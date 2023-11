Massa prepara incentivos para seducir a un Llamosas reticente

Por Gabriel Marclé

Una vez más, Río Cuarto tomará protagonismo en la campaña hacia el balotaje del 19 de noviembre luego que se conociera la noticia publica por Alfil respecto a la presencia de Sergio Massa en la provincia el próximo lunes, cuya agenda tendrá un paso por la capital alterna. El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria llegará a la ciudad para encabezar una serie de reuniones y lanzar anuncios dirigidos al electorado riocuartense. Ya confirmó este medio que Massa visitará la empresa Bio4 donde anunciaría el aumento del porcentaje del corte de los biocombustibles. Según trascendió ayer, el punto más alto de su desembarco en el Imperio tendrá como centro al Gobierno local que dirige el intendente Juan Manuel Llamosas-

El intendente riocuartense es uno de los objetivos políticos de la visita del candidato presidencial. Massa espera reunirse con el riocuartense para firmar un convenio vinculado a la implementación de la tarjeta SUBE en la ciudad, encuentro que UxP intentará mostrar como incentivo para lograr un gesto de apoyo del jefe municipal y del PJ local de cara al balotaje. Claro que, en el contexto de una campaña municipal incipiente y el probado rechazo mayoritario del electorado local a los proyectos del peronismo K, en el llamosismo afirman que el intendente seguirá manteniéndose neutral de cara al 19N -al menos públicamente.

Sin dudas, con la llegada de Massa a la ciudad, Llamosas no quedará en una posición fácil. No hay ninguna prueba de que el PJ cordobés del que forma parte el riocuartense se expida en bloque como aliados de UxP en la pelea electoral contra Javier Milei, más allá de las versiones que circularon durante toda esta semana. Por otro lado, hay una parte del peronismo del Imperio que no vería con malos ojos un posicionamiento público de su jefe político a favor del proyecto massista como ya lo han hecho un puñado de dirigentes cordobeses. Pero Llamosas permanecería firme en el comportamiento que sostiene desde hace tiempo, ser “parte del mismo equipo” que Juan Schiaretti y Martín Llaryora, pero especialmente seguir enfocado en lo que significa liderar la campaña que desembocará en las municipales del 2024.

Habrá intento de UxP por subir al riocuartense a la “massaneta” y de hecho algunos de los delegados locales del oficialismo nacional han negociado las condiciones para que eso ocurra. Claro que la planificación del proyecto local que competirá para ser revalidado en las urnas -con otro candidato- superan en prioridad a los intereses de Massa. “Llamosas no es Marcos Torres ni Edgar Bruno, porque ellos no se juegan nada en estos meses. Al nuestro le quedan meses para demostrar que su proyecto debe seguir gobernando la ciudad que no viene votando al peronismo”, analizaba un dirigente justicialista de la ciudad.

La foto con el ministro de Economía y candidato presidencial podría dar una lectura entre líneas un tanto dañina para la posición que viene sosteniendo el intendente en la ciudad que incluso en los mejores tiempos del kirchnerismo -la reelección de CFK en 2011- alcanzó apenas el 37% de los votos y desde ese entonces no ha superado el 15%. Quizá esa haya sido la razón por la cual el Mójica se mantuvo reticente y habría aceptado apenas prestarse al anuncio de la SUBE por lo que significaría para el servicio de transporte público en la ciudad.

Pese a este notorio cuidado en cuanto a los mensajes erróneos, cada vez más voces en el interior del llamosismo están deseosas de salir a publicar mensajes en favor de Massa. Incluso algunos ya lo han hecho de forma encubierta, con textos y opiniones que no llegan a gritar, pero que sobrevuelan conceptos favorables a Unión por la Patria o que cuestionan las ideas de La Libertad Avanza. La orden de la cúpula mayor del Ejecutivo ha sido bajar el tono de esas definiciones, más allá de que hoy predomina la libertad de acción entre dirigentes y militantes.