El “brujo” Bruno

El dirigente peronista compartía con el periodista la captura de un tweet publicado por el intendente de Canals, Edgar Bruno.

Dirigente: ¿Vio que Edgar Bruno es medio brujo y siempre tira alguna que después termina siendo cierta?

Periodista: Obviamente es un mito, pero me han llegado a decir que le preguntan por los números que van a salir en la quiniela (risas). ¿Por qué me lo dice?

D: Salió a tuitear fuerte sobre lo que se puede venir en la campaña presidencial. Tiró unas predicciones y dijo que el gobernador (Juan Schiaretti) se va a declarar prescindente porque tiene cuestiones irresueltas con Sergio Massa. Pero lo más fuerte de lo que puso tiene que ver con Martín Llaryora.

P: ¿Qué puso?

D: El canalsense asegura que el gobernador electo se va a pronunciar a favor de Massa en los próximos días. No sé ahora, pero si le pega quedará demostrado que tiene la posta. No sabría cómo explicarlo, pero le daría cuerpo al mito ese que dice usted.

P: Yo no sé si es una predicción. De hecho, me parece una expresión de deseo.

D: Seguramente lo sea, pero Bruno juega con esto de ser adivino. En una de sus últimas predicciones dijo que Adriana Nazario llegaría a ser intendenta de Río Cuarto, pero esa todavía está pendiente de confirmación (risas).

P: Creo que esa no cae muy bien entre algunos peronistas de mi ciudad (risas).

D: ¡Seguro que no! Si lo de las predicciones tienen algo de real, algunos compañeros deben estar esperando que Llaryora no salga a decir nada de Massa. Solo así se corta el mito del brujo Bruno (risas).

Llamosas eligió entre Massa y Milei

El periodista recibía un mensaje de su informante en el Partido Justicialista local, quien iniciaba la conversación con un título contundente y digno de un “paren las rotativas”.

Informante: ¡Bombazo! Llamosas eligió entre Sergio Massa y Javier Milei.

Periodista: ¡¿Qué?!

I: Así es. Esteban Llamosas, el papá del intendente (Juan Manuel Llamosas).

P: Pfff. ¿Me hizo escupir el café por esto? Con todo respeto, creí que se refería al intendente. De todas maneras, tengo curiosidad. ¿Qué dijo el “Chachi”?

I: Hizo tour de medios por motivo de los 40 años de democracia. Usted recordará que él fue candidato a intendente en 1983 representado al peronismo. Algún maldito podría decir que inició la sequía de gobiernos peronistas que rompió Alberto Cantero recién 16 años después (risas).

P: No se me pierda, vamos a lo importante. ¿Dijo a quién vota entre Massa y Milei?

I: Así es. Va a votar por Massa porque votar a Milei no es de peronista. Dijo que el “peluca” no representa a la Justicia Social y que la libre portación de armas es una locura, entre otras cosas. Si me pregunta, es una respuesta bien orgánica con el justicialismo y también de responsabilidad histórica con las luchas democráticas. Además, le tiró flores a esto de hacer un Gobierno de unidad nacional, como propone el candidato de Unión por la Patria. Hasta sugirió que Juan Schiaretti le aporte sus ideas de llegar a presidente.

P: Bueno. Me sirve igual el título (risas)

I: ¿Usted creía que el intendente iba a decir algo como esto? Siga esperando (risas). Pero confórmese con esto, que es revelador. Digo, las responsabilidades del “Chachi” no son las mismas que las suyas, pero podemos llegar a intuir que a Llamosas su padre le inculcó los mismos valores peronistas. Entonces… no es tan difícil de entender. Los que no deben estar tan contentos son los asesores del intendente. No sé cuán bueno es tener el apellido Llamosas pegado a semejante definición.

Las 62O se inclinaron por Massa

La agrupación sindical manifestó en un documento su acompañamiento a la candidatura de Sergio Massa de cara al balotaje del 19 de noviembre. El informante llegaba a la periodista.

Informante: Creo que era algo que algunos dábamos por sentado pero mejor que esté por escrito, ¿no? Otra facción del sindicalismo le dio su apoyo a Sergio Massa en el balotaje. Las 62O de Río Cuarto lanzaron un comunicado.

Periodista: Yo también lo daba casi por seguro pero entiendo que antes de las PASO e incluso antes de las generales, no habían dicho mucho.

I: Aunque algunas cosas ya nos daban indicios. No hay que olvidar que ellos se han identificado mucho con el schiarettismo pero este año le pidieron al intendente Llamosas que renuncie a la presidencia del PJ local, despues de que el peronismo perdiera en la ciudad en las elecciones provinciales. Cuando algunos diputados del schiarettismo no acompañaron la eliminación de la cuarta categoría de ganancias, también se pronunciaron en contra de ellos. Han estado marcando sus diferencias.

P: Bueno, eso de lo del impuesto a las ganancias se dio un mes antes de las generales…

I: Así es. Ahora, con un escenario claramente más definido y dónde hay que jugársela, obviamente prestaron su acompañamiento a la fórmula Massa-Rossi. Dijeron que, a su entender “son los únicos que garantizan el bienestar y la paz social de todos los argentinos”. Además, reivindicaron figuras como la de Evita y Perón y dijeron que el pueblo trabajador tiene que defender lo conquistado. Un mensaje similar al de la CGT local pero que, seguramente por las razones que ya le mencioné, tardó en blanquearse formalmente.

Salen las primeras encuestas

El analista llegaba a la periodista con sondeos publicados por la consultora Puentes, dirigida por Leticia Paulizzi y Pablo Salinas, referentes del delasotismo local.

Analista: Empezaron a circular encuestas por las elecciones municipales, ¿vio? Ya me atrevo a decir que ni hace falta esperar al balotaje para empezar a ver algunos movimientos interesantes.

Periodista: Yo no vi nada todavía, ¿a qué encuestas se refiere?

A: Publicaron los resultados en las redes de la consultora Puentes. Recordará que Paulizzi y Salinas están al frente. Aunque hace un par de años que ya no están en la estructura municipal, ellos no dejan de pertenecer a un espacio político pero en su momento aclararon que no es un “think thank” de La Militante sino más bien un emprendimiento privado. Imaginará a quienes están midiendo, ¿verdad?

P: Bueno, lo seguro es que a Gonzalo Parodi porque es el único candidato a intendente confirmado por ahora. Después, por el peronismo, obviamente que Adriana Nazario y no sé si a Guillermo De Rivas o Agustín Calleri. O ambos.

A: La ficha técnica dice que la encuesta se hizo sobre 530 casos y con un nivel de confianza del 95%. Apunta mucho al nivel de conocimiento de los dirigentes y ahí hay una que gana por goleada. Según esta encuesta: Adriana Nazario tiene un nivel de conocimiento de más del 78%. También mide la imagen positiva de ella, De Rivas y Parodi; la gestión deportiva del Municipio que está a cargo de Agustín Calleri y también hay un gráfico de intención de voto que debe tener a unos 10 dirigentes. Además de los 3 que ya le dije, están Mauricio Dova, Pablo Carrizo, Mercedes Novaira, Darío Fuentes, Guillermo Natali, Yvon Tesio. En fin, no entraré en detalles. Busque los gráficos y después charlamos (risas).