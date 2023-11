Por Gabriel Marclé

El paso de Sergio Massa por Río Cuarto aparecerá como uno de los puntos más destacados en el balance de la gira cordobesa que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) utilizó para ir acrecentar su llega al electorado cordobés de carea al balotaje. Tal como lo venía describiendo Alfil, el objetivo era dar un mensaje de unidad y apoyo masivo de intendentes, militantes, gremialistas, empresarios y demás dirigentes de la ciudad y todo el sur provincial. Allí aparecía también Juan Manuel Llamosas, caminando en hielo quebradizo ante el notorio interés de Massa por sumarlo en la campaña, aunque atrapado entre el posicionamiento anti- K del PJ y los aplausos de la militancia peronista al candidato de UxP.

El intendente riocuartense tuvo su silla lista para sentarse junto al ministro de Economía, primero para presentar la implementación de la tarjeta SUBE, que sumará más de dos millones de usuarios en toda la provincia, y luego en Bio4 donde se anunció la suba del corte de etanol en combustibles. El pedido expreso de Massa habría sido ese, que Llamosas no se despegue de su lado y que reciba su apoyo por osmosis, uno que le resultaría favorable en la intención de iniciar una nueva etapa en la relación con el cordobesismo “en honor a José Manuel de la Sota”, como dijo una y otra vez ayer. Claro que al intendente no se le presentaba un escenario fácil, en el día que Alejandra Vigo profundizó la pose anti-K del schiarettismo.

Llasmosas fue el primero en tomar la palabra durante el acto que marcó la llegada de Massa a la ciudad con el convenio por la SUBE. El intendente se mostró agradecido con el ministro por la implementación de esta política y así continuó demostrándolo con aplausos para cada anuncio. Siempre manteniendo el tono institucional y sin excederse en cuestiones que puedan regalar titulares respecto a su postura frente al balotaje, aunque dando a entender su acercamiento de manera sutil y sin herir susceptibilidades: pudiendo enviar a un emisario, Llamosas estuvo en los dos actos de Massa. El ex intendente de Tigre también cuidó los guiños: le agradeció por “trabajar juntos”.

Sin embargo, el momento de incomodidad de la tarde se desató cuando Llamosas hizo mención a la política de Boleto Educativo Gratuito que comenzó con De la Sota y prosiguió con Juan Schiaretti. El nombre del actual gobernador provocó chiflidos y abucheos de parte de militantes, situación que puso a Llamosas frente al rigor del momento de tensión que afronta el PJ de estas tierras. ¿Exabrupto del intendente o reacción buscada? Mientras esto ocurría, Massa reaccionó con gestos de reprobación para con su militancia.

Neutralidad falaz

Así como en Córdoba no se puede hablar de prescindencia como tal cuando el gobernador y sus máximos referentes territoriales salen a pegar a Massa con el kirchnerismo, tampoco se podría en un peronismo de Río Cuarto que ayer le ofreció a Massa el gesto que venía a buscar, más allá de que no fue vociferado por el jefe del partido, Llamosas. “La neutralidad es una falacia”, le comentaba a Alfil uno de los tantos dirigentes del peronismo local que asistieron ayer a los actos no por compromiso con la gestión municipal, sino por salir en apoyo a Massa.

Más allá de los intendentes del sur y dirigentes gremiales de la provincia que asistieron ayer al Imperio para acompañar al candidato presidencial de UxP, las imágenes más impactantes se dieron entre los propios dirigentes, funcionarios y la mayoría de los concejales del llamosismo que hicieron público su posicionamiento de cara al 19 de noviembre.

Los aplausos en el acto también pasaron al registro de las redes sociales. Entre los tuits y fotos, asomó la del concejal oficialista Armando Chiappe, dirigente que proviene de La Jauretche, uno de los brazos políticos más fuertes del llamosismo. “En estas horas cruciales para la patria yo no tengo dudas, como peronista y como argentino no hay lugar para saltos al vacío, ni para ideas antihumanistas. Desde Río Cuarto decimos Massa presidente”, escribió al revelar una postura cada vez más exteriorizada desde el PJ local que ayer también pareció exigir un pronunciamiento de su jefe político. “Es el peronismo L de Río Cuarto: ya pasaron de la K y se fueron a la M”, comentaba entre risas un integrante del oficialismo.