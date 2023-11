Por Julieta Fernández

“Nuestra democracia es imperfecta porque tiene que seguir trabajando en resolver los problemas de los argentinos y argentinas. Pero no podemos hacerlo y no debemos hacerlo a partir de los vientos de moda, de cambiar nuestras ideas, venderlas o prestarlas. Se pueden perder las elecciones pero no se pueden perder las convicciones”, manifestó el concejal y candidato a intendente, Gonzalo Parodi, en el acto de la UCR en celebración de los 40 años de la Democracia.

Al igual que el año pasado, la UCR local convocó a los dirigentes y militantes a celebrar el 30 de Octubre en la plaza Raúl Alfonsín. Por cuestiones climáticas, el acto se había postergado y finalmente se realizó ayer, con la presencia de dirigentes que hicieron uso de la palabra como el titular del Comité Provincia y diputado nacional, Marcos Carasso: la diputada nacional Soledad Carrizo; el histórico dirigente Conrado “Cacho Storani” y la presidenta de la FUA, Piera Fernández.

En su alocución, el candidato a intendente evitó -al igual que la mayoría de los oradores- referirse a alguno de los candidatos a presidente que se enfrentarán en el balotaje del próximo 19 de noviembre. No obstante, algunas de sus reflexiones apuntaron implícitamente al candidato libertario, Javier Milei (cuando señaló que la educación pública podría estar el peligro) y algunas también se interpretaron como indirectas al “yate gate” que involucró al dirigente kirchnerista, Martín Insaurralde (cuando dijo que “quien ingresa pobre y se va rico de la política es un delincuente”).

En otro tramo de su discurso, Parodi elogió a los ex intendentes radicales de la ciudad, como Miguel “Chicharra” Abella, Antonio Rins y Juan Jure. “Demostraron que se puede hacer política de cara a la gente, ingresar a la política y ser tipos absolutamente honestos. Tenemos que volver a poner arriba de la mesa esos valores si queremos vivir en una Argentina y una ciudad diferente”, expresó Parodi. Jure también fue uno de los oradores del acto y, a su turno, lanzó una “sutil” crítica a los ex precandidatos que enfrentaron a Parodi en la interna del pasado 17 de septiembre.

“Los que conocemos cada barrio de esta ciudad y cada plaza, sabíamos que lo más probable era que Gonzalo Parodi se impusiera en la interna radical. No veo a los otros precandidatos acá. Me hubiese encantado poder verlos en el festejo de los 40 años de Democracia. Creo que ese es el mejor recordatorio y el mejor ejemplo que podemos dar como militantes”, planteó Jure en su alocución. Cabe recordar que Gonzalo Luján, días después de la interna, anunció que “daría un paso al costado” en su carrera política (al menos en lo que respecta a su objetivo de ser intendente).

El evento inició con mensajes grabados de parte de distintos dirigentes provinciales como Ramón Mestre, Mario Negri, Gabriela Brower de Koning, Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo. La mayoría de los dirigentes evitó hacer algún pronunciamiento por Sergio Massa o Javier Milei (en línea con la “prescindencia” planteada por la UCR nacional) pero algunos discursos tuvieron algunas referencias como “populismos de derecha”, así como también algunas frases críticas respecto del actual gobierno nacional.

Marcos Carasso fue el encargado de abrir la ronda de oradores presentes en la plaza Raúl Alfonsín. “En tiempos donde algunos pretenden denostar el legado de Alfonsin, hoy más que nunca sigue siendo una guía. No porque su gobierno no haya tenido errores. Él enfrentó un sinnúmero de problemas y muchos que siguen sin resolverse. Pero Alfonsin pensó en un país que abrazara a todos”, señaló Carasso. El diputado nacional reflexionó sobre el lugar del partido en este contexto. “Tenemos que seguir leyéndolo a Alfonsín, con esa mirada del radicalismo como un todo. Algún trasnochado ahora, en plena campaña, además de denostarnos nos quiere meter una grieta dentro del radicalismo entre alvearistas e irigoyenistas. Somos un solo radicalismo con distintos matices”, consideró Carasso.

En los dichos de Carasso hubo también cierto componente anti K, cuando se refirió a la conformación de la coalición Cambiemos en 2015. “Creíamos que el país estaba en peligro, por la corrupción, por la falta de Justicia. Era hora de terminar democráticamente con un período nefasto para la Argentina. Somos el mismo radicalismo, con matices, que ahora acepta el veredicto de las urnas y sabemos donde nos tenemos que ubicar”, concluyó el presidente de la UCR provincial.