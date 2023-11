Federico Jelic

Había mucha ilusión en Córdoba con la posibilidad de recibir a los campeones del mundo el 16 de noviembre, en el duelo Argentina-Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas, sin embargo, sea por razones políticas o voluntad de los protagonistas, volvió a imponerse el rancio espíritu porteño-centrista y otra vez será Capital Federal la que tendrá ese privilegio. Es decir, ese federalismo nominal continúa solo en lo discursivo, ya que Scaloni y sus pupilos siguen sin salir de Buenos Aires, por más que el estadio sea menor al Monumental, la Bombonera pesa más que el estadio Mario Kempes para los burócratas de AFA. Y en este contexto, el clima eleccionario con escenario de Balotaje, también jugó su partido en los escritorios, por lo que Córdoba tendrá que volver a esperar y ser paciente.

En definitiva, hay que aceptarlo: ir al interior es un dolor de cabeza para el cuerpo técnico y la dirigencia, salvo cuando hay necesidad imperante de cash flow, con los socios AFA ID. Pero esta vez no estará el Monumental con 86 mil personas disponibles sino que el aforo se reduce a la mitad con las poco más de 40 mil personas que alberga la cancha de Boca Juniors. Mientras tanto, el Kempes, con casi 60 mil espacios, queda afuera. No es una necesidad económica solamente, pero sin dudas que el clima político afecta, en una provincia como Córdoba con un candidato a presidente en tiempos de definición como Juan Schiaretti, y sin ser afín a Casa Rosada, era casi un regalo inoportuno para sus aspiraciones. Y también fue factor clave. Por lo pronto, será la cancha de Boca la que recibirá a la Selección ante los uruguayos, pero a su vez, la frustración del gran amague todavía perduran en el Panal.

Logística y política

¿Hay razones de logística para sostener el partido en Buenos Aires y no jugar en Córdoba? A poner en situación: El estadio de River estará afectado los días 9, el 10 y el 11 de este mes a los recitales de Taylor Swift y luego Roger Waters, por ende el campo de juego del Monumental no estaría en las mejores condiciones apenas a cinco días del duelo con los uruguayos, más allá que con los Guns y con otros shows, el césped estuvo a la altura. Allí fue cuando apareció la opción de Córdoba, más que nada porque es el segundo estadio en capacidad, con sus 57 mil espectadores de aforo y con el antecedente de jugar siempre a cancha llena cada vez que Argentina pisó ese territorio. Las conversaciones avanzaron, hubo acuerdo, de hecho el duelo fue confirmado por los organismos oficiales de Córdoba y también de Conmebol, pero faltaba la aprobación de AFA. Detalle no menor. ¿Qué ocurrió entre medio?

Conmebol pasó de confirmar al Kempes para después terminar jugando para la Bombonera. Razones deportivas y políticas, de organización, y de logística, y algo más hay en el ambiente. Es que también pesó la mirada del cuerpo técnico de Scaloni, por comodidad, ya que días después el equipo debe viajar a Río de Janeiro para enfrentar nada menos que a Brasil, con toda la historia en juego. Y por eso eligen no salir de Buenos Aires, ya que llegan los vuelos de Europa y se refugian en Ezeiza, sin ningún otro trajín. Suena a excusa, pero es así: no les gusta viajar al interior.

Pero hay algo más, ¿tendrá que ver lo político? Precisamente en el debate presidencial, el gobernador de Córdoba Schiaretti, sacaba pecho de la nueva remodelación del Kempes con una inversión importante para ampliar a 72 mil espectadores la capacidad del Kempes, y de esa forma sumarse a la compulsa para organizar la partida inaugural en el mundial 2030. Algunos estudiosos del tema entienden que desde el Gobierno Nacional también pusieron palos en la rueda a esa posibilidad, para evitar que se luzca Schiaretti y Córdoba en pleno escenario electoral, al ser una provincia de habitual discordancia ideológica. ¿O acaso es casualidad que siempre reciba algún partido Santiago del Estero y su gran estadio, el “Madre de Ciudades”, en un estadio que no llega a 30 mil lugares? Pasó en el amistoso ante Curazao y en el Mundial Sub 20 también: la relación de contubernio de esa provincia norteña con Casa Rosada es indisimulable.

En definitiva, sigue Buenos Aires siendo la casa madre de la Selección Argentina, nada nuevo. Y encima en un estadio que convoca la mitad del Monumental, así que el pretexto de los socios ID AFA tampoco es válido, como tampoco la recaudación. Lo que ocurre es que por la calidad del rival (Uruguay) había mucha expectativa en Córdoba y de hecho ya estaban muchas agencias ahí movidas para poder organizar eventos, tours, ni hablar de la reventa de entradas que llegaba incluso superando los 100 mil pesos una entrada popular y 200 mil una platea. Ahora, ¿Qué dijo el titular de AFA, Claudio Tapia, sobre esta temática? Nada ¿Fue condescendiente con el cuerpo técnico? Sí. ¿Fue una ilusión de Cashflow para juntar dinero con el AFA ID? ¿O realmente los jugadores no quieren salir de Buenos Aires? Un poco de todo.

Asimismo, cada vez es más notoria la postura del cuerpo técnico, que no le gusta ir a jugar en las provincias. Pensar que Brasil jugó en Cuiabá ante Venezuela y Fortaleza ante Bolivia…

De todas maneras, Argentina marcha puntero y pareciera que una clasificación de siete equipos de 10 que hay en Sudamérica no tendría complicaciones para estar en el Mundial 2026, pero igual no deja de llamar la atención ese coqueteo y sobre todo el sentimiento porteño más fuerte que nunca. Eso sí, en Córdoba lo toman como algo político también. De hecho buscan posicionarse el Kempes como segundo escenario, por eso hubo conferencias de prensa explicando la ampliación de las tribunas en plena víspera electoral, pero desde AFA cortaron de cuajo esa alternativa. ¿Habrá sido Lionel Messi? No hay que meterlo en esta discusión, pero…

En resumen, Córdoba tendrá que esperar. En cada Eliminatoria, el Kempes recibe al menos un partido de la Selección. Colombia fue el último caso, en febrero de 2022 pero claro está, más que nunca, que La AFA y el cuerpo técnico prefieren siempre jugar en Buenos Aires. A pesar de la decepción en Córdoba, la provincia espera poder organizar un partido en el futuro.