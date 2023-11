Reacción a la “sorpresa” de Nazario

El periodista consultaba con el dirigente del PJ riocuartense para analizar lo que dejó el posicionamiento de Adriana Nazario en favor de Sergio Massa.

Periodista: Che…pegó fuerte el anuncio de Adriana Nazario, ¿no?

Dirigente: La verdad que fue una sorpresa. Bah, al menos para mí. Yo la veía muy centrada en lo suyo últimamente. Y con “lo suyo” me refiero a su candidatura para la intendencia. Esto me cambia mucho la película.

P: ¿Por qué lo dice?

D: Usted sabe que en la ciudad que estamos, hoy por hoy hablar de ser aliado de Sergio Massa es más o menos lo mismo que decirse kirchnerista. Difícil de sacarse eso de encima cuando se está tan cerca de una elección municipal. Entiendo los argumentos que ella brinda y también le digo que hasta los comparto como gran parte de los compañeros justicialistas que seguramente votarán al ministro. Solo digo que en lo estratégico es al menos shockeante.

P: ¿Y qué cree que pasó?

D: Unas horas antes del anuncio, Natalia de la Sota había salido a hablar de lo importante que era seguir a Sergio Massa en este camino. No es coincidencia entonces. Si la hija del ex gobernador empezaba a cotizar mucho con su afiliación a Unión por la Patria, quien fuera su última pareja no podía quedarse fuera. De hecho, Natalia declaró públicamente que no tienen relación con Nazario desde que falleció el “gallego”. De alguna manera, podría entenderse que hay una competencia allí.

P: ¿Competencia?

D: Y… ¿usted cree que no están pensando en ocupar algún lugar en un eventual gabinete massista? Evidentemente hay lugar para un solo delasotismo (risas).

P: Y de lo local, ¿qué me dice?

D: Eso que le sugerí antes. Venía muy metida en la campaña local y se esperaba que guarde silencio. Esta salida hace ver que sus planes pueden tener más que ver con otra cosa más grande. Eso sí, si Massa es presidente, este paso de ella puede resultarle aun más a favor, aunque no sé si mis compañeros están de acuerdo con esto. Le repito, es una ciudad anti-k en la que vivimos.







Ex Edecom afronta nueva crisis

El periodista dialogaba con su informante en el oficialismo local para conocer repercusiones de los hechos que en los últimos días generaron tensión entre el Gobierno y el Sindicato de municipales.

Informante: Escúcheme. Ando recorriendo algunas oficinas y veo movimientos extraños. Es por el tema del agente de tránsito que atropellaron en medio de un control. El tema ha removido las vendas de una herida que viene de hace tiempo.

Periodista: Deje de hablar en prosa y vaya al grano (risas).

I: Estoy poético (risas). Desde el Sindicato de municipales están exigiendo soluciones por la forma en la que están manejando al ex Edecom. Pareciera que no, pero esa oficina está en crisis y siguen los cuestionamientos a Marcelo Bressan. Va tan fuerte la cuestión que algunos en la Muni han parado la oreja, otra vez. Siempre suenan rumores de cambios y de sacarle un poco el poder al funcionario para encontrarle la vuelta.

P: Debe ser la vez mil que escucho algo así en el año.

I: Y lo seguirá escuchando, seguro. Lo que sé es que, al ser el último año de gestión, nadie quiere pifiarle en nada. Llegando está el verano y ahí siempre se descontrola el tema tránsito, las hordas, los hechos de inseguridad en la vía pública, etc. Lo que quiero decirle es que, si no hacen algo drástico, la oposición terminará haciendo campaña con que no cumplieron la promesa de cambiar el ente que agarraron hace ocho años.







¿Vuelve Massa?

La cronista recibía un mensaje del informante, quien le adelantaba la posibilidad de que Sergio Massa visite Río Cuarto la semana próxima.

Informante: Se dice que podría venir Sergio Massa en estos días. De hecho hoy (por ayer) se estaría planteando eso en una reunión en la sede massista de Río Cuarto.

Periodista: Solo había escuchado que vendría a Córdoba. ¿Sabe cuál sería la actividad en Río Cuarto?

I: No quiero pecar de apurado pero no descarte que haya alguna cuestión vinculada al Transporte. De todos modos, prefiero que esperemos a que haya una confirmación y una agenda bien armada. Sería la segunda visita del ministro en lo que va de la campaña. La primera fue antes de las PASO, cuando se reunió con empresarios de la región en el CECIS.

P: ¿Tiene prevista alguna actividad con la militancia?

I: Yo no lo descartaría. Son varias las organizaciones que se plegaron a bancarlo en el último tiempo. No se olvide que también hay sindicatos que ya blanquearon su apoyo. Sea cual sea la actividad, se va a dar después de que (Adriana) Nazario haya hecho oficial su respaldo a Sergio y eso no deja de ser importante, teniendo en cuenta que él sabe que está en la danza de nombres de posibles candidatos a intendente.

P: Me ganó de mano. Le iba a preguntar si sabía de alguna participación de Nazario en esa agenda.

I: Todo está muy verde por ahora pero seguro habrá más novedades en la semana. De Adriana sinceramente no sé si formará parte de esa agenda. Pero que su posteo ha dado de qué hablar… sin dudas.

AGEC: Tramo final de campaña

El informante del ámbito sindical llegaba a la periodista para hablar sobre la previa de la elección en AGEC, que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre.

Informante: Ya empieza noviembre y se viene la cuenta regresiva en AGEC. Hoy justo escuchaba una propaladora con un jingle de campaña de (José Luis) Oberto.

Periodista: Da la impresión que el oficialismo está planteando una campaña fuerte, ¿no? También están visibilizando mucho el tema de los loteos y lo del complejo de cabañas que inauguraron en Achiras.

I: Totalmente. Hasta le diría que hay un estilo muy parecido al llamosismo en como está planteada la campaña. Al menos desde lo comunicacional. El eslogan “lo bueno sigue”, por ejemplo. También se nota que Oberto busca mostrarse más distendido, con mate en mano, hablándole a los afiliados.

P: ¿Y cómo viene la mano por el lado de los naranjas?

I: Están a full también. Una campaña muy combativa, lo cual es esperable porque son una oposición a una gestión que podría llegar a cumplir 30 años si Oberto vuelve a ser reelecto. Una de las cosas que le adjudicaban a la conducción actual es que no les dejaban acceder libremente a los padrones pero que el Ministerio de Trabajo falló a favor del planteo de la lista Naranja, así que estaban contentos.

I: Uff, va a ser una elección interesante de seguir.

P: Totalmente. Y la dirigencia local va a estar muy atenta también. Es un gremio que contempla a muchísimos afiliados y, además, es afín a la gestión municipal.