Radicales no fiscalizarán por nadie

El periodista se acercaba al militante radical para consultarle si hay planes para el próximo domingo 19 de noviembre.

Periodista: ¿Y? ¿Ya definieron lo que van a hacer en el balotaje?

Militante: ¿Hacer con qué? Explíqueme.

P: Y…sería raro no verlos fiscalizando un domingo de elecciones.

M: ¡Ah! Entiendo. Pero no le voy a dar tantas vueltas con la respuesta. Lo único que estamos debatiendo con los chicos es dónde nos juntamos a comer.

P: Entiendo, pero tenía la versión de que podían llegar a participar.

M: No hay ninguna chance. Será el primer domingo libre que tengamos en muchas elecciones. No entiendo en qué cabeza cabe que vayamos a fiscalizar para Milei o Massa.

P: Bueno…se hablan de acuerdos con el candidato de Unión por la Patria.

M: ¡Pero ni locos! ¿Se imagina si nos llegan a ver laburando ese día? Ustedes se harían un festín con nosotros. Le repito, por si le quedan dudas: ¡No vamos a fiscalizar! Nos tomamos el día.

P: ¿Pero irán a votar?

M: Creo que no hay discusión con eso. Votar iremos a votar. Escuché por ahí que algún correligionario tiene pensado viajar por el finde largo. Pero no se puede esquivarle a este momento. No tenemos a nadie para militar, pero no por eso vamos a esquivarle al hecho más importante de nuestras vidas políticas que es emitir un voto. ¡Mucho menos cuando se cumplen 40 años de democracia! Sería faltarle el respeto a Don Ricardo.

P: Me parece que puedo llegar a ver algún radical de los suyos fiscalizando. Tal vez para Milei. ¿No cree?

M: Allá ellos. La verdad que me parece una locura. Se quemarían. Después no vengan a querer trabajar para nosotros.

P: ¡Ahora veo! Se están guardando fuerzas para la campaña municipal.

M: No tienen nada que ver. Pero, ya que lo menciona, ojalá utilicemos este balotaje para reflexionar mucho sobre lo que tenemos para ofrecerle a la gente. Perdimos todas las elecciones que peleamos este año, así que tendremos que convertirnos en algo mejor de lo que somos.







Se armó la mesa de Intendentes del PJ Río Cuarto

El informante compartía con el periodista un dato referido a un encuentro de intendentes peronistas del departamento.

Informante: ¡Oiga! ¿Vio esto? Los intendentes PJ del departamento se juntaron para inaugurar la mesa del departamento Río Cuarto. Salió recién en las redes de todos los jefes municipales. Sería algo así como el foro de intendentes radicales, pero del PJ.

Periodista: ¿En serio? A ver…

I: Mire acá. Maximiliano Rossetto (intendente electo de Holmberg) publicó la foto con un mensaje. “Hoy nos encontramos los intendentes justicialistas y vecinalistas en funciones y electos del departamento Río Cuarto en una mesa de trabajo, poniendo el valor la experiencia de cada uno de los que se encuentran en función, entendiendo que tenemos que trabajar juntos en buscar las mejores soluciones para nuestras comunidades”, puso.

P: Por lo visto son varios.

I: Sí. Estaban Rossetto, Gian Lucchessi (Las Higueras), Jorge Marino (Adelia María), Rubén Máspero (Bulnes), Franco Suárez (Sampacho), Flavia Bonelli (Suco), Ricardo Reynoso (Chaján) Rubén Moine (San Basilio), Jorgelina Soardo (Malena), Mauricio García (Achiras), Néstor Pasero (Las Peñas Sud) que es el presidente del PJ departamental y otros más. Son dieciséis en total por lo que me comentan. Pero hay un detalle clave…

P: ¿Cuál?

I: Podría decirse que estos son todos intendentes llaryoristas. Se confirma esto que venía diciéndose hace tiempo, que el gobernador electo quiere mostrarse dominante en el interior. ¡Ojo! Se pueden venir más novedades con este grupito.







UCR: Se reprograma el acto

El informante llegaba a la periodista con información sobre el acto organizado por el radicalismo para celebrar los 40 años de Democracia.

Informante: ¡Qué días fieros que estamos teniendo!

Periodista: Si se refiere a lavar ropa, no estamos en el mejor de los momentos (risas).

I: También por eso (risas). Pero para cualquier evento u acto que quiera tener un poco de “épica”, esta lluvia rompe con todo. Entiendo que por esa razón van a reprogramar el acto por los 40 años de Democracia.

P: El que se suponía que era hoy, ¿no?

I: Así es. Lo pasaron para el próximo lunes 6. La idea es hacerlo en la plaza Raúl Alfonsín, como se ha venido haciendo en el último tiempo, así que el clima no puede fallar. No puedo confirmarle aún si habrá visitas de otros dirigentes “de arriba” pero se estaba barajando esa posibilidad. Más allá del factor climático, quizás la fecha no venga mal para esperar a que se calmen un poco las aguas. Con la ruptura de Juntos por el Cambio, el posicionamiento “neutral” del partido en la ciudad…

P: Puede ser. Aunque no creo que eso sea garantía de que las cosas se calmen. Usted habrá visto lo caldeadas que están las cosas.

I: Pero permitirá que se diluya un poco. Es un escenario un poco incómodo para el radicalismo porque tienen a un tipo como Milei que defenestró a Raúl Alfonsín pero tampoco les conviene pegarse a Massa en una ciudad como esta y después de haber sido tan críticos del gobierno nacional. Sé que la reprogramación del acto no tiene que ver con esto pero postergarlo un poquito puede traer algo de calma.

PS blanqueó apoyo a Massa

La cronista recibía un mensaje del analista político, quien le comentaba su opinión de la adhesión del Partido Socialista a la candidatura de Sergio Massa.

Analista: ¿Vio que los socialistas blanquearon su apoyo a Massa? La dirigente de Río Cuarto, Marilina Gadpen, está en la mesa chica del partido a nivel nacional así que es algo que repercute directamente en el PS local que, como sabemos, está dentro de la alianza con Llamosas.

Periodista: Esperable el apoyo, ¿no? Además de diferencias obvias con La Libertad Avanza, el propio Milei había tenido expresiones muy agraviantes con los socialistas.

A: Así es. Si mal no recuerdo, se lo repudió en el recinto del Concejo Deliberante en su momento. La concejala Luciana Bo, como miembro del PS, había tenido una intervención al respecto.

P: Más allá de los socialistas en sí, me gusta ver como distintos espacios que integran el llamosismo en la ciudad empiezan a definirse, aunque el intendente y el PJ schiarettista en se mostraron prescindentes.

A: Es que inevitablemente esto va a pasar. Fíjese que, con lo de Adriana Nazario, mucha gente de La Militante ya se vio con la “luz verde” para salir a bancar abiertamente a Massa. Lo mismo va a pasar ahora con los socialistas y puede seguir ocurriendo con otros de los espacios que integran el llamosismo.