por el Cambio sacó un documento en el que, a diferencia de la posición de la UCR nacional (“ni Massa, ni Milei”, se reafirmó el derecho a la libertad de acción de los votantes, pero por debajo de la mesa podía entenderse el objetivo de que cada dirigente pueda expresarse como quiera. El texto difundido pareció a la medida de Juez, que ya venía enfatizando que su límite “infranqueable” es Massa.

En las últimas horas, en declaraciones a radio Continental y a A24, terminó por despejar las dudas. Incluso, en su cuenta de X escribió: “Massa es un tipo extremadamente peligroso. Con Milei tengo muchos desacuerdos, pero prefiero darle la oportunidad”.

De todas maneras, el respaldo de Juez a Milei llegó con muchas observaciones críticas. "No es que me voy a buscar una peluca y empezar a peinar, a hacer el jopo con un vibrador, ni a rugir como un león. Tengo mis límites. He sido muy claro. Dije: ‘No me hubiese tirado de cabeza las primeras veinticuatro horas, hubiésemos tomado unos días’. Pero lo de Massa es complicado. El problema no es el kirchnerismo, es Massa, porque solo Dios sabe lo que es Massa, es peligrosísimo".

También fue severo con el ánimo que el libertario suele mostrar en público. “Si se pone loco por tres camarógrafos, tienen que decirle: 'Vas a tener seiscientos mil negros en Plaza de Mayo'".

"Necesitamos que se tranquilice. Yo no me voy a hacer responsable del pastillero de Milei. Y soy un tipo que tiene responsabilidades en mi provincia y no las quiero eludir, no me quiero meter abajo de una cama, ni recomendar el voto en blanco, ni decir que no hay que votar. No quiero eso", dijo.

Juez sostuvo que hay que mostrarle a la gente que van a actuar con "firmeza e inteligencia" y admitió que "me asustan muchas cosas que pasaron con Milei". Además, pidió "firmeza, todo lo que haga falta; pero no se construye con odio y queriendo aplastar al que piensa distinto".

"Con todo respeto, Javier tiene que entender; porque hasta hace una semana todos éramos parte de una murga infernal, una casta horrible, y yo nunca me sentí involucrado", enfatizó.

"Necesitamos ordenar porque tenemos que pensar para dónde vamos. Lo que quiero del candidato al que pretendo votar, recomendar, son certidumbres, tranquilidad, prudencia, paciencia", expresó.

La posición de Juez podía anticiparse en los últimos días por el comunicado que había dado a conocer la Juventud del Frente Cívico, titulado “El kirchnerismo es el problema, nunca la solución”.

Los jóvenes juecistas indicaron “que la sociedad nos eligió como opción opositora y nos encomendó la tarea de control, por lo que no tenemos la arrogancia de indicar ahora al resto cómo tienen que votar ante opciones electorales que si bien no expresan en totalidad los valores y las ideas que nosotros defendemos, sabemos que con los delincuentes no se negocia”.

“Sí somos plenamente conscientes –continuaron- de que el límite es el respeto por las leyes, es la República, es la Constitución. Siempre seremos parte del freno democrático al autoritarismo y a los que quieren ir por todo”.

“Por todo lo anteriormente expuesto es que invitamos a toda la sociedad de Córdoba y el país a hacer oír el grito de cambio y de libertad en las urnas el próximo 19 de noviembre, y a que dejemos para siempre atrás el populismo kirchnerista que fue el principal culpable que nos trajo hasta esta situación de crisis económica, social e institucional sin precedentes en los últimos cuarenta años”, concluyeron.

Hacia adentro

Juez también hizo observaciones hacia el interior de Juntos por el Cambio. “La soberbia, el ego, nos llevaron puestos. Tuvimos todas las oportunidades de cambiar esto. Y nuestra soberbia nos llevó acá. El partido lo van a jugar otros”, advirtió.

Finalmente, le apuntó al ex presidente Mauricio Macri, quien motorizó el acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei. "Para mi gusto, me hubiese tomado un tiempo. Macri olfatea que hay que generar una alternativa, lo plantea, para mi gusto apresuradamente", manifestó.